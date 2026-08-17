«کلاغ»؛ پرزرقوبرق، پرادعا و کمرمق
محمدحسین مهدویان در «کلاغ» دوباره سراغ گذشته رفته است؛ گذشتهای که پیشتر نشان داده بود بهخوبی میتواند آن را به تصویر بکشد. این بار، اما قرار است قابهای دهه ۵۰، یک داستان عاشقانه، معمایی پلیسی و مجموعهای از شخصیتهای خاکستری، مخاطب را پای سریال نگه دارند. حاصل کار، دستکم در ظاهر، پرزرقوبرق و حسابشده است؛ اما هرچه جلوتر میرویم، بیشتر با اثری مواجه میشویم که انگار ظاهرش از قصهاش جلو زده است.
شهرزاد فلاح/اصفهان امروز
محمدحسین مهدویان در «کلاغ» دوباره سراغ گذشته رفته است؛ گذشتهای که پیشتر نشان داده بود بهخوبی میتواند آن را به تصویر بکشد. این بار، اما قرار است قابهای دهه ۵۰، یک داستان عاشقانه، معمایی پلیسی و مجموعهای از شخصیتهای خاکستری، مخاطب را پای سریال نگه دارند. حاصل کار، دستکم در ظاهر، پرزرقوبرق و حسابشده است؛ اما هرچه جلوتر میرویم، بیشتر با اثری مواجه میشویم که انگار ظاهرش از قصهاش جلو زده است.
«کلاغ» تازهترین اثر محمدحسین مهدویان از آن سریالهایی نیست که بعد از تماشای چند قسمت، مخاطب را با ولع برای قسمت بعد منتظر بگذارد. مسئله فقط کندی ریتم نیست؛ مشکل این است که اتفاقات، آن کشش لازم را ایجاد نمیکنند و شخصیتها هم همیشه آنقدر جذاب نیستند که بتوانند جای خالی قصه را پر کنند. سریال راز دارد، عشق دارد، خیانت دارد، ساواک دارد و حتی تلاش میکند از فضای سیاسی و اجتماعی آن دوره هم بهره بگیرد، اما کنار هم قرارگرفتن این عناصر الزاماً به یک داستان جذاب منجر نشده است.
وقتی قابها از قصه جلو میزنند
نمیتوان منکر کیفیت فنی «کلاغ» شد. طراحی صحنه، لباس، گریم و بازسازی فضای دهه ۵۰ از نقاط قوت سریال است و مهدویان بار دیگر نشان میدهد که در ساختن تصویر از گذشته، دستکم از نظر ظاهری، صاحبسبک و تجربه است.
اما یک سؤال اساسی وجود دارد: وقتی قاب زیباست، اما مخاطب برای فهمیدن ادامه داستان هیجان چندانی ندارد، چه چیزی باقی میماند؟
«کلاغ» در بسیاری از لحظات بیشتر شبیه یک پروژه دقیق برای بازسازی یک دوره تاریخی است تا یک درام پرکشش. دوربین، دکور و لباسها تلاش خودشان را میکنند که ما را متقاعد کنند در دهه ۵۰ هستیم، اما قصه همیشه نمیتواند بهاندازه این جزئیات، باورپذیر و زنده باشد.
گاهی احساس میشود سازندگان بیش از آنکه نگران این باشند که «مخاطب چه چیزی را دنبال میکند»، نگران این بودهاند که «قاب چگونه دیده میشود».
جلال؛ قربانی فیلمنامه
هادی حجازیفر شاید یکی از معدود دلایلی باشد که باعث میشود «کلاغ» را تا پایان دنبال کنیم. او جلال را باظرافت بازی کرده و توانسته شخصیتی را بسازد که در ظاهر آرام است، اما در درون با مجموعهای از تضادها دستوپنجه نرم میکند.
مشکل اینجاست که فیلمنامه قدر این شخصیت را نمیداند.
جلال میتوانست یکی از آن شخصیتهایی باشد که بعد از پایان سریال هم در ذهن مخاطب بماند؛ مردی گرفتار میان عشق، خانواده، انتخابهای اخلاقی و شرایط اجتماعی زمانه. اما هرچه داستان جلوتر میرود، بهجای اینکه لایههای بیشتری از او کشف شود، برخی تصمیمها و واکنشهایش بیشتر به ابزاری برای رساندن قصه به پایان تبدیل میشود.
به بیان سادهتر، جلال از آنچه میتوانست باشد، کوچکتر میشود.
حجازیفر تلاش میکند این خلأ را با بازی خود پر کند، اما بازیگر هرچقدر هم خوب باشد، نمیتواند تمام ضعفهای شخصیتپردازی را جبران کند.
