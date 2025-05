اصفهان امروز_ هاجر خانی: روز جهانی پسر ۱۴۰۴ برابر با روز جمعه 26 اردیبهشت است.اگر شما هم به دنبال پیام‌های تبریک، شعرها یا دلنوشته‌های زیبا برای این روز خاص هستید، در این مقاله بهترین ایده‌ها و نمونه‌های تبریک روز جهانی پسر را برای شما گردآوری کرده‌ایم. همراه ما باشید تا این روز را با کلمات و پیام‌های پرمحبت جشن بگیریم.

متن تبریک روز جهانی پسر ۱۴۰۴



روز پسر مبارک

پسر دلبندم

دوست داشتن تو …

شیرین‌ترین کار تکراریه هر روز منه

روز جهانی پسر مبارک

پسر یعنی یک همدم واقعی برای مادر

پسر داشتن یعنی پشت و پناه مادر

پسر که داشته باشی غم نداری

پسر میشه همه کس آدم..

وقتی ناراحتی پسرت نوازشت میکنه

اشکت رو پاک میکنه ببینه کسی ناراحتت کرده

میپره بهش، به خدا پسر داشتن خیلی زیباست

من تمام این روزهارو دیدم، وقتی پا به پای من

میاد، وقتی من روزهایی مریض بودم کمکم می‌کرد

وقتی خستم خرید می‌کنم با دستهای کوچکش کمک میکنه

خریدهارو، اصلاً پسر یک چیز دیگست قوی محکم….

پسر یعنی احتیاج به هیچ کسی نداشتن

۲۶ اردیبهشت روز جهانی پسر مبارک



تبریک روز جهانی پسر از طرف مادر

پسرم!

همیشه سعی کردم به تو یاد بدم

که چطور یه پسر خوب، یه دانش آموز نمونه، یه دوست عالی و یه انسان منظم باشی

اما تو مهم‌ترین درس زندگی رو به من دادی

تو به من یاد دادی که چطور یه پدر شگفت انگیز باشم

بهترین‌ها برای تو

روزت مبارک

تبریک روز جهانی پسر به عشقم

هر صبح که چشمانم در چشمانم زیبایت می‌افتد

مرد تر شده ای و من

به داشتن چنین پسری به خودم میبالم

این جرعه‌ای از عشق من به توست

بچش گوارای وجودت

روزت مبارک

تبریک روز جهانی پسر به داداشم



تو وارث زیبایی خدایی؛ زیبایی ات دنیایم را زیر و رو کرده

و پاکی ات آرامش جانِ من است

عالم و آدم خبر دارند که من

عاشق ترین عاشق دنیا هستم برای پسری چون تو.

روز جهانی پسر مبارک

تبریک روز جهانی پسر به برادرزاده



نازنین پسرم

به خاطر تو همیشه مهربان خواهم ماند

و همه تلخی‌ها را از تو پنهان می‌کنم

تا تو در آرامش دنیا و تمام لذت‌هایش را تجربه کنی

روزت مبارک گل پسرم

با تمام مداد رنگی‌های دنیا

به هر زبانی که بدانی یا ندای

خالی از هر تشبیه و استعاره و ایهام

تنها یک جمله برائت خواهم نوشت

دوست دارم پسر عزیز تر از جانم

روزت مبارک

تبریک روز جهانی پسر به رفیق



همیشه باش.

همین‌قدر نزدیک.

همینطور مهربان.

همین‌اندازه ستودنی…

روز جهانی پسر مبارک



تبریک روز جهانی پسر به دانش آموزان

یک نفر باشد..

که وقتی نگاهش می‌کنی..

نه اینکه غصه‌هایت یادت برود..

نه...

ولی یادت بیاورد…

دلیل بزرگ‌تری برای خوشحال شدن داری..

و تو پسرم...

بزرگترین دلیلی

عزیزترینم

روز جهانی پسر مبارک

متن روز پسر مبارک عشقم

به خاطر تو هم شده همیشه آبی می‌مانم

به خاطر تو هم شده تمام روزهای بعد از این مهربان‌تر خواهم شد

دلم می‌خواهد زودتر دست‌هایت را بگیرم

زودتر روی دست‌هایم تکانت دهم بخوابی

زودتر برائت با زبان کودکانه قصه بگویم

بهانه بگیری و من کلافه شوم

بریزی

بپاشی

و من حرص‌هایم را سر بی‌خیالی خالی کنم

روز جهانی پسر مبارک

تبریک روز پسر از طرف پدر

پسرم، عزیزترینم

با تو بودن احساس قشنگی در من به وجود می‌آورد که به هیچ عنوان قادر به توصیفش نیستم.

شنیدن صدای دل‌نشینت گرمایی را در وجودم بیدار می‌کند که هرچه درد و غم هست را از من دور می‌کند.

دیدن چشمان زیبا، شیطون و مهربانت در من شور زندگی به وجود می‌آورد.

دستان کوچک و کودکانه‌ات وقتی که به دور گردنم حلقه می‌زنند مرا با خود به دنیایی می‌برند که هیچ چیز را با آن معاوضه نخواهم کرد.

حرف زدن و درد دل کردن با تو آرامشی دارد که همه‌ی چیزهای دیگر را از یادم می‌برد.

عزیزترینم، از صمیم قلبم دوستت دارم و بهترین‌ها را برائت آرزومندم.

روز جهانی پسر مبارک

تبریک روز پسر به دوستم



نمی تونی تصور کنی چقدر از داشتنت خوشحالم عزیزم

همیشه تحسینت می‌کنم و عاشقانه دوستت دارم

روز جهانی پسر مبارک



تبریک روز جهانی پسر 1404

پسرم عزیزترینم

وقتی که می‌روی، یک چیزهایی را جا می‌گذاری که من نمی‌دانم با آنها چه کنم

بوی تنت همه جا را فراگرفته و من به دنبال صاحب آن می‌گردم

لباس‌هایت را که برای شستن می‌گذارم

وسایلت را که یادت رفته سرجایشان بگذاری

آثار شیطنت‌هایت را

جای نشستن و خوابیدنت را

حرف‌های دلنشین ات را

مهربانی‌هایت را

و من

و من نمی‌دانم با همه اینها چه کنم تا هفته‌ی دیگر …

روز جهانی پسر مبارک

تبریک روز جهانی پسر به انگلیسی

My beloved son

loving You …

My sweetest repetitive work every day

Happy day



پسر دلبندم

دوست داشتن تو …

شیرین ترین کار تکراریه هر روز منه

روزت مبارک

عکس تبریک روز جهانی پسر

استوری تبریک روز جهانی پسر

جمع‌بندی

روز جهانی پسر ۱۴۰۴ نه فقط یک تاریخ در تقویم، بلکه یک یادآوری است: پسران هم نیاز به دیده‌شدن، عشق‌ورزی و حمایت دارند.

اگر پسر، برادر، دانش‌آموز یا نوه‌ای در زندگی‌تان دارید، امروز را با پیام، تماس یا حتی یک آغوش ساده به او تبریک بگویید.