روز دانشجو در سال 1403 روز جمعه 16 آذر است.به همین مناسبت در ادامه مجموعه ای از متن تبریک پیام روز دانشجو را به همراه عکس، کلیپ و استوری برایتان گردآوری کرده ایم.

پیام تبریک روز دانشجو

روز دانشجو، روز تأکید بر نقش بی مانند مجاهدت در راه کسب علم و دانش،

در کنار تقویت ایمان دینی و بصیرت سیاسی، در راه پیشرفت مادی و معنوی کشورست

تبریک روز دانشجو به دخترم

دخترم پیشاپیش روز دانشجو رو بهت تبریک میگم

و بدان که وقتی زندگی مسیرش را به سمت دشوار شدن عوض می‌کند

تو به سمت قوی‌تر شدن تغییر می‌کنی

روزت هم مبارک از طرف بابا و مامان.

پیام تبریک روز دانشجو به دخترم

دخترم

روز قلم‌های تیز، روز فکرهای خلاق، روز اندیشه‌های نو، روز تو، روز دانشجو مبارک

تبریک روز دانشجو به پسرم

پسر عزیزم هر موفقیت بزرگ نتیجه هزاران تلاش کوچک و عادی است که مورد توجه و ستایش دیگران قرار نمی‌گیرد.

قدر دوران دانشجوییت را بدان و از آن‌ها درس بگیر

روز دانشجو مبارک

پیام تبریک روز دانشجو به پسرم

پسرم روزی که دانشجو شدی، بر خود بالیدم و به تو افتخار کردم که پله های ترقی و موفقیت را یکی یکی طی میکنی.

روزت مبارک پسر دانشجوی من

تبریک روز دانشجو

دانشجو یعنی تلاش؛ امید؛ آینده؛ صبر؛ یعنی تو

یعنی تمام اونایی که رفتن تا ما بمونیم و ایران را بسازیم

تبریک روز دانشجو به دوست

یادگیری فعالیتی است که هیچ ابتدا و انتهایی ندارد.

پس از دوران دانشجویی نهایت استفاده را کن و به فراگیری آنچه که نیازداری بپرداز

پیام تبریک روز دانشجو به عشقم

فارغ‌التحصیل چشمانت شدن آرزوست …

روز دانشجوست

اما در دبستان مانده‌ام !

پیام تبریک روز دانشجو رسمی

ترم دل است و عشق پیداست

قصد و نیت ساختن فرداست

دانشجوی وطن آریایی

بتازیم و بسازیم که خدا با ماست

پیام تبریک روز دانشجو 1403

روز دانشجو

روز تأکید بر نقش بی مانند مجاهدت در راه کسب علم و دانش

درکنار تقویت ایمان دینی و بصیرت سیاسی

در راه پیشرفت مادی و معنوی کشور است

پیام تبریک روز دانشجو به خواهرزاده

یادم آید روز دیرین

خوب وشیرین

اول ترم

وقت بسیار

درس اندک …

اما اینک روز آخر،

روز تلخ امتحانات،

آخر ترم،

وقت اندک درس بسیار، درس بسیار، درس بسیار!

روز دانشجو مبارک باد

پیام تبریک روز دانشجو خنده دار

ما دانشجوهای واقعی وقتی چیزی نمی‌فهمیم

از بغل دستی می‌پرسیم: تو چیزی می‌فهمی؟

اونم میگه نه و ما به خود می‌بالیم

و خوشحال از اینکه تنها نیستیم و همگی نمی‌فهمیم!

تازه روزمون هم مبارک!

تبریک روز دانشجو پرستاری

پرستاری هنر نقاشی لبخند بر بوم دردهاست

دانشجوی پرستاری روزتان مبارک باد

تبریک روز دانشجو به زبان انگلیسی

Life is a book and being a student is the most beautiful chapter of that book

Make sure you enjoy this chapter to the fullest

Happy Students’ Day

زندگی یک کتاب است و دانش آموز بودن زیباترین فصل آن کتاب است

مطمئن شوید که از این فصل نهایت لذت را برده اید

روز دانشجو مبارک

پیام تبریک روز دانشجو به زبان انگلیسی

Students deserve more love, respect, and appreciation

than they usually get so today is a day to bless them

and wish them all the best

Happy Students’ Day

دانشجویان سزاوار محبت، احترام و قدردانی بیشتری هستند

از آنچه معمولاً دریافت می کنند، امروز روزی است برای برکت دادن به آنها

و برای آنها بهترین ها را آرزو می کنم

روز دانشجو مبارک

