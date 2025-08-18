رحلت پیامبر (ص) و شهادت امام حسن (ع |متن، شعر و پیام تسلیت

۲۸ صفر، سالروز رحلت پیامبر مهربانی حضرت محمد مصطفی (ص) و شهادت امام حسن مجتبی (ع) است. در ادامه، مجموعه‌ای از متن‌ها، اشعار و پیام‌های تسلیت را برای این ایام سوگواری گردآوری کرده‌ایم.

تحریریه اصفهان: ۲۸ صفر، سالروز رحلت حضرت محمد مصطفی (ص) و شهادت امام حسن مجتبی (ع)، در تقویم سال ۱۴۰۴ هجری شمسی برابر با جمعه ۱ مرداد ۱۴۰۴ است. این روز از مهم‌ترین ایام عزاداری مسلمانان جهان به شمار می‌رود.

در این مطلب مجموعه‌ای از پیام‌های تسلیت، متن‌های ادبی، اشعار و جملات کوتاه برای تسلیت این دو واقعه جانسوز آماده کرده‌ایم که می‌توانید در شبکه‌های اجتماعی، استوری، پیامک و یا مجالس مذهبی استفاده کنید.

پیام تسلیت رحلت پیامبر

سلام بر خاتم مهربانی و عشق! سلام براو که گام های مهتابی اش شب های جهل بشر را به جاده های راستی کشاند!

رحلت جانکاه پیامبر مهربانی و رحمت تسلیت باد

متن تسلیت رحلت پیامبر

28 صفر رحلت پیغام دار آخرین، خاتم نبوت را نگین، حضرت رسول واپسین، عینیت قرآن کریم، حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله بر مسلمانان جهان تسلیت باد.

عکس نوشته تسلیت رحلت پیامبر

متن مجری گری رحلت پیامبر

امشب دو ماتم بر دل زهرا نشست

گاه می‌گوید پدر...

گاه می‌گوید پسر...

شهادت نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی «صلی‌الله علیه و آله» و سبط اکبر ایشان حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام بر همه‌ی مسلمانان تسلیت باد.

پیامک تسلیت رحلت پیامبر

یا رسول الله

با غروب آفتاب تو، کعبه تا قیامت سیه پوش گشته و زمزم

اشک عزا به رخسار مکه می ریزد . . .

عکس پروفایل رحلت حضرت محمد

متن در مورد رحلت پیامبر و امام حسن

رحلت پیامبر اعظم، معراج وصال اوست با حضرت دوست...

امشب آسمانیان هم چون اهالی زمین در یادبود غم از دست دادن پیامبر بزرگ اسلام (ص) و امام حسن مجتبی (ع) اشک بار است.

شهادت کریم اهل بیت، امام حسن مجتبی (ع) و رحلت پیامبر اکرم (ص) تسلیت باد.

متن اشعار رحلت پیامبر و امام حسن

مهرت به کائنات برابر نمی‌شود

داغی ز ماتم تو فزون‌تر نمی‌شود

از داغ جانگداز تو ای گوهر وجود

سنگ است هر دلی که مکدر نمی‌شود

ظلمی که بر تو رفت ز بیداد اهل ظلم

بر صفحه خیال مصور نمی‌شود

تنها جنازه تو شد آماج تیر کین

یک ره شد این جنایت و دیگر نمی‌شود

فرا رسیدن ایام عزاداری امام حسن (ع) و پیامبر مهربانی (ص) بر مسلمانان جهان تسلیت باد.

متن رحلت پیامبر و شهادت امام حسن

گفتم که عمر ماه صفر رو به آخر است

دیدم شروع محشر کبرای دیگر است

گردون شده سیاه و فضا پر زدود و آه

تاریک تر ز عرصة تاریک محشر است

متن شهادت امام حسن مجتبی

سلام، غریب‌تر از هر غریب

سلام، مزار بی چراغ، تربت بی زایر، بهشت گمشده

سلام، آتشفشان صبر، چشمان معصوم، بازوان مظلوم، زبان ستمدیده

سلام، سینه شعله ور، جگر سوخته، پیکر تیر باران شده

سلام، امام غریب من

شهادت جانسوز امام حسن تسلیت باد

پیام شهادت امام حسن مجتبی

شهادت مظلومانه دومین اخترتابناک آسمان امامت و ولایت

دومین نور خدای سرمد، زاده زهرای اطهر (س)

کریم آل طاها، آقا و مولا امام حسن مجبتی

علیه السلام بر شیعیان تسلیت باد

شعر تسلیت برای شهادت امام حسن مجتبی

هر که بشنیده صداى مجتبى

تا ابد شد مبتلاى مجتبى

سال‌ها بهر حسین باید گریست

تا کنى درک عزاى مجتبى

شهادت امام حسن مجتبی تسلیت باد

پوستر تسلیت رحلت پیامبر

پوستر تسلیت شهادت امام حسن مجتبی

سخن پایانی

۲۸ صفر نه‌تنها یک روز تقویمی، بلکه یادآور دو غم بزرگ تاریخ اسلام است. باشد که با یاد این عزیزان، سبک زندگی و سیره آن‌ها را چراغ راه خود قرار دهیم.