پیشنهاد رسمی دفتر امور بانوان استانداری اصفهان روی میز ستاد جوانی جمعیت
مرخصی تشویقی کارمندان برای غربالگری سرطان؛ پیشنهاد تازهای که در اصفهان مطرح شد
مریم فاتحیزاده در ستاد جوانی جمعیت اصفهان پیشنهاد داد به هر کارمند دولت یک روز مرخصی تشویقی برای غربالگری سرطان داده شود و نتیجه آن در ارزشیابی سالانه لحاظ شود. او همچنین از پایش ششگانه شهروندان در بلوکهای شهر و تشکیل هستههای ۱۵ نفره «مادرانه» در محلات خبر داد.
اگر پیشنهادی که در بیست و دومین جلسه ستاد حمایت از خانواده و جوانی جمعیت استان اصفهان مطرح شد به تصویب برسد، هر کارمند دولت در استان یک روز مرخصی تشویقی میگیرد تا به مراکز بهداشت مراجعه و غربالگری سرطان انجام دهد و نتیجه آن را به دستگاه محل خدمتش تحویل بدهد؛ موضوعی که قرار است در ارزشیابی سالانه او هم لحاظ شود.
مریم فاتحیزاده، مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری اصفهان، با تأکید بر اینکه توجه به سلامت جمعیت موجود به اندازه نرخ فرزندآوری اهمیت دارد، این پیشنهاد را ارائه کرد و گفت با یک غربالگری و معاینه ساده میتوان از ابتلا به بسیاری از سرطانها پیشگیری کرد. او در کنار این طرح، درخواست دومی هم داشت؛ اعطای مرخصی تشویقی به بانوان باردار برای شرکت در کلاسهای آمادگی زایمان که از ماه چهارم بارداری آغاز میشود. به گفته او آمار بالای سزارین در استان اصفهان نگرانکننده است و این کلاسها راهکار اصلی کاهش آن به شمار میرود.
بخش دیگری از سخنان مدیرکل دفتر امور بانوان استانداری به طرحی اختصاص داشت که نگاه استان به مسئله جمعیت را از سطح کلان به سطح کوچه و محله میآورد. فاتحیزاده گفت با همکاری دانشگاه علوم پزشکی، آمار پایه شهر استخراج شده و شش کمیته تخصصی به پیشنهاد فرمانداری اصفهان تشکیل شده است تا وضعیت شهروندان در هر بلوک شهری بهصورت ششگانه اولویتبندی شود.
این شش گروه هدف را زنان متأهل بدون فرزند، زنان متأهل تکفرزند، زنان متأهل دارای دو فرزند، زنان مجرد در سن ازدواج، پسران مجرد در سن ازدواج و زنان نابارور تشکیل میدهند. به گفته او وضعیت این افراد در جلسات تخصصی هر بلوک بررسی میشود و مشاورههای گروهی و آموزشهای توانمندسازی برای آنان اجرا خواهد شد.
فاتحیزاده اطلاعرسانی درباره خدماتی مانند رایگانبودن زایمان طبیعی در مراکز دولتی را ضروری خواند و گفت گام نهایی این طرح، تشکیل هستههای ۱۵ نفره «مادرانه» در محلات است؛ هستههایی که در صورت تحقق، کار را بهصورت خودکفا و مستقل از حضور مدیران در سطح محلات ادامه میدهند. او با تقدیر از مجمع فعالان جمعیت، فرمانداری و شهرداری اصفهان در تربیت مربیان این حوزه، بر لزوم گفتوگوهای چهرهبهچهره تأکید کرد.
مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری اصفهان این طرح را بستری برای کاهش آسیبهای اجتماعی و افزایش سرمایه اجتماعی استان دانست و در پایان از برنامه بعدی خبر داد: آموزش کارکنان مجرد دستگاههای اجرایی که با همکاری شهرداری، فرمانداری و اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان عملیاتی خواهد شد.