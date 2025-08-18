دینسترول چیست؟ کاربرد، عوارض و نکات مصرف

دینسترول یک داروی هورمونی از نوع استروژن مصنوعی است که برای کاهش علائم یائسگی مانند خشکی و آتروفی واژن استفاده می‌شود. در این مطلب با هر آنچه لازم است درباره این دارو بدانید، از کاربردها تا عوارض و نکات مصرف، آشنا خواهید شد.

دینسترول یک استروژن مصنوعی و غیر استروئیدی است که برای درمان علائم یائسگی مانند خشکی واژن، گرگرفتگی و آتروفی مخاطی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این دارو با تقلید عملکرد هورمون استروژن طبیعی، به بهبود سلامت بافت‌های دستگاه تناسلی زنان کمک می‌کند و کیفیت زندگی بیماران را ارتقا می‌دهد.

معرفی داروی دینسترول نام علمی(ژنریک) دینسترول Dinestrol نام تجاری Ortho Dienestrol، Synestrol، Cycadiene و... نوع استروژن غیر استروئیدی اشکال کرم واژینال، قرص واژینال، شیاف کاربرد کاهش علائم یائسگی و درمان آتروفی بافت‌های واژینال مورد استفاده خشکی، التهاب و آتروفی واژن و مجرای ادراری گروه سنی زنان یائسه یا پس از یائسگی دسترسی با نسخه تداخل دارویی ریفامپین، کاربامازپین، تاموکسیفن عوارض مصرف تهوع، استفراغ، سردرد

دینسترول چیست؟

دینسترول( Dinestrol) یک داروی هورمونی استروژن مصنوعی است که برای درمان علائم یائسگی مانند گرگرفتگی و خشکی واژن استفاده می شود. همچنین می‌توان از این دارو برای درمان سایر بیماری‌های زنان، مانند واژینیت آتروفیک و دیسپارونی (مقاربت دردناک) استفاده کرد.

هشدار مصرف دینسترول

مصرف دینسترول در بارداری در گروه x قرار دارد یعنی اصلا مصرف نشود. زیرا ممکن است به جنین در حال رشد آسیب برساند.

مصر ف دینسترول در شیردهی منع مصرف دارد.

دینسترول نباید در بیمارانی که سابقه بیماری های خاص مانند لخته شدن خون، بیماری کبد یا سرطان سینه دارند استفاده شود.

داروی دینسترول ممکن است خطر برخی از مشکلات سلامتی مانند سکته مغزی و حمله قلبی را افزایش دهد.

دینسترول باید با احتیاط در بیماران با سابقه بیماری های خاص مانند دیابت، فشار خون بالا و بیماری کیسه صفرا استفاده شود.

استفاده طولانی‌مدت از این دارو ممکن است خطر ابتلا به برخی سرطان‌ها را افزایش دهد.

در صورت سابقه بیماری قلبی، کبدی، افسردگی یا میگرن، پیش از شروع مصرف باید با پزشک مشورت شود.

اگر رحم سالم باقی مانده باشد، معمولاً همراه با پروژسترون تجویز می‌شود تا خطرات کاهش یابد.

موارد مصرف دینسترول

درمان خشکی و التهاب واژن ناشی از کاهش سطح استروژن

بهبود آتروفی واژن و علائم مرتبط با آن

کاهش درد یا ناراحتی در حین رابطه جنسی در زنان یائسه داروی دینسترول مقدار مصرف دینسترول معمولاً روزانه یک تا دو اپلیکاتور کرم واژینال به مدت یک تا دو هفته استفاده می‌شود.

پس از بهبود علائم، دوز نگهدارنده یک تا سه بار در هفته تجویز می‌شود.

مقدار دقیق مصرف باید توسط پزشک و بر اساس شرایط بیمار تعیین شود.

7 نکته درباره نحوه استفاده از دینسترول

همیشه از کمترین دوز مؤثر استفاده شود. دارو طبق دستور پزشک و در ساعات مشخص مصرف شود. در صورت مشاهده علائم غیرعادی مانند خونریزی غیرمعمول، مصرف قطع و به پزشک مراجعه شود. در صورت درمان طولانی مدت، برای خانم هایی که رحم آنها برداشته نشده است، لازم است یک پروژسترون نیز استفاده شود. شیوه صحیح کاربرد اپلیکاتور واژینال را آموخته و توصیه می شود حداقل تا 30 دقیقه پس از مصرف دارو در موقعیت درازکش باقی بمانید. می توانید جهت جلوگیری از آلوده شدن لباسها و رختخواب از نوار بهداشتی استفاده نمائید، ولی کاربرد تامپون توصیه نمی شود. در صورت شک به باردار شدن مصرف دارو را متوقف نمائید و به پزشک اطلاع دهید.

عوارض جانبی دینسترول عوارض رایج تحریک و خارش موضعی

سردرد و سرگیجه عوارض جدی خونریزی سنگین واژینال

درد قفسه سینه یا تنگی نفس

زردی پوست یا چشم

لخته خون یا سکته مغزی



حالت تهوع

حساسیت و درد سینه‌ها

منع مصرف دینسترول

بارداری یا احتمال بارداری

سابقه سرطان‌های حساس به هورمون‌ها

بیماری‌های فعال کبدی یا قلبی

سابقه لخته خون

تداخل دارویی دینسترول

هرگونه مصرف همزمان با داروهای هورمونی دیگر، رقیق‌کننده‌های خون یا داروهای کبدی باید با نظر پزشک انجام شود تا از بروز عوارض جلوگیری شود.از جمله داروهایی که این دارو، تداخل دارند، عبارتند از:

ریفامپین

کاربامازپین

تاموکسیفن

پردنیزون

داروهای ضد تشنج مانند فنوباربیتال و کاربامازپین

شرایط نگهداری از دارو دینسترول

در دمای اتاق و دور از نور مستقیم و رطوبت نگهداری شود.

از دسترس کودکان دور باشد.

پس از تاریخ انقضا مصرف نشود.

قیمت دارو دینسترول

قیمت این دارو بسته به برند و پوشش بیمه‌ای متفاوت است. برای اطلاع دقیق، باید به داروخانه‌ها یا مراکز درمانی محل زندگی مراجعه کرد.

سخن آخر

دینسترول می‌تواند نقش مهمی در بهبود کیفیت زندگی زنان یائسه ایفا کند، اما مصرف آن باید با احتیاط و تحت نظر پزشک انجام شود. استفاده از دوز مناسب، رعایت نکات ایمنی و پایش منظم توسط پزشک، بهترین روش برای بهره‌مندی از مزایای این دارو و پیشگیری از عوارض احتمالی است. اگر درباره داروی دینسترول پرسشی دارید، می‌توانید آن را در بخش نظرات مطرح کنید یا تجربه خود از مصرف این دارو را با مخاطبان سایت اصفهان امروز به اشتراک بگذارید.