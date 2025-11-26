علیرضا کاظمی، وزیر آموزش و پرورش با ارسال تقدیرنامه‌ای از مصطفی رجبی مشهدی مدیرعامل شرکت توانیر بابت تامین برق پایدار مراکز آزمون‌های ملی آموزش و پرورش، تشکر و قدردانی کرد.*

علیرضا کاظمی، وزیر آموزش و پرورش با ارسال تقدیرنامه‌ای از مصطفی رجبی مشهدی مدیرعامل شرکت توانیر بابت تامین برق پایدار مراکز آزمون‌های ملی آموزش و پرورش، تشکر و قدردانی کرد.*

به گزارش خبرگزاری توانیر، در متن این تقدیرنامه آمده است؛

بی تردید پیشرفت‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران که میراث ارزشمند و ماندگار رهبر کبیر انقلاب و شهدای والا مقام است مرهون تلاش و مجاهدت عزیزانی است که با همت والا، پشتکار و نیت خالصانه توان فکری و عملی خود را در این مسیر به خدمت گرفته‌اند.

بدین‌وسیله به پاس همکاری و مساعی ارزنده جناب‌عالی و کارکنان خدوم آن دستگاه در تامین برق پایدار برای مراکز آزمون‌های ملی وزارت آموزش‌ و پرورش صمیمانه تشکر و قدردانی می‌نمایم.

توفیق روزافزون شما و همه خدمتگذاران نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را در سایه عنایات حضرت بقیه‌ الله الاعظم از خداوند متعال خواستارم.

علیرضا کاظمی

وزیر آموزش و پرورش