رکوردشکنی پزشکان داوطلب در ۲۱ اردوی جهادی کمیته امداد؛ توزیع ۴۰۰ عینک و تلاش برای تحقق عدالت درمانی
نجات جان ۳۵۰۰ نیازمند در اصفهان: هدیه ۴۲۰۰ خدمت رایگان دندانپزشکی در دل مناطق محروم
مدیرکل کمیته امداد اصفهان از اجرای ۲۱ اردوی جهادی-درمانی از ابتدای سال تاکنون در مناطق محروم خبر داد. این طرح با همکاری پزشکان داوطلب، ۳۵۰۰ مددجو را تحت پوشش قرار داد و بیش از ۴۲۰۰ خدمت دندانپزشکی و ۴۰۰ عینک رایگان ارائه شد. این خدمات، گامی مؤثر در ارتقای سطح سلامت و کاهش هزینههای درمانی خانوادههای نیازمند است.
آمارها از رکوردشکنی همدلی و ایثار در استان اصفهان حکایت دارند. در گوشههایی از استان که دسترسی به خدمات درمانی، بهویژه دندانپزشکی، یک رؤیای پرهزینه است، پزشکان داوطلب و گروههای جهادی پا به میدان گذاشتند. از ابتدای سال جاری تا پایان مهرماه، ۳۵۰۰ نفر از مددجویان کمیته امداد نه تنها ویزیت رایگان شدند، بلکه دندانهایشان ترمیم و دیدگانشان با عینکهای جدید روشن شد. این حرکت عظیم جهادی، نمایشی از تحقق عدالت اجتماعی در بخش سلامت است.
۳۵۰۰ مددجو؛ ۲۱ اردو؛ ۴۲۰۰ خدمت رایگان دندانپزشکی
کریم زارع، مدیرکل کمیته امداد استان اصفهان، با اعلام موفقیتآمیز ۲۱ اردوی جهادی-درمانی در مناطق کمبرخوردار و محروم شهری و روستایی، تأکید کرد که این طرحها با هدف اصلی ارتقای سطح سلامت مددجویان و تسهیل در دسترسی عادلانهتر آنان به خدمات بهداشتی و درمانی برگزار شده است.
وی ضمن قدردانی از پزشکان داوطلب، گروههای تخصصی پزشکی و خیران سلامت، تصریح کرد که در جریان این اردوها، ۳ هزار و ۵۰۰ نفر از مددجویان تحت حمایت کمیته امداد، از خدمات تخصصی متنوع بهرهمند شدند. خدمات ارائهشده در این بازه زمانی، به شکل زیر بوده است:
|حوزه خدمات
|آمار ارائهشده
|تأکید
|خدمات دندانپزشکی
|بیش از ۴ هزار و ۲۰۰ خدمت
|خدمات درمانی، رایگان و تخصصی
|تأمین عینک طبی
|حدود ۴۰۰ عینک طبی
|توزیع بین مددجویان پس از بیناییسنجی
|تعداد کل اردوهای جهادی
|۲۱ اردو
|اجرا شده از ابتدای سال تا پایان مهرماه
خدمات ارائهشده محدود به موارد فوق نبودهاند و شامل ویزیت عمومی، مشاورههای بالینی، تست فشار خون، مشاورههای سلامت زنان و دیگر خدمات مرتبط نیز میشدند.
نقش خیران در کاهش هزینهها و تأکید بر استمرار اردوهای تخصصی
مدیرکل کمیته امداد استان اصفهان، نقش موثر گروههای جهادی و خیران را در کاهش هزینههای درمانی خانوادههای نیازمند حیاتی دانست و گفت: «مشارکت داوطلبانه و همدلانه این گروهها موجب گسترش پوشش خدمات درمانی در مناطق کمتر برخوردار شده و رضایتمندی خانوارهای تحت حمایت را افزایش داده است.»
زارع در پایان بر استمرار این روند تأکید کرد و اظهار داشت: «کمیته امداد استان در نظر دارد این خدمات را در قالب اردوهای تخصصی و مستمر ادامه دهد تا علاوه بر ارتقای سطح سلامت، کیفیت زندگی مددجویان نیز به شکل پایدار بهبود یابد. همکاری نهادهای مردمی و جامعه پزشکی، گامی مؤثر در تحقق عدالت اجتماعی است.»