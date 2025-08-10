آدرس و شماره تلفن مدارس پسرانه اردستان: لیست کامل و جامع

اگر شما هم یکی از والدین دانش‌آموزان پسر در اردستان هستید و به دنبال اطلاعات دقیق مدارس در این شهر می‌گردید، این لیست شامل آدرس، شماره تلفن و کد پستی تمامی مدارس پسرانه اردستان است که می‌تواند در انجام امور تحصیلی و اداری به شما کمک کند.

تحریریه اصفهان: آیا به دنبال آدرس و شماره تلفن مدارس پسرانه در اردستان هستید؟ این مقاله اطلاعات کامل و دقیقی از مدارس ابتدایی، دبیرستان‌ها و هنرستان‌های پسرانه اردستان به شما ارائه می‌دهد. با این اطلاعات می‌توانید به راحتی به امور اداری مدرسه فرزند خود رسیدگی کنید.

مدارس پسرانه اردستان

لیست مدارس ابتدایی پسرانه اردستان

شماره نام مدرسه آدرس شماره تلفن کدپستی 1 دبستان دولتی پسرانه زنده یاد حاج رحیم ابراهیمی روستای نیسیان 5723322 8441611874 2 دبستان دولتی پسرانه شهدای والفجر اردستان خیابان قیام روبروی اداره گاز 5243061 یا 54243061 8381665141 3 دبستان دولتی پسرانه شهید غفاری اردستان اردستان مهاباد خیابان شهید نظری 54402075 یا 54402440 8443149375 4 دبستان دولتی پسرانه شهیدفهمیده اردستان شهرک طباطبائی نژاد 5243059 یا 54243059 8441564587 5 دبستان دولتی پسرانه طالقانی اردستان خیابان امام کوچه جنب مهمانسرا کوچه سینما ارشاد 54242280 8381998971 6 دبستان دولتی پسرانه میرمحمدطاهر اردستان میدان امام خمینی (ره) دبستان میر محمد طاهر اردستان 54243064 8381874615 7 دبستان دولتی پسرانه 7تیر اردستان شهرک هفت تیر 5242670 یا 54242670 8381848567 8 دبستان غیر انتفاعی پسرانه سما اردستان جنب دانشگاه آزاد 54247039 8381933136 9 دبستان غیر انتفاعی پسرانه آوای مهر اردستان خیابان راهمیان 54246045 یا 54247577 8381665185 10 دبستان غیر انتفاعی پسرانه سما2 اردستان دانشگاه آزاد سلامی واحد سما 54247029 یا 54247039 8381933136

لیست دبیرستان پسرانه اردستان

شماره نام مدرسه آدرس شماره تلفن کدپستی 1 متوسطه پسرانه سهراب کاظمیان اردستان - - - 2 متوسطه پسرانه امام خمینی اردستان کوی محال خیابان ارونه 54242733 8381984511 3 متوسطه پسرانه شهید کامرانی اردستان مهاباد جنب اداره برق 5322460 8443154843 4 متوسطه پسرانه شهید مصطفی خمینی نیسیان اردستان برزاوند نیسیان 5723445 یا 54420445 8386118993 5 متوسطه پسرانه توکلی اردستان شهرک 7تیر 5246005 - 6 متوسطه پسرانه اندیشه اردستان محله فهره 54243056 - 7 متوسطه پسرانه توحید اردستان جنب دانشگاه آزاد 54242610 - 8 متوسطه پسرانه شهید عباسی اردستان موغار 54400004 - 9 متوسطه پسرانه سعدی اردستان - - - 10 متوسطه پسرانه برکت اردستان شهرک کاوه جنب حوزه علمیه خواهران مدرسه بنیاد برکت اردستان 54232470 8381895615

لیست هنرستان پسرانه اردستان

شماره نام مدرسه آدرس شماره تلفن کدپستی 1 هنرستان پسرانه شهید مصطفی خمینی اردستان برزاوند روستای نیسیان 5723445 یا 54420445 8386118993 2 هنرستان پسرانه شهیدمدنی اردستان م پرستار پشت بیمارستان شهید بهشتی 5243360 یا 54244190 8381875981 3 هنرستان پسرانه کاردانش جدلی زاده اردستان انتهای خیابان دکترشریعتی هنرستان کاردانش جدلی زاده 5243361 یا 54243361 8381613131 4 هنرستان پسرانه شهید کامرانی اردستان مهاباد جنب اداره برق 5322460 8443154843

سخن آخر

در این مقاله، شما به لیستی کامل از آدرس‌ها و شماره تلفن‌های مدارس پسرانه اردستان دسترسی پیدا کردید. اگر هرکدام از اطلاعات ذکر شده صحیح نیست یا به روز نشده است، لطفاً در قسمت نظرات به ما اطلاع دهید.