فروش اینترنتی تا ساعت ۱۱؛ آغاز فروش حضوری پس از آن
پیشفروش بلیت قطارهای شهریور آغاز شد؛ جزئیات خرید اینترنتی و حضوری امروز
پیشفروش بلیت قطارهای مسافری شهریور ۱۴۰۵ از صبح امروز دوشنبه ۲۶ مرداد آغاز شد. فروش اینترنتی تا ساعت ۱۱، فروش حضوری از ۱۱ تا ۱۳:۳۰ و عرضه همزمان پس از ۱۳:۳۰ ادامه دارد. بلیتها سفرهای رفت تا پایان شهریور و برگشت تا اول مهر را پوشش میدهند در سراسر کشور.
مرحله اینترنتی اولیه پیشفروش بلیت قطارهای شهریور به پایان رسیده و از ساعت ۱۱ امروز دوشنبه ۲۶ مرداد، فروش حضوری در مراکز مجاز آغاز شده است. متقاضیان پس از ساعت ۱۳:۳۰ نیز میتوانند از هر دو مسیر اینترنتی و حضوری، ظرفیت باقیمانده قطارها را خریداری کنند.
فروش حضوری بلیت قطارهای شهریور آغاز شد
به گزارش اصفهان امروز، پیشفروش بلیت قطارهای مسافری شهریور ۱۴۰۵ از ساعت ۸:۳۰ صبح امروز، دوشنبه ۲۶ مرداد، در تمام محورهای ریلی کشور آغاز شد.
مرحله نخست فروش از ساعت ۸:۳۰ تا ۱۱ به سکوهای مجاز اینترنتی اختصاص داشت. با پایان این بازه، فروش حضوری بلیت از ساعت ۱۱ در مراکز مجاز آغاز شده است و تا ساعت ۱۳:۳۰ ادامه دارد.
راهآهن جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده است که پس از انجام عملیات پشتیبانگیری سامانه، از ساعت ۱۳:۳۰ امروز فروش بلیت بهصورت همزمان از طریق سکوهای اینترنتی و مراکز حضوری ادامه پیدا میکند.
|روش خرید
|زمان فروش دوشنبه ۲۶ مرداد
|فروش اینترنتی اولیه
|۸:۳۰ تا ۱۱
|فروش حضوری
|۱۱ تا ۱۳:۳۰
|فروش همزمان اینترنتی و حضوری
|از ساعت ۱۳:۳۰ به بعد
بلیت قطار چه تاریخهایی عرضه شده است؟
پیشفروش امروز، بلیت قطارهای مسافری برای بازه یکماهه شهریور را شامل میشود. بلیت مسیرهای رفت از یکم تا ۳۱ شهریور و مسیرهای برگشت تا یکم مهرماه در دسترس مسافران قرار میگیرد.
این برنامه تمام محورهای ریلی کشور را پوشش میدهد و محدود به مسیر یا شرکت مسافری خاصی نیست.
|نوع مسیر
|بازه زمانی قابل خرید
|مسیرهای رفت
|یکم تا ۳۱ شهریور ۱۴۰۵
|مسیرهای برگشت
|تا یکم مهر ۱۴۰۵
فروش اینترنتی بلیت قطار از چه ساعتی ادامه پیدا میکند؟
مرحله نخست فروش اینترنتی ساعت ۱۱ پایان یافت و در بازه ساعت ۱۱ تا ۱۳:۳۰، متقاضیان باید برای خرید به مراکز حضوری مجاز مراجعه کنند.
از ساعت ۱۳:۳۰ به بعد، پیشفروش اینترنتی دوباره فعال میشود و همزمان با فروش حضوری ادامه خواهد داشت. افرادی که در مرحله نخست موفق به تهیه بلیت نشدهاند، میتوانند از این ساعت ظرفیت مسیر موردنظر خود را دوباره بررسی کنند.
ممکن است ظرفیت برخی مسیرهای پرتردد در ساعات اولیه تکمیل شود. در این شرایط، تغییر تاریخ یا ساعت حرکت و بررسی قطارهای دیگر همان مسیر میتواند شانس یافتن بلیت را افزایش دهد.
نکات مهم خرید بلیت قطار شهریور
متقاضیان بهتر است پیش از آغاز خرید، مبدأ، مقصد، تاریخ سفر و اطلاعات هویتی تمام مسافران را آماده کنند. مشخصات ثبتشده روی بلیت باید با مدارک شناسایی مسافر مطابقت داشته باشد.
خرید بلیت باید تنها از سکوهای اینترنتی و مراکز حضوری مجاز انجام شود. مسافران نباید برای تهیه بلیت به صفحات ناشناس شبکههای اجتماعی یا فروشندگان غیررسمی اعتماد کنند.
براساس اطلاعیه راهآهن، متقاضیان میتوانند برای دریافت اطلاعات بیشتر درباره برنامه حرکت قطارها و فرایند فروش، بهصورت شبانهروزی با شماره
۰۲۱۵۱۴۹ تماس بگیرند.
پرسشهای متداول پیشفروش بلیت قطار
آیا پیشفروش بلیت قطار شهریور آغاز شده است؟
بله؛ پیشفروش از ساعت ۸:۳۰ صبح دوشنبه ۲۶ مرداد آغاز شده است.
اکنون چگونه میتوان بلیت خرید؟
در زمان انتشار این خبر، فروش حضوری از ساعت ۱۱ تا ۱۳:۳۰ در مراکز مجاز انجام میشود.
فروش اینترنتی چه زمانی دوباره آغاز میشود؟
از ساعت ۱۳:۳۰، فروش اینترنتی و حضوری بهصورت همزمان ادامه خواهد یافت.
بلیتها مربوط به چه بازهای هستند؟
مسیرهای رفت از یکم تا ۳۱ شهریور و مسیرهای برگشت تا یکم مهر در این مرحله عرضه میشوند.
شماره اطلاعرسانی راهآهن چیست؟
سامانه اطلاعرسانی راهآهن با شماره
۰۲۱۵۱۴۹ بهصورت شبانهروزی پاسخگو است.