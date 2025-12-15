شهادت یک مامور فراجا در مقابله با سارقان مسلح تجهیزات شبکه برق

ماموران انتظامی استان خوزستان حین گشت‌زنی، ۲ سارق مسلح را در حال سرقت سیم و تجهیزات شبکه برق شناسایی کردند. سارقان به محض مشاهده ماموران، اقدام به تیراندازی کردند که با تیراندازی متقابل، یکی از آن‌ها دستگیر شد. در این عملیات ستوان یکم حجت‌اله ولی‌زاده بر اثر شدت جراحات به درجه رفیع شهادت نائل آمد و یک سرباز نیز مجروح شد.