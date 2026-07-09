پنجشنبه ۱۸ تیر برای اصفهان روز تلخی بود و در کانال‌های آب در فاصله کمتر از سه ساعت دو نفر جان باختند. آخرین قربانی، مردی حدوداً ۳۳ ساله بود که حدود ساعت ۱۹ در کانال آب محدوده اصفهانک غرق شد.

به گزارش اصفهان امروز، روابط عمومی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان اعلام کرد این حادثه حدود ساعت ۱۹ به سامانه ۱۲۵ اطلاع داده شد. با توجه به وقوع دومین غرق‌شدگی در یک روز، تیم‌های تخصصی غواصی از سه ایستگاه ۲۳، ۵ و ۱۳ به همراه سرآتشیار رحمان‌زاده، مسئول غواصی سازمان، با تجهیزات تخصصی و خودروی نوررسان راهی محل شدند و با تاریک شدن هوا، جست‌وجو زیر نور پروژکتورها ادامه یافت.

غواصان آتش‌نشانی پس از عملیات تخصصی موفق شدند فرد حادثه‌دیده را از داخل کانال خارج کنند و بلافاصله احیای قلبی ریوی را آغاز کردند؛ اما تلاش‌ها به نتیجه نرسید و فوت او تأیید شد.

این دومین قربانی کانال‌های آب اصفهان در همان روز بود؛ ساعت ۱۶ همان پنجشنبه، نوجوانی ۱۴ ساله در کانال آب روستای ردان غرق شده بود و تلاش غواصان برای احیای او نیز بی‌نتیجه مانده بود. دو حادثه در یک بعدازظهر، در دو نقطه متفاوت، با یک الگوی مشترک: آبی که آرام به نظر می‌رسد اما راه برگشتی ندارد.



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حوادث اصفهان این روزها با جاری بودن زاینده‌رود در حوزه آبی افزایش پیدا کرده است. تکرار این حوادث در گرم‌ترین روزهای تابستان اصفهان، زنگ خطری جدی است. کانال‌های انتقال آب به دلیل جریان آب، عمق نامشخص، دیواره‌های شیب‌دار و ناپایدار و نبود هرگونه امکانات ایمنی و ناجی غریق، از خطرناک‌ترین محیط‌های آبی به شمار می‌روند و ورود به آن‌ها، چه برای شنا و چه برای خنک شدن، می‌تواند پیامدی جبران‌ناپذیر داشته باشد. آتش‌نشانی اصفهان از شهروندان خواسته است از نزدیک شدن به حریم کانال‌ها و تأسیسات آبی خودداری کنند و مراقبت از کودکان و نوجوانان در مجاورت این مسیرها را جدی بگیرند.