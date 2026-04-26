مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اصفهان از تعریف و آغاز اجرای دو پروژه کلان زیست‌محیطی با محوریت احیای زاینده‌رود و مقابله با تغییرات اقلیمی خبر داد.

داریوش گل‌علیزاده در آیین امضای تفاهم‌نامه همکاری مشترک میان سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای و استانداری اصفهان اعلام کرد: یکی از مهم‌ترین پروژه‌های در دست اجرا، طرح احیای زاینده‌رود و تأمین حقابه تالاب بین‌المللی گاوخونی است؛ تالابی که در سال‌های اخیر با شرایط بحرانی مواجه بوده است.

وی با تأکید بر ضرورت هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی اظهار داشت: با اجرای این پروژه و هماهنگی میان نهادهای مرتبط، می‌توان جریان حیات را به زاینده‌رود به‌عنوان هویت تاریخی اصفهان و تالاب گاوخونی بازگرداند.

پروژه تغییرات اقلیمی با رویکرد اقتصاد کم‌کربن

گل‌علیزاده دومین پروژه کلان را مربوط به موضوع تغییرات اقلیمی عنوان کرد و گفت: کشور ما به‌شدت تحت تأثیر پیامدهای کم‌آبی قرار دارد و در چارچوب برنامه هفتم توسعه، سازمان حفاظت محیط زیست مکلف به تدوین برنامه جامع تغییرات اقلیمی شده است.

وی افزود: این برنامه با چهار هدف اصلی شامل تقویت سازگاری، کاهش آسیب‌پذیری، مدیریت پیامدهای اقلیمی و توسعه اقتصاد کم‌کربن تدوین و تصویب شده و برای اجرای آن یک برش استانی نیز طراحی شده است.

به گفته مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اصفهان، دستگاه‌هایی همچون سازمان منابع طبیعی، جهاد کشاورزی، شرکت آب منطقه‌ای و اداره کل آموزش فنی و حرفه‌ای از جمله شرکای اصلی اجرای این پروژه هستند. اجرای این طرح تا سال ۲۰۲۸ ادامه خواهد داشت و منابع مالی آن از ترکیب اعتبارات داخلی و بین‌المللی تأمین می‌شود.

ایجاد ذخیره‌گاه ۸۷۵ هزار هکتاری در هفت شهرستان

گل‌علیزاده همچنین از ایجاد یک ذخیره‌گاه جدید زیست‌کره در استان اصفهان خبر داد و آن را یکی از دستاوردهای مهم محیط‌زیستی استان برشمرد.

به گفته وی، این ذخیره‌گاه به وسعت ۸۷۵ هزار هکتار در هفت شهرستان استان تعریف شده و محدوده‌هایی همچون پارک ملی و پناهگاه حیات‌وحش قمیشلو، منطقه شکار ممنوع سه‌بلت و دالانکوه را در بر می‌گیرد. این طرح مصوبه اولیه را دریافت کرده و پیش‌بینی می‌شود طی دو ماه آینده به تصویب نهایی در سطح ملی برسد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اصفهان تأکید کرد: این منطقه از نظر وسعت، دومین ذخیره‌گاه زیست‌کره کشور پس از پارک ملی توران خواهد بود که اتفاقی ارزشمند در حوزه حفاظت از تنوع زیستی به شمار می‌رود.

پیوند حفاظت محیط زیست با معیشت پایدار

گل‌علیزاده در پایان با اشاره به رویکرد اجتماعی این پروژه‌ها گفت: توانمندسازی جوامع محلی از طریق توسعه صنایع دستی و منسوجات بومی در دستور کار قرار دارد و برندسازی محصولات محلی می‌تواند به پایداری اقتصادی ساکنان این مناطق کمک کند.

وی خاطرنشان کرد: تقویت معیشت جوامع محلی در نهایت به بهبود وضعیت زیستگاه‌ها و تحقق اهداف حفاظت محیط زیست منجر خواهد شد.