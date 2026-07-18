کارمندان مجرد دستگاه‌های اجرایی اصفهان به‌زودی سراغ فهرستی از تسهیلات و مشوق‌های ازدواج خواهند رفت؛ طرحی ضربتی که استاندار اصفهان از آغاز اجرای آن خبر داده و فرمانداران و مدیران شهرستان‌ها را موظف کرده است فوراً آمار دقیق کارکنان مجرد زیرمجموعه خود را استخراج و ارسال کنند تا مقدمات اهدای این تسهیلات فراهم شود.

مهدی جمالی‌نژاد در بیست و دومین جلسه ستاد حمایت از خانواده و جوانی جمعیت استان اصفهان با اعلام اینکه طرح تسهیلات و مشوق‌های ازدواج کارمندان مجرد به‌زودی عملیاتی می‌شود، از تغییر ملاک‌های ارزیابی مدیران خبر داد و گفت عملکرد مدیران کل در تسهیل ازدواج کارکنان به‌صورت «درصدگیری رقابتی» سنجیده می‌شود و سازمان ورزش و جوانان به‌عنوان متولی، این ارزیابی را بر عهده خواهد داشت.

به گفته او، در یک بازه زمانی مشخص پنج مدیر شهرستانی و پنج مدیر استانی که بهترین عملکرد را در این حوزه داشته باشند تشویق و تقدیر می‌شوند و در مقابل، دستگاه‌ها و مدیرانی که جدیت لازم را نداشته و کم‌کاری کرده‌اند، به جامعه معرفی خواهند شد. استاندار اصفهان پیش‌تر هم تأکید کرده بود اداراتی که در اجرای مأموریت‌های خود کوتاهی کنند مشمول عنوان «ترک فعل» می‌شوند، هرچند فرصتی برای ترمیم و جبران به آنها داده خواهد شد.

جمالی‌نژاد در برابر بهانه‌تراشی برخی مسئولان درباره نبود منابع مالی هم ایستاد و با اشاره به سابقه مدیریتی خود در ساختار بودجه کشور گفت در این شرایط سخت هم بودجه وجود دارد و مشکل آنجاست که برخی مدیران اصفهان تنها از پشت میز خود پیگیر جذب اعتبارات هستند، در حالی که برای تأمین این تسهیلات باید راهی پایتخت شد. او مدیران را از پنهان‌کردن کم‌کاری پشت بهانه بودجه برحذر داشت.

اهمیت این طرح وقتی روشن‌تر می‌شود که به هشدار مشاور عالی و دستیار ویژه استاندار اصفهان در همین جلسه توجه کنیم. مهران فاطمی با تأکید بر اینکه نیروی انسانی در کنار مواد اولیه و تأمین مالی یکی از سه رکن اصلی تولید است، گفت اگر روند کنونی جمعیت ادامه پیدا کند، در ۱۰ تا ۲۰ سال آینده قریب به اتفاق واحدهای صنعتی و تولیدی استان برای یافتن نیروی کار بومی دچار مشکل جدی خواهند شد. او یادآور شد حتی در مجموعه‌هایی مانند فولاد مبارکه که حقوق و مزایای بالاتری پرداخت می‌کنند، همچنان شمار زیادی از کارکنان مجردند و این وضعیت در آموزش‌وپرورش، شهرداری‌ها و شرکت‌های خصوصی هم دیده می‌شود.

در همین نشست، مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری اصفهان نیز از آموزش کارکنان مجرد دستگاه‌های اجرایی با همکاری شهرداری، فرمانداری و اداره کل ورزش و جوانان خبر داد. مریم فاتحی‌زاده پیشنهاد رسمی دیگری هم روی میز گذاشت: اعطای یک روز مرخصی تشویقی به تمامی کارمندان دولت استان برای انجام غربالگری سرطان و ارائه نتیجه آن به دستگاه مربوطه، به‌گونه‌ای که در ارزشیابی سالانه کارکنان هم لحاظ شود.