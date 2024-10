 تبریک روز دانش آموز ۱۳ آبان

۱۳ آبان در ایران روز دانش‌آموز است که در تقویم 1403 مصادف با روز یکشنبه است. علت نامگذاری روز دانش آموز، واقعه کشتار جمعی دانش‌آموزان تهرانی است که به نشانه اعتراض به حکومت پهلوی در صبح روز ۱۳ آبان ۱۳۵۷ در محوطه دانشگاه تهران جمع شده بودند.به همین مناسب در ادامه مجموعه ای از پیام تبریک روز دانش آموز را در اختیار شما همراهان سایت قرار می دهیم که امیدواریم برای تبریک به دانش آموزان استفاده کنید.

تبریک روز دانش آموز

تحصیل قوی‌ترین سلاحی است که با آن می‌توان دنیا را تغییر داد؛ روز دانش آموز مبارک

پروفایل تبریک روز دانش آموز

تبریک روز دانش آموز به پسرم

بهترین چیزی که دوره دانش آموزی باید فرا گیرید، چیزهایی است که در بزرگ‌سالی خود به آنها نیاز خواهند داشت پسرم روزت مبارک!

پروفایل تبریک روز دانش آموز به پسرم

تبریک روز دانش آموز به دخترم

امروز، روز توست، روزی که ابر و باد و مه و خورشید و فلک دست در دست هم، جشن رشد را به زمین تبریک می‌گویند؛ دخترم روزت مبارک

تبریک روز دانش آموز به دخترم

متن کوتاه در مورد دانش آموز

چنین گفت پیغمبر راستگوی

ز گهواره تا گور دانش بجوی

روز دانش‌آموزان مبارک باد

عکس نوشته روز دانش آموز مبارک

تبریک روز دانش آموز از طرف معلم

هرکسی در جستجوی دانش است، اجر او تا منزلش در زایش است

او قدم‌هایش در راه خداست، علم نافع مایه آرامش است

روز دانش‌آموز مبارک

عکس نوشته روز دانش آموز مبارک

متن روز دانش آموز و حسین فهمیده

یاد و خاطره دانش‌آموزان شهید ۱۳ آبان سال ۵۷ دانشگاه تهران گرامی باد

روز دانش آموز مبارک باد!

عکس نوشته تبریک 13 آبان

متن زیبا برای دانش آموزان ابتدایی

روز ، روز آفتابی شد ما همین دستان کوچک باز میهن ما می شود آباد سالروز دانش آموزان روز خوب ما گرامی باد

13 آبان روز دانش آموز مبارک

تبریک روز دانش آموز کلاس اولی

پسرم کلاس اولی شدی

امروز سرنوشتی از شور و شوق

در دبستانی شدنت رقم زده میشود

امروز روز اول باسواد شدنت است

با تمام وجود درس بخوان و عطر دل انگیز دفتر و مدادهایت را روی خاطراتت بپاش

و با چشم های مشتاق برای دانستنت، برگهای ندانسته هایت را صبور و مصمم لمس کن

امیدوارم در مسیر تکامل با گام هایی استوار، بتوانی جهانی را متحول کنی

امروز کتابت را با اشتیاق باز کن که در سطر اول آن نوشته، توانا بود هرکه دانا بود

پروفایل روز دانش آموز مبارک

تبریک روز دانش آموز به پیش دبستانی

هنگامی که دانش آموز موفق می‌شود، موفقیت وی بازتاب موفقیت والدین و معلمان است روز دانش آموز مبارک

استوری روز دانش آموز مبارک

دلنوشته معلم برای دانش آموز

زندگی را لذتی بزرگتر از شادی فرزندانمان نیست تو هدیه ناب خدا به ما بودی سیزده آبان روز دانش آموز مبارک

روز دانش آموز مبارک

تبریک روز دانش آموز از طرف مدیر مدرسه

تو را گرچه در مال افزایش است

به اندازه دانشت ارزش است

ادیب پیشاوری

استوری روز دانش آموز

تبریک روز دانش آموز ۱۳ آبان

دانش آموزان یاد گرفته اند قدر لحظه ها را بدانند. وقت طلاست!

روز دانش آموز مبارک باد!

استوری تبریک روز دانش آموز مبارک

تبریک روز دانش آموز به خواهرزاده

به دنبال نمره و کامی دانش آموز

در این جهان تاریک و بی نور

همان اختر درخشانی دانش آموز

روز دانش آموز مبارکپ

پروفایل تبریک روز دانش آموز

اس ام اس طنز تبریک روز دانش آموز

لذتی که توی خوابیدن با لباس مدرسه توی رختخواب بین

ساعات ۷:۰۰ تا ۷:۱۵ وجود داشت توی هیچ چیزی دیگه وجود نداشت و ندارد و نخواهد داشت !

روز دانش آموز مبارک باد!

عکس تبریک روز دانش آموز

اس ام اس تبریک روز دانش آموز

درختت بارو با علم و دانش

همان معدن که پنهانی محصل

به فکر و ذکر داری صد معما

به خدمت نسل انسانی محصل

استوری تبریک روز دانش آموز

نمونه پیامک روز دانش آموز

اختر و ماهی فروزانی محصل

تو آن جوایا ی عرفانی محصل

به دنیای که تاریک است ازجهل

همان خورشید تابانی محصل

پیامک روز دانش آموز

امروز روز شکوه باورهاست

عاشقی را دوباره تمرین کن

سرخ خود را فدایی دین کن

روز زرین دانش آموز اسـت

دانش آموزی آفتابی باش

با تـو ایران بهاری می ماند

پس بمان سبز و انقلابی باش

روز دانش آموز مبارک…

عکس نوشته برای تبریک روز دانش آموز

تبریک روز دانش آموز به انگلیسی

A very Happy Students Day to all the students

.Always be consistent in what you do and it will bring you good results for sure

روز دانش آموز بر همه دانش آموزان مبارک باد.

همیشه در کاری که انجام می دهید ثابت قدم باشید و مطمئناً نتایج خوبی را برای شما به ارمغان خواهد آورد.

تبریک روز دانش آموز به انگلیسی با ترجمه

…It is definitely not easy to be a good student

…It demands lots of hard work and dedication

Wishing you a very Happy Students Day

قطعاً دانش آموز خوب بودن آسان نیست…

این کار سخت و فداکاری زیادی می طلبد …

با آرزوی روز دانش آموز مبارک برای شما.

کارت پستال تبریک روز دانش آموز

سخن آخر

در این مطلب پیام تبریک روز دانش آموز 1403 را مطالعه کردید و از این که تا انتهای مطلب همراه ما بودید سپاسگزاریم.