«کلاغ» میخواهد همه چیز باشد
یکی از مشکلات جدی سریال این است که ظاهراً نمیخواهد هیچچیزی را از دست بدهد. هم میخواهد عاشقانه باشد، هم معمایی، هم پلیسی، هم سیاسی و هم تصویری از جامعه آن روز ارائه دهد، اما نتیجه گاهی شبیه سفرهای است که از همه چیز روی آن گذاشتهاند و در نهایت مزه مشخصی ندارد.
رابطه عاطفی جلال و شخصیت زن داستان میتوانست قلب سریال باشد، اما این رابطه آنقدر که باید ساخته نمیشود. معمای اصلی هم در برخی بخشها آنقدر کش پیدا میکند که بهجای ایجاد تعلیق، خستگی ایجاد میکند. وجه تاریخی و سیاسی نیز بیشتر در خدمت فضای داستان قرار گرفته تا اینکه واقعاً به عمق شخصیتها و موقعیتها اضافه کند.
این پراکندگی باعث شده «کلاغ» باوجود عناصر فراوان، هویت دراماتیک محکمی پیدا نکند.
وقتی شخصیتها بهاندازه نقششان زندگی نمیکنند
مشکل دیگر به شخصیتهای فرعی بازمیگردد. بعضی از آنها در ابتدا با قدرت وارد قصه میشوند و این تصور را ایجاد میکنند که قرار است نقش مهمی در ادامه داشته باشند، اما در ادامه یا کارکردشان کمرنگ میشود یا رفتارشان با آنچه پیشتر از آنها دیدهایم، همخوانی ندارد.
کامران بهروزی نیز نمونهای از همین مسئله است. شخصیتی که در ابتدا میتواند یکی از تهدیدهای جدی داستان باشد، در ادامه آن صلابت اولیه را از دست میدهد و تبدیل به شخصیتی میشود که رفتارهایش همیشه با جایگاه و پیشینهای که برایش تعریف شده، جور درنمیآید.
این تغییر اگر قرار بود بخشی از شخصیتپردازی باشد، نیاز به زمینهسازی بیشتری داشت؛ و اگر قرار نبود، حاصلش چیزی جز یک شخصیت ناهماهنگ نیست.
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شاید عجیب باشد، اما سریالی که یکی از ستونهای اصلیاش عشق است، در ایجاد احساس عمیق میان دو شخصیت اصلی چندان موفق نیست.
ما میدانیم این دو نفر یکدیگر را دوست دارند، اما «کلاغ» همیشه موفق نمیشود کاری کند که ما هم این عشق را احساس کنیم.
عشق در یک درام خوب باید چیزی بیشتر از چند نگاه، چند دیالوگ و چند موقعیت عاشقانه باشد. باید مخاطب بفهمد چرا این دو نفر برای یکدیگر مهماند و چرا حاضرند برای این رابطه هزینه بدهند. در «کلاغ»، این پیوند عاطفی در بسیاری از لحظات بیشتر به موتور پیشبرنده قصه شبیه است تا قلب تپنده آن.
و در نهایت، یک سؤال ساده
«کلاغ» را میتوان از نظر فنی تحسین کرد، اما آیا میتوان گفت سریالی است که مخاطب را واقعاً درگیر میکند؟
اینجا پاسخ چندان امیدوارکننده نیست.
مهدویان کارگردانی است که پیشتر نشان داده بلد است مخاطب را با قصه همراه کند؛ بنابراین توقع از او بالاست. شاید به همین دلیل است که ضعف «کلاغ» بیشتر به چشم میآید. از فیلمسازی که توانایی ساختن جهانهای جذاب و شخصیتهای ماندگار را دارد، انتظار میرود صرفاً یک سریال خوشظاهر تحویل ندهد.
«کلاغ» بیش از اندازه بهظاهر گذشته وفادار مانده و کمتر توانسته روح آن را در قصه جاری کند. در نهایت با سریالی روبهرو هستیم که قابهایش از قصهاش جذابترند، بازیگرانش در بعضی لحظات از شخصیتهایی که بازی میکنند جلو میزنند و ایدههایش از اجرای نهایی بلندپروازانهتر به نظر میرسند.
شاید بزرگترین ایراد «کلاغ» همین باشد: سریالی که قرار بود ما را دنبال خودش بکشاند، بیشتر منتظر مانده تا ما دنبالش برویم.
کلاغ زیباست، اما بهاندازه زیباییاش جذاب نیست؛ پرجزئیات است، اما کمجان؛ و شاید مهمتر از همه، بیشتر از آنکه پرواز کند، روی زیبایی بالهایش ایستاده است.