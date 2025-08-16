تعطیلات و مناسبت‌های شهریور ۱۴۰۴ را بشناسید

شهریور ۱۴۰۴، پر از مناسبت‌های ملی، مذهبی و جهانی است. از روز پزشک و آغاز هفته دولت گرفته تا تعطیلات رسمی ولادت پیامبر اکرم (ص) و امام جعفر صادق (ع). اگر می‌خواهید بدانید تعطیلی‌های شهریور ۱۴۰۴ چه روزهایی است و چه مناسبت‌هایی در این ماه قرار دارد، این مطلب راهنمای کامل شماست.

تحریریه اصفهان:شهریور ۱۴۰۴ به‌عنوان واپسین ماه تابستان، پر از مناسبت‌های مهم ملی، مذهبی و جهانی است. بسیاری از مخاطبان می‌پرسند: تعطیلات رسمی شهریور امسال چه روزهایی است؟

در ادامه، تقویم کامل شهریورماه ۱۴۰۴ را همراه با روزهای تعطیل رسمی و مناسبت‌های مهم مرور می‌کنیم.

تطابق شهریور ۱۴۰۴ با ماه‌های قمری و میلادی

این ماه همزمان با ربیع‌الاول ۱۴۴۷ قمری و همچنین دو ماه میلادی آگوست (تا ۹ شهریور) و سپتامبر ۲۰۲۵ است. بنابراین علاوه بر مناسبت‌های ملی و ایرانی، بخشی از رخدادهای مذهبی اسلامی و همچنین روزهای جهانی تقویم میلادی نیز در این ماه جای می‌گیرد.

فهرست مناسبت‌ها و رویدادهای شهریور ۱۴۰۴

  • ۱ شهریور: روز پزشک و بزرگداشت ابن‌سینا، روز همدان

  • ۲ شهریور: آغاز هفته دولت، شهادت سیدعلی اندرزگو، شهادت امام رضا (ع) – تعطیل رسمی

  • ۳ شهریور: جشن خزان، هجرت پیامبر اکرم (ص) به مدینه

  • ۴ شهریور: روز کارمند، جشن شهریورگان، زادروز کوروش بزرگ

  • ۵ شهریور: بزرگداشت محمد بن زکریای رازی (روز داروساز)، روز کشتی

  • ۸ شهریور: روز مبارزه با تروریسم

  • ۱۰ شهریور: روز بانکداری اسلامی، شهادت امام حسن عسکری (ع)، آغاز امامت حضرت ولی‌عصر (عج) – تعطیل رسمی

  • ۱۱ شهریور: روز صنعت چاپ

  • ۱۲ شهریور: شهادت رئیسعلی دلواری

  • ۱۳ شهریور: بزرگداشت ابوریحان بیرونی، روز تعاون، مردم‌شناسی و علوم پایه

  • ۱۴ شهریور: آغاز هفته وحدت و میلاد پیامبر اکرم (ص) به روایت اهل سنت

  • ۱۶ شهریور: روز سیستان و بلوچستان

  • ۱۷ شهریور: سالروز قیام ۱۷ شهریور، روز جهانی سوادآموزی (۸ سپتامبر)

  • ۱۸ شهریور: روز وقف

  • ۱۹ شهریور: وفات آیت‌الله طالقانی، روز جهانی پیشگیری از خودکشی (۱۰ سپتامبر)، ولادت پیامبر اکرم (ص) و امام جعفر صادق (ع) – تعطیل رسمی

  • ۲۰ شهریور: سالروز حمله به برج‌های دوقلو (۱۱ سپتامبر)

  • ۲۱ شهریور: روز سینما

  • ۲۲ شهریور: روز جهانی برنامه‌نویس (۱۳ سپتامبر)

  • ۲۴ شهریور: روز جهانی مردم‌سالاری

  • ۲۵ شهریور: روز خرما، صنعت کفش و چرم، روز جهانی حفاظت از لایه اوزون (۱۶ سپتامبر)

  • ۲۷ شهریور: روز شعر و ادب فارسی، بزرگداشت استاد شهریار

  • ۳۰ شهریور: روز جهانی آلزایمر، روز جهانی صلح (۲۱ سپتامبر)

  • ۳۱ شهریور: آغاز هفته دفاع مقدس

تعطیلات رسمی شهریور ۱۴۰۴

در این ماه سه روز تعطیل رسمی داریم:

  1. یکشنبه ۲ شهریور – شهادت امام رضا (ع)

  2. دوشنبه ۱۰ شهریور – شهادت امام حسن عسکری (ع) و آغاز امامت امام زمان (عج)

  3. چهارشنبه ۱۹ شهریور – ولادت پیامبر اکرم (ص) و ولادت امام جعفر صادق (ع)

تصویر تقویم شهریور ماه ۱۴۰۴

تقویم شهریور ۱۴۰۴
تقویم شهریور ۱۴۰۴

جمع‌بندی

شهریور ۱۴۰۴ علاوه بر سه تعطیلی رسمی، پر از مناسبت‌های مذهبی، فرهنگی، تاریخی و جهانی است. اگر قصد سفر، برنامه‌ریزی آموزشی یا کاری دارید، بهتر است نگاهی به این تقویم بیندازید و روزهای مهم را در برنامه خود لحاظ کنید.

