غرق شدن نوجوان ۱۴ ساله در کانال آب روستای ردان اصفهان

نوجوانی حدوداً ۱۴ ساله عصر پنجشنبه ۱۸ تیرماه در کانال آب روستای ردان اصفهان غرق شد و با وجود تلاش تیم‌های غواصی آتش‌نشانی، جان خود را از دست داد.

به گزارش اصفهان امروز، روابط عمومی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان اعلام کرد این حادثه ساعت ۱۶ روز پنجشنبه به سامانه ۱۲۵ گزارش شد. بلافاصله پس از دریافت خبر، تیم‌های تخصصی غواصی از ایستگاه‌های ۲۳ و ۵ به همراه سرآتشیار رحمان‌زاده، مسئول غواصی سازمان، به محل اعزام شدند و عملیات جست‌وجو در کانال آغاز شد.

غواصان آتش‌نشانی پس از جست‌وجو در آب، نوجوان حادثه‌دیده را بیرون کشیدند و بی‌درنگ عملیات احیا را آغاز کردند؛ اما تلاش‌ها نتیجه نداد و عوامل اورژانس فوت او را تأیید کردند.

تصاویری که آتش‌نشانی اصفهان از این عملیات منتشر کرده، صحنه‌ای آشنا و تکراری را نشان می‌دهد: کانالی با آب آرام و سبزرنگ در حاشیه شهر که ظاهر بی‌خطرش فریبنده است. آتش‌نشانی اصفهان در همین تصاویر هشدار داده است: «کانال‌های آب، استخر نیستند؛ فریب ظاهر آرامشان را نخوریم.»



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واقعیت این است که کانال‌های انتقال آب برخلاف ظاهر ساکن‌شان، از خطرناک‌ترین محیط‌های آبی به شمار می‌روند. عمق این کانال‌ها از بیرون مشخص نیست، جریان آب در لایه‌های زیرین می‌تواند قوی باشد، دیواره‌های شیب‌دار و لغزنده بتنی راه خروج را می‌بندند و در اطراف آن‌ها معمولاً نه ناجی غریقی حضور دارد و نه تجهیزات کمکی. همین ترکیب کافی است تا یک شنای تفریحی در بعدازظهر گرم تابستان، در چند دقیقه به فاجعه تبدیل شود و بخش بزرگی از آمار حوادث اصفهان را به خود اختصاص دهد.

با آغاز موج گرمای تابستان در اصفهان و جریان یافتن زاینده رود، آب‌تنی در کانال‌ها و مسیرهای انتقال آب برای نوجوانان وسوسه‌انگیزتر می‌شود و خانواده‌ها باید حساسیت بیشتری نشان دهند. توصیه شفاف آتش‌نشانی این است که شنا فقط در استخرهای مجاز و تحت نظارت ناجی غریق، و دور نگه داشتن کودکان و نوجوانان از حریم کانال‌ها، رودخانه‌ها و تأسیسات آبی. آن‌طور که آتش‌نشانان در پایان همین گزارش یادآور شده‌اند، «گاهی یک لحظه غفلت، به اندازه یک عمر داغ بر دل می‌گذارد.»