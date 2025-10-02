۱۱۰ برند داخلی و خارجی در نمایشگاه ساختمان اصفهان گردهم آمدند
صنعت ساختمان اصفهان، پیشران اقتصاد استان
اصفهان امروز_سید مهدی رضوی: نمایشگاه صنعت ساختمان اصفهان از دیرباز به عنوان یکی از مهمترین رویدادهای صنعتی استان شناخته میشود. امسال، با وجود چالشهای اقتصادی کشور، تلاش شد تا این رویداد در تاریخ مقرر برگزار شده و بستری برای تعامل فعالان داخلی و خارجی فراهم شود. با حضور هیئتهای خارجی و فعالان ایرانی، نمایشگاه فرصتی است تا صنعت ساختمان اصفهان، از تولید مصالح تا ارائه خدمات فنی و مهندسی، خود را به مخاطبان داخلی و بینالمللی معرفی کند.
بیستوهشتمین نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان اصفهان، با حضور مقامات استانی، فعالان صنعت ساختمان و هیئتهای خارجی در محل دائمی نمایشگاههای بینالمللی اصفهان آغاز شد. این رویداد، با میزبانی ۱۱۰ برند معتبر و فضای بیش از ۱۳ هزار متر مربع، فرصتی برای معرفی توانمندیهای داخلی، تبادل تجربیات و گسترش همکاریهای بینالمللی در صنعت ساختمان فراهم کرده است.
- برگزاری نمایشگاه با حضور ۱۱۰ برند مطرح
محمد گیوی، معاون امور نمایشگاهها و برنامهریزی و توسعه بازار نمایشگاه بینالمللی اصفهان در نشست فعالان داخلی و خارجی صنعت ساختمان با اشاره به شرایط اقتصادی کشور گفت:تمام تلاش ما این بود که ظرفیت نمایشگاه اصفهان را در اختیار فعالان صنعت ساختمان قرار دهیم و بیستوهشتمین نمایشگاه را در تاریخ مقرر برگزار کنیم.
او همچنین با تأکید بر حضور گسترده فعالان صنعت ساختمان افزود: این نمایشگاه با حضور ۱۱۰ برند مطرح و در فضایی بالغ بر ۸ هزار متر مربع آغاز میشود و تلاش ما این است که فرصتی برای افزایش تعاملات با سایر استانها و کشورهای همسایه فراهم شود.
گیوی در ادامه با اشاره به بخش رویدادمحوری نمایشگاه، گفت:با همکاری سازمان نظام مهندسی استان اصفهان، قریب به ۹ رویداد آموزشی و تبادل تجربه در چهار روز نمایشگاه برگزار خواهد شد که تجربهای ارزشمند برای شرکتکنندگان فراهم میآورد.
- صنعت ساختمان؛ مزیتی راهبردی برای اقتصاد اصفهان
عباس حاجرسولیها، رئیس کمیسیون اقتصادی، سرمایهگذاری و گردشگری شورای اسلامی شهرگفت: صنعت ساختمان بهویژه در شهری همچون اصفهان از مزیتهای نسبی بسیار زیادی برخوردار است و میتواند یکی از پیشرانهای اصلی اقتصاد استان به شمار آید.
او با اشاره به ظرفیتهای استان در تولید مصالح ساختمانی افزود: اصفهان در فولاد، سنگ، آجر و تأسیسات سرمایشی و گرمایشی رتبه نخست کشور را دارد و در سایر حوزهها نیز توانمندیهای چشمگیری برای عرضه محصولات وجود دارد. همچنین نیروی انسانی ماهر، معماران و صنعتگران استان، اصفهان را در زمره پیشروهای کشور قرار داده است.
حاجرسولیها همچنین تأکید کرد:به دلیل تأمین صفر تا صد مصالح ساختمانی در داخل، وابستگی ارزی و وارداتی بسیار اندک است و صنعت ساختمان از نوسانات ارزی و تحریمها تا حد زیادی مصون مانده است. این صنعت نه تنها نیاز داخلی را تأمین میکند، بلکه میتواند به عنوان محور توسعه صادرات غیرنفتی کشور نقشآفرین باشد.
