هم‌زمان با فرارسیدن ایام عزاداری ماه محرم، پویش «مهر حسینی، نذر خون» در استان اصفهان آغاز شد و تا پایان ماه صفر ادامه دارد. این طرح با هدف ارتقای ذخایر خونی در روزهای گرم سال و ترویج فرهنگ نوع‌دوستی، بر مشارکت ویژه جوانان و بانوان تمرکز دارد.

با فرا رسیدن ایام سوگواری سید و سالار شهیدان، حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و یاران وفادارشان، ساختار خدمات‌رسانی و تامین فرآورده‌های سلولی در استان اصفهان با اجرای یک طرح بزرگ عام‌المنفعه وارد فاز عملیاتی جدیدی شده است. اداره کل انتقال خون استان اصفهان به منظور هدایت نیات مذهبی و معنوی شهروندان به سمت نیازهای حیاتی جامعه پزشکی، به طور رسمی آغاز پویش سراسری «مهر حسینی، نذر خون» را اعلام کرد. این اقدام ملی و استانی که از نخستین روز ماه محرم کلید خورده است، تا پایان ماه صفر تداوم خواهد داشت تا بستری مناسب برای ترویج فرهنگ ایثار و پاسخ‌گویی به نیاز روزافزون بیمارستان‌ها فراهم آورد. مقامات مسئول در این حوزه با اشاره به چالش‌های فصلی تامین خون، پیوستن اقشار مختلف به ویژه بانوان و نسل جوان به این شبکه سلامت را گامی کلیدی در پایداری شاخص‌های درمانی استان می‌دانند.

جزییات زمان‌بندی پویش و اهداف راهبردی سازمان انتقال خون

پویش «مهر حسینی، نذر خون» صرفاً یک رویداد کوتاه مدت نبوده و بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده توسط اداره کل انتقال خون استان اصفهان، قرار است یک بازه زمانی دو ماهه را تحت پوشش قرار دهد. آغاز این طرح هم‌زمان با اول محرم بوده و تا آخرین روز از ماه صفر ادامه می‌یابد. هدف اصلی از طراحی این بازه زمانی طولانی، توزیع مناسب مراجعات شهروندان در طول این دو ماه و جلوگیری از تجمیع غیرضروری در روزهای تاسوعا و عاشورا است، چرا که فرآورده‌های خونی دارای طول عمر مشخصی هستند و نیاز به آن‌ها به صورت روزانه و مستمر تعریف می‌شود.

این پویش فرصتی ارزشمند برای تجلی فرهنگ نوع‌دوستی و توسعه زیرساخت‌های معنوی اهدای خون در بدنه جامعه اصفهان به شمار می‌رود. مشارکت فعال مردم در این طرح می‌تواند تضمین‌کننده امنیت خونی مراکز درمانی و جراحی استان باشد. هر واحد خون کامل که توسط داوطلبان اهدا می‌شود، پس از طی مراحل آزمایشگاهی و جداسازی فرآورده‌ها، پتانسیل نجات جان حداقل سه بیمار مبتلا به بیماری‌های خاص، سرطانی یا مصدومان سوانح جاده‌ای را داراست.

جهت بررسی شاخص‌ها و ویژگی‌های این پویش بزرگ استانی، جدول زیر مشخصات فنی و گروه‌های هدف طرح را تشریح می‌کند:

عنوان پویش شهری و استانی بازه زمانی اجرای طرح جامعه هدف و اولویت‌های فراخوان پیامد مستقیم هر واحد اهدایی مهر حسینی، نذر خون از ابتدای محرم تا پایان ماه صفر عموم شهروندان، به‌ویژه جوانان و بانوان نجات جان حداقل ۳ بیمار نیازمند

بحران کاهش مراجعات در فصل گرما و ضرورت تامین مستمر فرآورده‌های خونی

یکی از چالش‌های ساختاری که سازمان انتقال خون اصفهان در این مقطع زمانی با آن دست و پنجه نرم می‌کند، تقارن ایام محرم با روزهای گرم سال است. بر اساس داده‌های آماری، در فصول گرم و به دلیل افزایش دمای هوا، میزان مراجعه شهروندان به پایگاه‌ها و مراکز ثابت و سیار اهدای خون با کاهش ملموسی مواجه می‌شود. این در حالی است که نیاز به خون، پلاکت و پلاسما در اتاق‌های عمل و بخش‌های تالاسمی و هموفیلی، پدیده‌ای همیشگی، مداوم و کاملاً حیاتی است و هیچ‌گونه وابستگی به شرایط اقلیمی یا تقویمی ندارد.

مدیرکل انتقال خون استان اصفهان با تکیه بر همین نیاز مبرم، از تمامی واجدین شرایط خواست تا نذر معنوی خود را به روزهای خاص موکول نکنند و در طول این دو ماه به مرور به پایگاه‌ها مراجعه نمایند. در این میان، حضور جوانان به عنوان خون‌دهندگان مستمر آینده و بانوان به عنوان قشر شاخص در سلامت خانواده، می‌تواند تضمین‌کننده رد شدن استان از پیک مصرف در شرایط سخت جوی باشد. تمام پروتکل‌های بهداشتی و استانداردهای پزشکی در مراکز اهدای خون استان اصفهان به طور کامل رعایت می‌شود تا داوطلبان با اطمینان خاطر در این امر خیر مشارکت کنند.