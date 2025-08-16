تعطیلات و مناسبتهای شهریور ۱۴۰۴ را بشناسید
شهریور ۱۴۰۴، پر از مناسبتهای ملی، مذهبی و جهانی است. از روز پزشک و آغاز هفته دولت گرفته تا تعطیلات رسمی ولادت پیامبر اکرم (ص) و امام جعفر صادق (ع). اگر میخواهید بدانید تعطیلیهای شهریور ۱۴۰۴ چه روزهایی است و چه مناسبتهایی در این ماه قرار دارد، این مطلب راهنمای کامل شماست.
تحریریه اصفهان:شهریور ۱۴۰۴ بهعنوان واپسین ماه تابستان، پر از مناسبتهای مهم ملی، مذهبی و جهانی است. بسیاری از مخاطبان میپرسند: تعطیلات رسمی شهریور امسال چه روزهایی است؟
در ادامه، تقویم کامل شهریورماه ۱۴۰۴ را همراه با روزهای تعطیل رسمی و مناسبتهای مهم مرور میکنیم.
تطابق شهریور ۱۴۰۴ با ماههای قمری و میلادی
این ماه همزمان با ربیعالاول ۱۴۴۷ قمری و همچنین دو ماه میلادی آگوست (تا ۹ شهریور) و سپتامبر ۲۰۲۵ است. بنابراین علاوه بر مناسبتهای ملی و ایرانی، بخشی از رخدادهای مذهبی اسلامی و همچنین روزهای جهانی تقویم میلادی نیز در این ماه جای میگیرد.
فهرست مناسبتها و رویدادهای شهریور ۱۴۰۴
-
۱ شهریور: روز پزشک و بزرگداشت ابنسینا، روز همدان
-
۲ شهریور: آغاز هفته دولت، شهادت سیدعلی اندرزگو، شهادت امام رضا (ع) – تعطیل رسمی
-
۳ شهریور: جشن خزان، هجرت پیامبر اکرم (ص) به مدینه
-
۴ شهریور: روز کارمند، جشن شهریورگان، زادروز کوروش بزرگ
-
۵ شهریور: بزرگداشت محمد بن زکریای رازی (روز داروساز)، روز کشتی
-
۸ شهریور: روز مبارزه با تروریسم
-
۱۰ شهریور: روز بانکداری اسلامی، شهادت امام حسن عسکری (ع)، آغاز امامت حضرت ولیعصر (عج) – تعطیل رسمی
-
۱۱ شهریور: روز صنعت چاپ
-
۱۲ شهریور: شهادت رئیسعلی دلواری
-
۱۳ شهریور: بزرگداشت ابوریحان بیرونی، روز تعاون، مردمشناسی و علوم پایه
-
۱۴ شهریور: آغاز هفته وحدت و میلاد پیامبر اکرم (ص) به روایت اهل سنت
-
۱۶ شهریور: روز سیستان و بلوچستان
-
۱۷ شهریور: سالروز قیام ۱۷ شهریور، روز جهانی سوادآموزی (۸ سپتامبر)
-
۱۸ شهریور: روز وقف
-
۱۹ شهریور: وفات آیتالله طالقانی، روز جهانی پیشگیری از خودکشی (۱۰ سپتامبر)، ولادت پیامبر اکرم (ص) و امام جعفر صادق (ع) – تعطیل رسمی
-
۲۰ شهریور: سالروز حمله به برجهای دوقلو (۱۱ سپتامبر)
-
۲۱ شهریور: روز سینما
-
۲۲ شهریور: روز جهانی برنامهنویس (۱۳ سپتامبر)
-
۲۴ شهریور: روز جهانی مردمسالاری
-
۲۵ شهریور: روز خرما، صنعت کفش و چرم، روز جهانی حفاظت از لایه اوزون (۱۶ سپتامبر)
-
۲۷ شهریور: روز شعر و ادب فارسی، بزرگداشت استاد شهریار
-
۳۰ شهریور: روز جهانی آلزایمر، روز جهانی صلح (۲۱ سپتامبر)
-
۳۱ شهریور: آغاز هفته دفاع مقدس
تعطیلات رسمی شهریور ۱۴۰۴
در این ماه سه روز تعطیل رسمی داریم:
-
یکشنبه ۲ شهریور – شهادت امام رضا (ع)
-
دوشنبه ۱۰ شهریور – شهادت امام حسن عسکری (ع) و آغاز امامت امام زمان (عج)
-
چهارشنبه ۱۹ شهریور – ولادت پیامبر اکرم (ص) و ولادت امام جعفر صادق (ع)
تصویر تقویم شهریور ماه ۱۴۰۴
جمعبندی
شهریور ۱۴۰۴ علاوه بر سه تعطیلی رسمی، پر از مناسبتهای مذهبی، فرهنگی، تاریخی و جهانی است. اگر قصد سفر، برنامهریزی آموزشی یا کاری دارید، بهتر است نگاهی به این تقویم بیندازید و روزهای مهم را در برنامه خود لحاظ کنید.