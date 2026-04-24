اصفهان روی ریل توسعه خانوادهمحور با افتتاح میز تخصصی
با حضور استاندار، صاحبنظران دانشگاهی و فعالان اجتماعی، «میز خانواده» به عنوان پل ارتباطی حاکمیت و مردم در اصفهان راهاندازی شد.
در آیینی باشکوه و با رویکردی نوین به مفاهیم حکمرانی مردمی، «میز خانواده» استانداری اصفهان به عنوان حلقه اتصال خدمت، سیاست و مشارکت مردمی رسماً افتتاح شد. این مراسم که با حضور استاندار اصفهان، نخبگان، صاحبنظران تراز اول دانشگاهی، نمایندگان سازمانهای ملی و فعالان برجسته سازمانهای مردمنهاد برگزار شد، نویدبخش فصلی تازه در شکوفایی اجتماعی قلب تپنده ایران است.
استاندار اصفهان در این آیین، بااشاره به اینکه پیش از این سه محور کلیدی برای جهش و توسعه اصفهان تعریف شده بود، اعلام کرد که از امروز، ساختار توسعهای استان از یک مثلث به یک مربع پایدار تغییر شکل میدهد.
مهدی جمالینژاد بیان کرد:ما پیش از این سه اولویت راهبردی یعنی گردشگری، انرژی خورشیدی و هوش مصنوعی را به عنوان موتورهای محرک اقتصاد و تکنولوژی استان برگزیده بودیم؛ اما معتقدیم هیچ توسعهای بدون پیوست اجتماعی و اصالت فرهنگی پایدار نخواهد ماند. لذا امروز "خانواده" به عنوان محور چهارم توسعه اصفهان رسماً به این اسناد بالادستی اضافه شد.
میز خانواده» تنها یک نهاد اداری نیست؛ بلکه قرار است به عنوان یک دیدهبان هوشمند، میان مطالبات واقعی خانوادهها و تصمیمگیریهای دولتی پیوند برقرار کند.
در این آیین، تاکید شد که این میز با بهرهگیری از توان علمی دانشگاهیان و ظرفیت اجرایی تشکلهای مردمی (سمنها)، به دنبال «خانوادهمحور» کردن تمامی سیاستهای استانی است.
هوشمندسازی خدمات و بهرهگیری از زیرساختهای هوش مصنوعی برای شناسایی نیازهای خانوادههای اصفهانی،مشارکتجویی حداکثری و تبدیل شدن به پاتوقی برای نخبگان جهت تدوین بستههای سیاستی و
عدالت در خدمت و تسهیل دسترسی آحاد مردم به خدمات حمایتی و مشاورهای در جایجای استان است که با الحاق «خانواده» به جمع محورهای سهگانه (گردشگری، انرژیهای پاک و فناوریهای نوین)، اصفهان اکنون مدعی ارائه الگویی منحصربهفرد از توسعه متوازن است؛ جایی که تکنولوژی و ثروت در خدمت آرامش و تعالی کانون خانواده قرار میگیرد.