- نمایشگاه، فرصتی برای تبادل تجربه و ارتقای کیفیت ساختوساز
علی محجوب، رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان در ادامه این مراسم گفت:نمایشگاه صنعت ساختمان یکی از مهمترین رویدادهای استان است و گردهمایی فعالان این حوزه، فرصتی ارزشمند برای تبادل تجربه، ارائه دستاوردهای نوین و معرفی ظرفیتهای فنی و مهندسی استان فراهم میکند.
او افزود:حضور شرکتهای داخلی و بینالمللی، تعامل میان طراحان، تولیدکنندگان و مجریان پروژههای ساختمانی را افزایش میدهد و در نتیجه کیفیت ساختوساز ارتقا خواهد یافت.
محجوب همچنین از فعالان دعوت کرد تا در نمایشگاه معماری، مرمت و نما که از ۴ تا ۷ دیماه برگزار میشود حضور یابند و خاطرنشان کرد:امروز اهمیت ترکیب هنرمندانه اجزای ساختمان و خلق اثر معماری منسجم بیش از پیش احساس میشود و این نمایشگاه بستری برای نمایش خلاقیت و ارائه آثار ارزشمند است.
- اصفهان؛ قطب صنعت ساختمان از تولید تا صادرات
مرتضی حسامنژاد، معاون شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان با تأکید بر مزیتهای نسبی استان، اظهار کرد: اصفهان در بسیاری از مصالح ساختمانی مانند فولاد، سنگ، آجر، کاشی و سرامیک، تاسیسات سرمایشی و گرمایشی، رتبه اول کشور را دارد. صنعتگران و مجریان ماهر، سرمایه انسانی ارزشمندی برای استان محسوب میشوند.
معاون شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان افزود:با توجه به تولید داخلی مصالح، وابستگی ارزی و وارداتی بسیار کم است و صنعت ساختمان، از مهمترین صنایع استراتژیک کشور و استان محسوب میشود. نمایشگاه، فرصتی برای معرفی این توانمندیها و ترکیب مصالح در قالب آثار هنری و معماری است.
حسامنژاد همچنین از فعالان دعوت کرد تا در نمایشگاه معماری، مرمت و نما حضور یابند و با ترکیب مصالح و اجزای ساختمان، جلوهای از هنر معماری ایرانی را نمایش دهند.
- نمایشگاه، فرصتی برای همکاریهای بینالمللی
محمد سامی حمید، رئیس اتاق بازرگانی شهر دیاله عراق نیز در این نشست گفت: این نمایشگاه فضایی مناسب برای توسعه همکاریهای سرمایهگذاران و تجار دو کشور فراهم میکند و میتواند زمینه اجرای پروژههای بزرگتر در آینده را ایجاد کند.
او افزود:ارتباط میان عراق و ایران ریشهدار و بر اساس منافع مشترک است و همه ما موظفیم از فعالان و صنعتگران حمایت کنیم تا افقهای جدیدی برای پروژههای ساختمانی ایجاد شود.
همچنین فیضالرحمن عطایی، رابط سرمایهگذاران ایران و افغانستان اظهار کرد:این رویدادها فرصتی برای تبادل تجربیات و معرفی محصولات ساختمانی ایران به بازارهای داخلی و خارجی فراهم میآورند. سرمایهگذاران و فعالان افغانستانی سهم قابلتوجهی در حوزه ساختمان دارند، اما با چالشهایی در عرصه صادرات روبهرو هستند.
عطایی افزود:با وجود مشکلات ما همچنان از نمایشگاه و محصولات حمایت میکنیم و از مسئولین دعوت میکنیم تا الگویی برای برگزاری نمایشگاههای مشابه در شهرهای دیگر ایجاد کنند.
بیستوهشتمین نمایشگاه صنعت ساختمان اصفهان با ارائه بستری برای تعامل میان تولیدکنندگان، سرمایهگذاران، طراحان و مجریان، فرصتی بینظیر برای ارتقای کیفیت ساختوساز، توسعه صادرات و معرفی توانمندیهای صنعت ساختمان کشور فراهم کرده است.
با حضور هیئتهای خارجی، نمایشگاه امسال علاوه بر معرفی محصولات و خدمات داخلی، زمینه همکاریهای بینالمللی را نیز فراهم آورده و نقش اصفهان را بهعنوان قطب صنعت ساختمان کشور تثبیت کرده است.