۲۸ صفر ۱۴۰۴ چه روزی است و چه اعمالی دارد؟

بیست و هشتم صفر ۱۴۰۴، سالروز رحلت پیامبر اکرم (ص) و شهادت امام حسن مجتبی (ع) است. در این مطلب، تاریخ دقیق این روز در تقویم‌های شمسی، قمری و میلادی و اعمال عبادی ویژه آن را مرور می‌کنیم.

تحریریه اصفهان:روز بیست و هشتم صفر سالروز رحلت پیامبر (ص) و شهادت امام حسن مجتبی (ع) است. حضرت محمد (ص) در سال یازدهم هجری قمری و امام حسن مجتبی (ع) در سال پنجاه هجری قمری به شهادت رسیدند.در ادامه اطلاعاتی از تاریخ دقیق رحلت پیامبر اکرم در سال 1404 را بررسی کرده ایم.

تاریخ دقیق 28 صفر در تقویم

تاریخ رحلت پیامبر و شهادت امام حسن مجتبی به شمسی برابر است با روز جمعه، ۳۱ مرداد ۱۴۰۴

تاریخ رحلت پیامبر و شهادت امام حسن مجتبی به قمری برابر است با روز جمعه، ٢٨ صفر ١٤٤٧

تاریخ رحلت پیامبر و شهادت امام حسن مجتبی به میلادی برابر است با روز جمعه، 22 آگوست 2025

۲۸ صفر 1404 چند شنبه است؟

۲۸ صفر 1404 روز جمعه 31 مرداد است.

اینفوگرافیک اعمال شب و روز ۲۸ صفر

اعمال ۲۸ صفر

از اعمال 28 صفر که برابر با رحلت جانسوز حضرت محمد (ص) و شهادت امام حسن مجتبی (ع) است، اعمال مستحبی نظیر انجام غسل، روزه، دعا و خواندن دو رکعت نماز دارد که مرحوم شیخ عباس قمی در مفاتیح الجنان جزییات آن را بیان کرده است.

رکعت اول بعد از حمد آیات ۲۶ و ۲۷ آل عمران خوانده شود.

«قُلِ اللَّهُمَّ مالِکَ الْمُلْکِ تُؤْتِی الْمُلْکَ مَنْ تَشاءُ وَ تَنْزِعُ الْمُلْکَ مِمَّنْ تَشاءُ وَ تُعِزُّ مَنْ تَشاءُ وَ تُذِلُّ مَنْ تَشاءُ بِیَدِکَ الْخَیْرُ إِنَّکَ عَلی‌ کُلِّ شَیْ‌ءٍ قَدیرٌ

بگو بار خدایا تویی که فرمانفرمایی هر آن کس را که خواهی فرمانروایی بخشی و از هر که خواهی فرمانروایی را باز ستانی و هر که را خواهی عزت بخشی و هر که را خواهی خوار گردانی همه خوبیها به دست توست و تو بر هر چیز توانایی (۲۶)

تُولِجُ اللَّیْلَ فِی النَّهارِ وَ تُولِجُ النَّهارَ فِی اللَّیْلِ وَ تُخْرِجُ الْحَیَّ مِنَ الْمَیِّتِ وَ تُخْرِجُ الْمَیِّتَ مِنَ الْحَیِّ وَ تَرْزُقُ مَنْ تَشاءُ بِغَیْرِ حِسابٍ

شب را به روز در می ‌آوری و روز را به شب در می ‌آوری و زنده را از مرده بیرون می آوری و مرده را از زنده خارج می‌ سازی و هر که را خواهی بی‌حساب روزی می‌ دهی (۲۷)