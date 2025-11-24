طرح ملی جهش در هوشمندسازی، نقطه عطف تحول صنعت برق ایران

مدیرکل دفتر فنی، مهندسی و هوشمندسازی شبکه توزیع توانیر از آغاز اجرای طرح ملی هوشمندسازی لوازم اندازه‌گیری خبر داد و گفت: با اجرای این طرح، مدیریت مصرف از حالت سنتی به کنترل هوشمند و برخط تبدیل می‌شود.

به گزارش خبرگزاری توانیر، حامد احمدی در برنامه تلویزیونی روی خط خبر، با اعلام آغاز اجرای طرح ملی «جهش در هوشمندسازی لوازم اندازه‌گیری» گفت: این طرح نقطه عطفی در تحول صنعت برق کشور است که نه‌تنها به کاهش ناترازی و پایان خاموشی‌های برنامه‌ریزی‌شده منجر می‌شود، بلکه مسیر را برای شبکه‌ای هوشمند، پایدار و پاسخگو به نیازهای مردم هموار می‌سازد.

به گفته احمدی، در چارچوب این طرح، تعداد کنتورهای هوشمند کشور از حدود ۶ میلیون دستگاه به بیش از ۱۲ میلیون دستگاه تا پایان سال آینده افزایش خواهد یافت.

جایگزینی محدودسازی هوشمند به‌جای قطع برق

احمدی در توضیح اهداف این طرح گفت: هدف نخست ما این است که به جای قطع برق در زمان اوج مصرف، با کمک فناوری هوشمند، مصرف مشترکان پرمصرف را به‌صورت دقیق محدود کنیم تا شبکه بدون خاموشی پایدار بماند.

وی افزود: این تغییر رویکرد از «قطع» به «کنترل» یکی از تحولات بنیادین در مدیریت شبکه توزیع کشور به شمار می‌رود.

تجهیزات هوشمند خانگی؛ از کنترل مصرف تا محافظت از لوازم برقی

مدیرکل دفتر هوشمندسازی شبکه توزیع توانیر در ادامه گفت: محور دوم طرح، توسعه تجهیزات هوشمند خانگی است تا مردم بتوانند مصرف برق خود را در لحظه ببینند و مدیریت کنند.

وی افزود: این تجهیزات که در کنار فیوزهای خانگی نصب می‌شوند، ضمن محافظت از لوازم برقی در برابر نوسانات، اطلاعات مصرف را از طریق اپلیکیشن موبایل نمایش می‌دهند.

به گفته احمدی، هزینه این تجهیزات کمتر از یک میلیون تومان است و از طریق سامانه‌های معرفی‌شده توسط توانیر و کارورهای برق در دسترس مشترکان قرار می‌گیرد.

کارورهای برق؛ بازوی تازه مدیریت مصرف هوشمند

احمدی با اشاره به فعال‌سازی کارورهای برق اظهار داشت: کارورهای برق شرکت‌هایی هستند که با مردم ارتباط مستقیم دارند و نقش مشاور هوشمند انرژی را ایفا می‌کنند. این مجموعه‌ها با بهره‌گیری از هوش مصنوعی و داده‌های مصرف، الگوهای بهینه را به مشترکان پیشنهاد می‌دهند و در صورت صرفه‌جویی، مشوق‌های ریالی یا غیرریالی برای آنان در نظر گرفته می‌شود.

هدف‌گذاری ملی؛ ۹۰ درصد قرائت هوشمند تا پایان برنامه هفتم

مدیرکل دفتر هوشمندسازی شبکه توزیع توانیر خاطرنشان کرد: در حال حاضر حدود ۵۷ درصد قرائت انرژی کشور به‌صورت هوشمند انجام می‌شود و طبق هدف‌گذاری برنامه هفتم، باید تا پایان این برنامه به ۹۰ درصد برسیم.

وی افزود: از ابتدای دولت چهاردهم تاکنون بیش از دو میلیون کنتور هوشمند جدید نصب شده و با اجرای طرح جهش، روند توسعه این فناوری سرعتی دوچندان خواهد گرفت.