راهنمای کاربردی خدمات شهری اصفهان
پیش شماره های مناطق مختلف شهر اصفهان
اگر با شمارهای ناشناس از یک تلفن ثابت تماس گرفته شده، پیششماره آن مشخص میکند تماس از کدام منطقه اصفهان بوده است.
خیلی وقتها با یک تماس ناشناس از تلفن ثابت روبهرو میشویم و دوست داریم بدانیم صاحب آن در کدام منطقه اصفهان زندگی میکند. چون هر مرکز مخابرات اصفهان یک بازه پیششماره مشخص دارد، با دیدن همان چند رقم اول میشود محدوده تقریبی محل تماس را حدس زد. در جدول زیر، فهرست مراکز مخابرات شهر اصفهان و حومه، همراه با آدرس دقیق و کدهای مربوط به هر مرکز آمده است.
|مرکز مخابرات
|آدرس
|پیششمارهها
|شهید بهشتینژاد
|خیابان باغ گلدسته، خیابان شهید هاشمینژاد
|۳۲۱۲، ۳۲۱۵، ۳۲۲۰، ۳۲۲۱، ۳۲۲۲، ۳۲۲۳، ۳۲۲۴
|حضرت ولیعصر (عج)
|میدان احمدآباد، خیابان حضرت ولیعصر (عج)
|۳۲۲۵، ۳۲۲۶، ۳۲۲۷، ۳۲۲۸، ۳۲۲۹، ۳۲۳۰، ۳۲۳۱، ۳۲۳۲، ۳۲۵۰، ۳۴۶۱
|شهید رجایی
|ایستگاه مسجد لنبان، بین خیابان اردیبهشت و ابوذر
|۳۲۳۳، ۳۲۳۴، ۳۲۳۵، ۳۲۳۶، ۳۲۳۷، ۳۲۴۰
|شهید آقابابایی
|خیابان مشتاق دوم، خیابان بازارچه
|۳۲۶۰، ۳۲۶۱، ۳۲۶۲، ۳۲۶۳
|شهید ردانیپور
|چهارراه نورباران، خیابان ۲۲ بهمن
|۳۲۶۴، ۳۲۶۵، ۳۲۶۶، ۳۲۶۷، ۳۲۶۸
|امیرکبیر
|خیابان امام خمینی، خیابان امیرکبیر
|۳۳۲۲، ۳۳۲۳، ۳۳۲۴، ۳۳۸۵، ۳۳۸۶، ۳۳۸۷، ۳۳۸۸
|امام خمینی (اصفهان)
|خیابان امام خمینی، ابتدای خیابان شریف شرقی
|۳۳۳۱، ۳۳۳۲، ۳۳۳۳، ۳۳۳۴
|شهید خرازی
|میدان جمهوری اسلامی، ابتدای خیابان شهید فروغی
|۳۳۳۵، ۳۳۳۶، ۳۳۳۷، ۳۳۳۸، ۳۳۳۹، ۳۳۴۴، ۳۳۴۵، ۳۳۹۲
|طالقانی
|خمینیشهر، بلوار طالقانی
|۳۳۵۱، ۳۳۶۳، ۳۳۶۷
|شهید اشرفیاصفهانی
|خیابان کهندژ، روبهروی خیابان امام رضا (ع)
|۳۳۵۲، ۳۳۶۵، ۳۷۳۵، ۳۷۳۸، ۳۷۳۹
|شهید مطهری
|خمینیشهر
|۳۳۶۰، ۳۳۶۴
|امام خمینی (خمینیشهر)
|خمینیشهر
|۳۳۶۱، ۳۳۶۲
|شهید نوروزی (منظریه)
|خمینیشهر
|۳۳۶۶، ۳۳۷۰
|شهید تندگویان
|میدان استقلال، بلوار آزادگان، روبهروی بلوار اختصاصی نیروگاه شهید منتظری
|۳۳۸۰، ۳۳۸۱
|شهید طاهرزاده
|خیابان امام خمینی، خیابان بهارستان غربی، نرسیده به شهربازی ملکشهر
|۳۴۲۰، ۳۴۲۱، ۳۴۲۵، ۳۴۲۶
|خاتمالانبیا
|میدان شهید علیخانی (فلکه ملکشهر)، ابتدای خیابان سیدرضی
