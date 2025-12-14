بیستوپنجمین نمایشگاه بینالمللی صنعت برق ایران
رجبی مشهدی: مسیر سرمایهگذاری در صنعت برق هموار شد
سخنگوی صنعت برق کشور از استقبال بخش خصوصی از تابلوی برق آزاد خبر داد و گفت: با مجوز عرضه ۵۰ درصد برق تولیدی نیروگاههای مقیاس کوچک در این بازار، ظرفیت تولید این نیروگاهها در سال گذشته ۵۰۰ مگاوات افزایش یافت.
به گزارش خبرگزاری توانیر، مصطفی رجبیمشهدی، در نشست خبری بیستوپنجمین نمایشگاه بینالمللی صنعت برق ایران با اشاره به اهمیت جذب سرمایهگذاری در صنعت برق کشور اظهار داشت: تابلوی برق آزاد بهعنوان یکی از ابزارهای نوین عرضه انرژی، مورد استقبال فعالان بخش خصوصی قرار گرفته و مسیر جدیدی برای مشارکت مستقیم در تأمین برق کشور گشوده است.
وی افزود: نیروگاههای مقیاس کوچک نیز مجاز شدهاند تا ۵۰ درصد برق تولیدی خود را در این تابلو عرضه کنند. این اقدام منجر به افزایش ۵۰۰ مگاواتی ظرفیت نیروگاههای کوچک در سال گذشته شد و به توسعه تولید پراکنده و کاهش ناترازی کمک کرد.
رجبیمشهدی با تأکید بر نقش صنایع در تقویت ظرفیت تولید برق کشور گفت: بر اساس ماده (۴) قانون مانعزدایی از توسعه صنعت برق، احداث ۱۰ هزار مگاوات نیروگاه جدید تا پایان سال ۱۴۰۴ هدفگذاری شده است. تاکنون حدود ۲۷۰۰ مگاوات از این هدف محقق شده و ۶۳۰۰ مگاوات دیگر در حال اجراست.
وی تصریح کرد: صنایعی که برق موردنیاز خود را از تابلوی برق آزاد تأمین کرده یا با احداث نیروگاههای خودتأمین به تولید برق پرداختهاند، بدون محدودیت خواهند بود؛ اما صنایعی که اقدامی نکرده باشند، در دورههای اوج مصرف با محدودیت تأمین روبهرو میشوند.
سخنگوی صنعت برق در پایان خاطرنشان کرد: با رویکرد جدید وزارت نیرو، مسیر سرمایهگذاری در صنعت برق بیش از گذشته برای بخش خصوصی باز و شفاف شده است و توسعه این همکاریها، زمینهساز پایداری تولید و تعادل شبکه برق کشور خواهد بود.