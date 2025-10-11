فولادسنگ مبارکه اصفهان، واحد نمونه معدنی استان اصفهان شد؛ الگویی برای توسعه پایدار صنعت و معدن کشور

شرکت معدنی و صنعتی فولادسنگ مبارکه اصفهان در مراسم بیست و هشتمین و بیست و نهمین نکوداشت روز صنعت و معدن، به عنوان واحد نمونه معدنی استان اصفهان در سال ۱۴۰۴ معرفی شد. امیرحسین کریمدادی، مدیرعامل شرکت، در حاشیه این مراسم، این موفقیت را نتیجه تلاش مستمر و همدلی کارکنان دانست و آن را گامی مهم در مسیر توسعه پایدار صنعت و معدن ایران توصیف کرد.

به گزارش روابط عمومی فولادسنگ، تالار نگین نقش جهان سپاهانشهر روز ۱۷ مهرماه ۱۴۰۴، میزبان مدیران، فعالان اقتصادی و پیشکسوتان صنعت و معدن استان اصفهان بود. مراسم نکوداشت روز صنعت و معدن فرصتی برای ارزیابی عملکرد شرکت‌ها، تقدیر از دستاوردهای برجسته و بررسی مسیرهای توسعه پایدار در صنعت و معدن به شمار می‌رود.

در این مراسم، شرکت فولادسنگ مبارکه با عملکرد قابل توجه در حوزه تولید، بهره‌وری، رعایت استانداردهای فنی و محیط‌زیستی و اجرای پروژه‌های نوآورانه، موفق شد عنوان واحد نمونه معدنی استان را کسب کند.

در حاشیه مراسم، امیرحسین کریمدادی، مدیرعامل فولادسنگ مبارکه، گفت: «این جایزه، حاصل تلاش و همکاری تمامی کارکنان شرکت است. موفقیت امروز نتیجه برنامه‌ریزی دقیق، کار تیمی و بهبود مستمر فرآیندهای تولید و مدیریت منابع است. این دستاورد، انگیزه‌ای مضاعف برای ادامه مسیر توسعه و تعالی شرکت به شمار می‌رود.»

کریمدادی ادامه داد: «انتخاب به عنوان واحد نمونه معدنی، تنها یک عنوان نیست؛ بلکه مسئولیتی برای ارتقای کیفیت، بهره‌وری، نوآوری و رعایت استانداردهای محیط‌زیستی و اجتماعی در صنعت معدن استان اصفهان است.

کریمدادی در این خصوص گفت: «موفقیت امروز، نتیجه همدلی و هماهنگی میان تمامی واحدهای شرکت است؛ از مدیریت ارشد تا کارکنان خطوط تولید. توجه به نیروی انسانی و ایجاد انگیزه، و تعهد شرکت به حفظ سرمایه انسانی و ارتقای کیفیت کاری یکی از اصول کلیدی در موفقیت پایدار است.

شرکت فولادسنگ مبارکه به عنوان یکی از تأمین‌کنندگان اصلی مواد معدنی مورد نیاز صنعت فولاد کشور و عضوی از خانواده گروه فولادمبارکه، با تمرکز بر مدیریت منابع، رعایت استانداردهای محیط‌زیستی و ارتقای فرآیندهای تولید، عملکرد مستمری داشته است.

این شرکت با بهره‌گیری از مدیریت هوشمند منابع، توانسته سهم قابل توجهی در تأمین نهاده‌های غیرفلزی به ویژه آهک و آهک کلسینه و ارتقای بهره‌وری صنعت فولاد کشور ایفا کند. انتخاب شرکت فولادسنگ به عنوان واحد نمونه معدنی استان، نشان‌دهنده اهمیت عملکرد عملیاتی و فنی شرکت‌ها در صنعت معدن و نگاه جدی نهادهای نظارتی و صنعتی به توسعه پایدار است.

کریمدادی در پایان گفت: «ما به این موفقیت اکتفا نمی‌کنیم و همواره در مسیر توسعه پایدار، ارتقای فناوری، بهبود فرآیندها و تقویت نیروی انسانی متخصص خود تلاش خواهیم کرد. این جایزه، چراغ راهی است که نشان می‌دهد تلاش، نوآوری و همدلی همیشه دیده و ارزش‌گذاری می‌شود.»