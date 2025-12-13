مدیرعامل شرکت توانیر با اشاره به رشد سریع مصرف انرژی در بخش ارتباطات و فناوری گفت: مصرف برق در مراکز داده، هوش مصنوعی و رمزارزها در ایران و جهان حدود دو هزار مگاوات است و پیش‌بینی می‌شود طی پنج سال آینده دو برابر شود؛ ازاین‌رو این مراکز باید از انرژی‌های تجدیدپذیر و مولدهای برق اضطراری استفاده کنند.

به گزارش خبرگزاری توانیر، مصطفی رجبی‌مشهدی در نشست خبری بیست‌وپنجمین نمایشگاه بین‌المللی صنعت برق ایران با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه بهینه‌سازی مصرف برق گفت: یکی از مهم‌ترین گام‌ها برای کاهش مصرف انرژی در بخش ارتباطات و فناوری، جایگزینی کابل‌های مسی با فیبر نوری در شبکه‌های مخابراتی است. این اقدام موجب کاهش تلفات انرژی و افزایش کارایی در شبکه‌های ارتباطی می‌شود.

وی افزود: در حال حاضر مصرف برق در مراکز داده، هوش مصنوعی و رمزارزها حدود ۲۰۰۰ مگاوات برآورد می‌شود و با توجه به توسعه این بخش‌ها، طی پنج سال آینده این میزان احتمالاً دو برابر خواهد شد.

رجبی‌مشهدی تصریح کرد: با توجه به این روند، مراکز داده و زیرساخت‌های دیجیتال باید بخشی از انرژی مورد نیاز خود را از منابع تجدیدپذیر تأمین کنند و مجهز به مولدهای اضطراری باشند تا در شرایط اضطراری خدمات آنها بدون وقفه ادامه یابد.

مدیرعامل توانیر در پایان تأکید کرد: حرکت به‌سوی مصرف بهینه، به‌کارگیری انرژی‌های پاک و استفاده از فناوری‌های نوین در شبکه‌های ارتباطی و مراکز داده، از ارکان اصلی پایداری انرژی در عصر دیجیتال محسوب می‌شود.