اصفهان امروز_شهرزاد فلاح: شامگاه دوشنبه ۱۴ مهر، نشست فیلم سینمایی «سفیدبرفی» و عوامل آن در یک نشست صمیمی با خبرنگاران کودک و اصحاب رسانه، در سالن گیشه سینما ساحل برگزار شد. در این نشست، عوامل فیلم از چالش‌های پشت‌صحنه، تجربه کار با بازیگران کودک، حضور حیوانات در فیلم، بازی‌های سنتی و پیام همدلی داستان صحبت کردند.

جواد نوریان، کارگردان فیلم، درباره دشواری‌های تولید گفت:

کار با بچه‌ها همیشه پرچالش است. بسیاری از آن‌ها تازه‌کار بودند و تجربه تصویربرداری حرفه‌ای نداشتند. تازه ما یک الاغ هم داشتیم که گاهی فرار می‌کرد و مجبور بودیم چند نفر دنبالش بدوند! حتی یک‌بار مجبور شدیم یک الاغ دیگر جایگزین کنیم؛ چون الاغ اصلی بیش از حد آرام بود.

او ادامه داد:

فیلم از فضای شهری فاصله گرفت و بیشتر در طبیعت فیلم‌برداری شد تا جذابیت بصری برای کودکان افزایش یابد. بازی‌های سنتی مثل طناب‌کشی و فوتبال گل کوچک هم در فیلم گنجانده شد تا بچه‌ها با بازی‌های محلی و قدیمی آشنا شوند.

نوریان درباره روند تولید توضیح داد:

فیلم اولیه ۱۲۰ دقیقه بود، اما برای پخش تلویزیونی برخی سکانس‌ها حذف شد و به ۹۰ دقیقه رسید. بااین‌حال، تلاش کردیم نقطه اوج داستان و پیام اصلی حفظ شود؛ یعنی اهمیت گوش‌دادن والدین به حرف فرزندان و یادگیری همکاری و همدلی.

وی درباره انتخاب بازیگران و لهجه‌ها گفت:

قرار بود همه بازیگران از اصفهان انتخاب شوند و لهجه محلی داشته باشند. سه ماه قبل از فیلم‌برداری با بچه‌ها کلاس گذاشتیم و تمرین داشتیم. بعد تصمیم گرفتیم چند بازیگر چهره هم اضافه کنیم تا پخش تلویزیونی بهتر شود، اما هویت فرهنگی و لهجه محلی حفظ شد.

علی باقری، نویسنده، درباره فیلمنامه توضیح داد:

طرح اولیه توسط آقای نوریان ارائه شد و پس از جلسات متعدد، فیلمنامه کامل و منسجم شد. هدف ما این بود که فیلم هم سرگرم‌کننده باشد و هم پیام تربیتی و اجتماعی به کودکان منتقل کند.

او افزود:

فیلم پر از طنز و فضاسازی سورئال است و تضادهای کودکان به شکل طبیعی نمایش‌داده‌شده است. خانواده‌ها نقش مهمی دارند و پیام اصلی این است که والدین به حرف فرزندانشان گوش دهند.

ابوالفضل نوریان، بازیگر کودک، درباره نقش خود گفت:

نقش من پارسا بود؛ پسری که می‌خواست بین دو گروه بچه‌ها صلح برقرار کند. تجربه کار کنار بچه‌ها و بازیگران بزرگ‌تر خیلی آموزنده بود. حتی کار با الاغ فیلم هم تجربه جالبی بود. پیام فیلم درباره همدلی و همکاری است.

امید علیمردانی، بازیگر ۳، نیز افزود:

کار با کودکان و نوجوانان چالش‌برانگیز بود، به‌خصوص در گرمای تابستان. اما انرژی و خلاقیت آن‌ها تجربه‌ای ارزشمند برایم رقم زد. ایجاد فضای دوستانه باعث شد همه نقش‌ها باورپذیر باشند.

فیلم داستان گروهی از کودکان است که درگیر رقابت و تضاد با یکدیگر می‌شوند. شخصیت اصلی، پارسا، تلاش می‌کند دو گروه را به هم نزدیک کند. نقطه اوج داستان وقتی است که اسب محبوب گروه، سفیدبرفی، گم می‌شود و بچه‌ها با همکاری و همدلی آن را پیدا می‌کنند.

«سفیدبرفی» پیام‌هایی درباره همدلی، همکاری و اهمیت گوش‌دادن والدین به فرزندان منتقل می‌کند و در فضایی ترکیبی از طبیعت، بازی‌های سنتی و طنز روایت می‌شود.