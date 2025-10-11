سبک زندگی نوین و شرایط متفاوت خرید؛ مزیت رقابتی شرکت ساختمانی انتخاب

درجریان بیست و هشتمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان، دکتر شهاب اکبریان، معاون فروش و سرمایه گذاری شرکت بین المللی توسعه و سرمایه گذاری ساختمان انتخاب، از رویکرد این مجموعه در ایجاد «سبک زندگی» به عنوان مزیت رقابتی اصلی در بازار مسکن سخن گفت.

او با تأکید بر پشتوانه گسترده گروه صنعتی انتخاب و شرکتهای تابعه آن در حوزه هایی نظیر ترابری، پست و لوازم خانگی اظهار داشت:

هدف ما صرفاً ساخت و فروش ملک نیست؛ بلکه ارائه یک سبک زندگی(لایف استایل) کامل است. ما میخواهیم در کنار معماری و موقعیت مکانی مناسب، نحوه زندگی استاندارد و مدرنی را برای خریداران خود فراهم کنیم. به اعتقاد من، شرکت ساختمان انتخاب باتوجه به پشتوانه ای که دارد، میتواند پرچمدار ارائه سبک زندگی نوین در کشور باشد.

اکبریان با اشاره به تنوع سبد محصولات این شرکت افزود:

ما از واحدهای اقتصادی تا پروژههای مدرن برای اقشار مختلف جامعه تولید میکنیم. اما نکته مهمتر، پشتوانه مالی و سابقه گروه انتخاب است که این امکان را فراهم کرده تا بتوانیم فروش اقساطی با قیمت قطعی وتعدیل افزایشی ارائه دهیم؛ مزیتی که در شرایط نابسامان اقتصادی کنونی بسیار نادر است.

معاون فروش و سرمایه گذاری شرکت ساختمان انتخاب در بخش دیگری از گفتوگو به رکود تورمی بازار مسکن اشاره کرد و گفت:

بازار ملک در شرایط فعلی مانند فنری فشرده است که دیر یا زود آزاد میشود. افزایش قیمت مسکن اجتنابناپذیر است و بهزودی شاهد تغییرات خواهیم بود. بنابراین اکنون زمان مناسبی برای سرمایهگذاری در حوزه مسکن است؛ چراکه بازدهی بسیار مطلوبی در انتظار سرمایهگذاران خواهد بود.

دکتر اکبریان در پایان خاطرنشان کرد:

"ما آیندهای روشن برای بازار مسکن متصور هستیم؛ چه از نظر خانه دار شدن مردم و چه از نظر فرصتهای سرمایه گذاری. شرکت ساختمان انتخاب با تکیه بر اعتبار برند گروه صنعتی انتخاب، در مسیر تحقق این هدف ملی گام برمیدارد."