آدرس و شماره تلفن مدارس پسرانه اردستان: لیست کامل و جامع
اگر شما هم یکی از والدین دانشآموزان پسر در اردستان هستید و به دنبال اطلاعات دقیق مدارس در این شهر میگردید، این لیست شامل آدرس، شماره تلفن و کد پستی تمامی مدارس پسرانه اردستان است که میتواند در انجام امور تحصیلی و اداری به شما کمک کند.
تحریریه اصفهان: آیا به دنبال آدرس و شماره تلفن مدارس پسرانه در اردستان هستید؟ این مقاله اطلاعات کامل و دقیقی از مدارس ابتدایی، دبیرستانها و هنرستانهای پسرانه اردستان به شما ارائه میدهد. با این اطلاعات میتوانید به راحتی به امور اداری مدرسه فرزند خود رسیدگی کنید.
مدارس پسرانه اردستان
لیست مدارس ابتدایی پسرانه اردستان
|شماره
|نام مدرسه
|آدرس
|شماره تلفن
|کدپستی
|1
|دبستان دولتی پسرانه زنده یاد حاج رحیم ابراهیمی
|روستای نیسیان
|5723322
|8441611874
|2
|دبستان دولتی پسرانه شهدای والفجر اردستان
|خیابان قیام روبروی اداره گاز
|5243061 یا 54243061
|8381665141
|3
|دبستان دولتی پسرانه شهید غفاری اردستان
|اردستان مهاباد خیابان شهید نظری
|54402075 یا 54402440
|8443149375
|4
|دبستان دولتی پسرانه شهیدفهمیده اردستان
|شهرک طباطبائی نژاد
|5243059 یا 54243059
|8441564587
|5
|دبستان دولتی پسرانه طالقانی اردستان
|خیابان امام کوچه جنب مهمانسرا کوچه سینما ارشاد
|54242280
|8381998971
|6
|دبستان دولتی پسرانه میرمحمدطاهر اردستان
|میدان امام خمینی (ره) دبستان میر محمد طاهر اردستان
|54243064
|8381874615
|7
|دبستان دولتی پسرانه 7تیر اردستان
|شهرک هفت تیر
|5242670 یا 54242670
|8381848567
|8
|دبستان غیر انتفاعی پسرانه سما اردستان
|جنب دانشگاه آزاد
|54247039
|8381933136
|9
|دبستان غیر انتفاعی پسرانه آوای مهر اردستان
|خیابان راهمیان
|54246045 یا 54247577
|8381665185
|10
|دبستان غیر انتفاعی پسرانه سما2 اردستان
|دانشگاه آزاد سلامی واحد سما
|54247029 یا 54247039
|8381933136
لیست دبیرستان پسرانه اردستان
|شماره
|نام مدرسه
|آدرس
|شماره تلفن
|کدپستی
|1
|متوسطه پسرانه سهراب کاظمیان اردستان
|-
|-
|-
|2
|متوسطه پسرانه امام خمینی اردستان
|کوی محال خیابان ارونه
|54242733
|8381984511
|3
|متوسطه پسرانه شهید کامرانی اردستان
|مهاباد جنب اداره برق
|5322460
|8443154843
|4
|متوسطه پسرانه شهید مصطفی خمینی نیسیان اردستان
|برزاوند نیسیان
|5723445 یا 54420445
|8386118993
|5
|متوسطه پسرانه توکلی اردستان
|شهرک 7تیر
|5246005
|-
|6
|متوسطه پسرانه اندیشه اردستان
|محله فهره
|54243056
|-
|7
|متوسطه پسرانه توحید اردستان
|جنب دانشگاه آزاد
|54242610
|-
|8
|متوسطه پسرانه شهید عباسی اردستان
|موغار
|54400004
|-
|9
|متوسطه پسرانه سعدی اردستان
|-
|-
|-
|10
|متوسطه پسرانه برکت اردستان
|شهرک کاوه جنب حوزه علمیه خواهران مدرسه بنیاد برکت اردستان
|54232470
|8381895615
لیست هنرستان پسرانه اردستان
|شماره
|نام مدرسه
|آدرس
|شماره تلفن
|کدپستی
|1
|هنرستان پسرانه شهید مصطفی خمینی اردستان
|برزاوند روستای نیسیان
|5723445 یا 54420445
|8386118993
|2
|هنرستان پسرانه شهیدمدنی اردستان
|م پرستار پشت بیمارستان شهید بهشتی
|5243360 یا 54244190
|8381875981
|3
|هنرستان پسرانه کاردانش جدلی زاده اردستان
|انتهای خیابان دکترشریعتی هنرستان کاردانش جدلی زاده
|5243361 یا 54243361
|8381613131
|4
|هنرستان پسرانه شهید کامرانی اردستان
|مهاباد جنب اداره برق
|5322460
|8443154843
سخن آخر
در این مقاله، شما به لیستی کامل از آدرسها و شماره تلفنهای مدارس پسرانه اردستان دسترسی پیدا کردید. اگر هرکدام از اطلاعات ذکر شده صحیح نیست یا به روز نشده است، لطفاً در قسمت نظرات به ما اطلاع دهید.