|۳۴۳۳، ۳۴۳۴، ۳۴۳۵، ۳۴۳۸، ۳۴۳۹، ۳۴۴۰، ۳۴۴۱، ۳۴۴۲، ۳۴۴۳، ۳۴۴۴
|شهید مدرس
|میدان قدس، ابتدای خیابان شهید مدرس
|۳۴۴۵، ۳۴۴۶، ۳۴۴۷، ۳۴۴۸، ۳۴۶۵، ۳۴۷۰، ۳۴۷۱
|گلستان
|خیابان گلستان
|۳۴۵۰، ۳۴۵۱، ۳۴۵۲، ۳۴۵۹، ۳۴۶۰
|علامه مجلسی
|خوراسگان
|۳۵۲۱، ۳۵۲۲، ۳۵۲۳، ۳۵۲۴، ۳۵۲۵، ۳۵۲۷، ۳۵۲۸، ۳۵۲۹، ۳۵۳۰، ۳۵۷۲
|شهید کلانی
|بلوار ارغوانیه
|۳۵۳۱، ۳۵۳۲
|سیدالشهدا
|زینبیه، ابتدای جاده حبیبآباد
|۳۵۵۱، ۳۵۵۲
|شهید چمران
|میدان لاله، ابتدای اتوبان چمران
|۳۵۵۴، ۳۵۵۵، ۳۵۵۶، ۳۵۵۷، ۳۵۵۹، ۳۵۶۰، ۳۵۶۸، ۳۵۷۰
|حصه
|روستای حصه
|۳۵۵۸
|شهید قندی
|خیابان حکیم نظامی، خیابان مهرداد
|۳۶۲۰، ۳۶۲۴، ۳۶۲۵، ۳۶۲۶، ۳۶۲۷، ۳۶۲۸، ۳۶۲۹
|امام سجاد(ع)
|خیابان آبشار سوم، جنب اداره ارشاد
|۳۶۳۰، ۳۶۳۵
|شهید صدری
|سپاهانشهر
|۳۶۵۰، ۳۶۵۱
|فیض
|فلکه فیض، جنب مسجد رکنالملک
|۳۶۴۱، ۳۶۶۰، ۳۶۶۱، ۳۶۶۲، ۳۶۶۳، ۳۶۶۴، ۳۶۶۵، ۳۶۶۷
|ساختمان شماره ۲
|خیابان چهارباغ بالا
|۳۶۶۶
|آزادی
|خیابان شیخ کلینی (مرداویج)
|۳۶۶۸، ۳۶۶۹، ۳۶۷۰، ۳۶۷۳، ۳۶۷۵
|بهارستان
|بهارستان، خیابان ایثار، خیابان شمشاد
|۳۶۸۰، ۳۶۸۱، ۳۶۸۲
|پیربکران
|پیربکران
|۳۷۲۱، ۳۷۲۲
|فلاورجان
|فلاورجان
|۳۷۴۱، ۳۷۴۲، ۳۷۴۳
|کلیشاد و سودرجان
|کلیشاد
|۳۷۶۰
|شهید منتظری
|خیابان شهید منتظری (آتشگاه)
|۳۷۷۰، ۳۷۷۱، ۳۷۷۲، ۳۷۷۳
|استقلال
|بلوار کشاورز، ابتدای بزرگراه شهید حبیباللهی
|۳۷۷۵، ۳۷۷۶، ۳۷۷۷، ۳۷۷۸، ۳۷۷۹
|امام علی(ع)
|میدان قائمیه، ابتدای اتوبان ذوبآهن
|۳۷۸۰، ۳۷۸۱
همه شمارهها با کد ۰۳۱ شروع میشوند. توجه داشته باشید که در چند نقطه (مثل خیابان امام خمینی در اصفهان و در خمینیشهر) دو مرکز مخابرات نام مشابهی دارند؛ برای تشخیص دقیق باید به آدرس مرکز نگاه کرد، نه فقط نام آن.
پرسشهای متداول
پیششماره تلفن ثابت اصفهان چند رقم است؟ پیششمارههای ثبتشده معمولاً چهار رقمی هستند و بعد از کد ۰۳۱ میآیند؛ هر بازه به یک مرکز مخابرات مشخص در شهر یا حومه اصفهان تعلق دارد.
چرا دو مرکز مخابرات به نام امام خمینی وجود دارد؟ یکی در خیابان امام خمینی اصفهان و دیگری در شهر خمینیشهر قرار دارد؛ این دو مرکز مستقلاند و باید بر اساس آدرس از هم تفکیک شوند.
(آخرین بهروزرسانی: تیر ۱۴۰۵ — در صورت اطلاع از تغییر یا مرکز جدید، این فهرست بهروزرسانی میشود.)