عید مبعث 1403 مصادف با روز سه شنبه 9 بهمن و 27 رجب سال 1446 هجری قمری می باشد که تعطیل رسمی است.ضمن تبریک این روز فرخنده، در ادامه مجموعه ای از متن تبریک عید مبعث را برای شما گردآوری کرده ایم که می توانید برای تبریک به دوستان و ارسال در شبکه های اجتماعی استفاده کنید.

تبریک عید مبعث 1403

در این روز پر از برکت،

که هدایت در دل‌هایمان شعله می‌زند،

عید مبعث بر تو مبارک

متن ادبی تبریک عید مبعث

ستاره ای بدرخشید و ماه مجلس شد

دل رمیده ما را انیس و مونس شد

نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت

به غمزه مسئله آموز صد مدرس شد

بعثت پیامبر اکرم(ص) مبارک باد

متن کوتاه عید مبعث

عید سعید مبعث،

آغاز راه رستگارى و طلوع تابنده مهر هدایت و عدالت، مبارک باد

تبریک عید مبعث به صورت رسمی

بعثت، انقلاب بزرگ بر ضد جهل، گمراهى، فساد و تباهی است

مبعث، پیام‌آور عدالت و کرامت انسانی است

بعثت رسول اکرم (ص) مبارک باد

شعر تبریک عید مبعث

گل ، بوی بهشت را ز احمد دارد

این بوی خوش از خالق سرمد دارد

گویند که گل عطر محمد دارد

نور و شعف از وجود احمد دارد

تبریک عید مبعث به عشقم

امشب که شب مبعث احمد باشد

مشمول همه عطای سرمد باشد

یا رب چه شود طلوع صبح فردا

صبح فرج آل محمد باشد

عشقم عید بزرگ مبعث مبارک

تبریک عید مبعث به همسرم

جان سحر، جسم سمن بوی توست

شام، غلام سر گیسوی توست

بوسه زن گوشه ابروی توست

ماه که خم کرده سر خویشتن

عید مبعث مبارک همسرم

تبریک عید مبعث به دوست

از بعثت او جهان جوان شد / گیتى چو بهشت جاودان شد

این عید به اهل دین مبارک / بر جمله مسلمین مبارک

تبریک عید مبعث به دوستان

ای نام تو جانبخش تر از آب حیات / محتاج تو خلقی به حیات و به ممات

از بعثت انبیاء و ارسال رسل / مقصود تو بودی، به جمالت صلوات

عید مبعث مبارک

تبریک عید مبعث به همکاران

از بعثت او جهان جوان شد / گیتى چو بهشت جاودان شد

خوشبخت کسى کز امت اوست / در سایه دین و رحمت اوست

با بعثت آن نبى مرسل / بتخانه به کعبه شد مبدل‌

این عید به اهل دین مبارک / بر جمله ی مسلمین مبارک . .

تبریک عید مبعث به زبان ترکی

سس گلوب حرادن سمت کبریادن

اقرا بسم ربک جانب خدادن

حق ویروب سنه فرمان

معجزون اولوب قرآن

مبعثون مبارک

تبریک عید مبعث به زبان انگلیسی

coming of Eid Mbs، Prophet (P.) Sunrise beginning of salvation and guidance seal stranding and justice to all Muslims of the world، we congratulate.

تبریک عید مبعث پیامبر (ص) طلوع آفتاب آغاز رستگاری و هدایت مهر و عدالت به همه مسلمانان جهان

تبریک عید مبعث به عربی

افرحی یاقلوب

وشمی أریج الورود

واسمعی تغرید الطیور

فاللیله المبعث النبوی

شادی کن ، قلب من

بو کنید گل های رز معطر را

و به آواز پرندگان گوش دهید

شب رسالت پیامبر است

استوری تبریک عید مبعث

عکس نوشته تبریک عید مبعث

کارت پستال تبریک عید مبعث