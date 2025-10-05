کود جلبک، کود آمینواسید، کود سه بیست و کود آهن چهار جنگجوی حرفه ای برای کشاورزان و تربیت شده توسط بهاران
اگر بهدنبال افزایش رشد، گلدهی و کیفیت محصول هستید، چهار نام را باید همیشه به خاطر بسپارید: کود جلبک دریایی، کود آمینواسید، کود سه بیست (20-20-20) و کود آهن. این چهار محصول در کنار هم میتوانند تمام نیازهای غذایی گیاه را برطرف کنند، مقاومت آن را بالا ببرند و بازدهی مزرعه، باغ یا حتی گلدانهای آپارتمانی را به شکل محسوسی افزایش دهند.
چهار کود کلیدی برای رشد، گلدهی و افزایش کیفیت محصول
چرا یک برنامهی تغذیهای منظم ضروری است؟
گیاه برای رشد و باردهی به مجموعهای از عناصر ماکرو و میکرو نیاز دارد:
- ماکروها (نیتروژن، فسفر، پتاسیم) موتور رشد و تولید هستند.
- میکروها (مثل آهن، روی، منگنز) نقش ریزمغذیهای حیاتی را بازی میکنند. برای مشاهده انواع کود میکرو وارد سایت بهارک شوید.
وقتی تغذیه گیاه نامنظم یا ناقص باشد، علائمی مثل زردی برگها، توقف رشد، کاهش گلدهی و ریزش میوه ظاهر میشود. همچنین گیاه در برابر تنشهایی مثل گرما، سرما، شوری یا کمآبی ضعیف خواهد شد.
نقش چهار کود پرکاربرد در تغذیه گیاه
۱. کود سه بیست (20-20-20)؛ ستون فقرات برنامه غذایی
کود سه بیست با ترکیب متعادل نیتروژن، فسفر و پتاسیم، بهترین انتخاب برای رشد یکنواخت است. نیتروژن به سبزینگی و رشد شاخوبرگ کمک میکند، فسفر ریشهزایی و جوانهزنی را تقویت میکند و پتاسیم باعث افزایش کیفیت میوه، قند، رنگ و مقاومت گیاه میشود.
۲. کود آهن؛ درمان زردی و تضمین فتوسنتز
کمبود آهن یکی از شایعترین مشکلات خاکهای آهکی و قلیایی است. مصرف کود کلات آهن EDDHA یا EDTA بهترین راهکار برای رفع زردی برگها و افزایش قدرت فتوسنتز است. بدون آهن کافی، گیاه سبزی و شادابی خود را از دست میدهد.
۳. کود آمینواسید؛ احیاگر و ضد تنش
وقتی گیاه در معرض تنشهای محیطی مثل خشکی، سرما یا هرس قرار میگیرد، کود آمینواسید نقش یک ترمیمکننده سریع را بازی میکند. این کود با تقویت ساخت پروتئینها، جذب بهتر عناصر و رشد ریشههای مویین، گیاه را سرپا نگه میدارد.
۴. کود جلبک دریایی؛ محرک طبیعی و افزایشدهنده کیفیت محصول
کود جلبک دریایی سرشار از هورمونهای طبیعی رشد، ویتامینها و ترکیبات آلی است. این کود جوانهزنی و ریشهزایی را تقویت کرده، ریزش گل و میوه را کاهش میدهد و کیفیت محصول را بهطور محسوسی بالا میبرد. همچنین مقاومت گیاه در برابر تنشهایی مثل خشکی و شوری را افزایش میدهد.
برنامه پیشنهادی برای یک تغذیه کامل
یک برنامهی ساده و موثر میتواند شامل موارد زیر باشد:
- شروع فصل رشد: کود سه بیست هر ۷ تا ۱۰ روز یک بار برای تقویت عمومی.
- مشاهده زردی برگها: مصرف کود آهن کلات شده برای رفع سریع علائم.
- پس از تنشهای محیطی (گرما، سرما، باد یا هرس): کود آمینواسید برای احیای گیاه.
- در مراحل گلدهی و تشکیل میوه: کود جلبک دریایی برای افزایش باردهی و بهبود کیفیت.
با ترکیب این چهار کود کلیدی، شما یک برنامهی کامل و مطمئن در اختیار دارید که تمام نیازهای گیاه را پوشش میدهد. برای اطلاع از قیمت کود سه بیست، خرید کود آهن، خرید کود جلبک دریایی و خرید کود آمینواسید همین حالا به فروشگاه اینترنتی بهارک مراجعه کنید و خریدی آسان و مطمئن را تجربه کنید.
خرید کود آهن بهاران، آمینواسید فرمولایف بهاران، سه بیست بهاران و جلبک دریایی از بهارک
