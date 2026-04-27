اختصاص ۷۰۰ میلیون تومان اعتبار برای تقویت پرونده جهانی روستای مصر اصفهان
۷۰۰ میلیون تومان اعتبار برای تقویت پرونده جهانی روستای مصر اختصاص یافت.
معاون گردشگری استان اصفهان از اختصاص این مبلغ برای ارتقای پرونده روستای مصر بهعنوان نامزد ثبت در فهرست روستاهای جهانی گردشگری خبر داد و گفت: این اعتبار در چند بخش شامل تولید محتوا، مستندسازی، آموزش و فعالیتهای تخصصی برنامهریزی شده است و بخشی از آن صرف تهیه فیلم و عکس حرفهای، تولید محتوای تخصصی و ترویجی درباره جاذبهها و ظرفیتهای بومگردی روستای مصر میشود.
داوود آبیان افزود: همچنین تولید مستندهای کوتاه، تیزرهای تبلیغاتی و محتوای چندرسانهای برای معرفی گستردهتر این روستا در سطح ملی و بینالمللی از محل این اعتبار انجام میشود.
وی گفت: در کنار این اقدامات، نشستهای تخصصی با حضور کارشناسان حوزه گردشگری، توسعه روستایی و برنامهریزی پایدار برگزار میشود و دورههای آموزشی ویژه جامعه محلی نیز در دستور کار قرار گرفته است.
معاون گردشگری استان اصفهان یکی از اهداف اصلی این طرح را توانمندسازی اهالی روستا عنوان کرد و افزود: ارتقای دانش و مهارت فعالان محلی موجب میشود توسعه گردشگری در روستای مصر به شکل اصولی، پایدار و مبتنی بر مشارکت مردمی پیش برود.
آبیان گفت: اجرای این برنامهها در نهایت به معرفی بهتر ظرفیتهای طبیعی، فرهنگی و بومشناختی کویر مصر منجر میشود و میتواند جایگاه این روستا را در فهرست روستاهای جهانی گردشگری تثبیت کند.