بهترین نمایندگی تعمیرات ال جی در اصفهان و شهرهای اطراف

اگر به‌دنبال یک مرکز مطمئن برای نمایندگی تعمیر لوازم خانگی ال جی در اصفهان هستید، انتخاب فقط بر اساس نام و تبلیغ کافی نیست. چیزی که واقعاً مهم است، سرعت پاسخگویی، تجربه تعمیرکار، استفاده از قطعات مناسب، تعمیر در محل، و ارائه ضمانت است.

اگر به‌دنبال یک مرکز مطمئن برای نمایندگی تعمیر لوازم خانگی ال جی در اصفهان هستید، انتخاب فقط بر اساس نام و تبلیغ کافی نیست. چیزی که واقعاً مهم است، سرعت پاسخگویی، تجربه تعمیرکار، استفاده از قطعات مناسب، تعمیر در محل، و ارائه ضمانت است.

در این صفحه، مجموعه‌ای از مراکز معتبر و نمایندگی فعال LG در اصفهان و شهرهای اطراف را معرفی کرده‌ایم تا بتوانید با خیال راحت‌تر بین گزینه‌ها مقایسه کنید.

نام مرکز آدرس تلفن وب‌سایت ال جی اصفهان اصفهان، خیابان ارتش، ابتدای خیابان سهروردی 09136816560 lgisfahan.com اصفهان تعمیر اصفهان، خیابان کاشانی، نرسیده به چهارراه وفایی، کوچه حکیم سنایی 09138354934 esfahantamir.com گلدیران اصفهان، خیابان شیخ صدوق شمالی، نبش خیابان گلزار 1675 cs.goldiran.ir سیتو سرویس اصفهان، خیابان بزرگمهر، نبش خیابان بلال، جنب کارواش خلیج فارس 09136864830 seetoservice.com نیکی تعمیر اصفهان، خمینی‌شهر، خیابان جانبازان، روبروی کوچه ۱۸، نیکی تعمیر 03191887874 nikirepair.ir فولاد سرویس اصفهان، فولادشهر، خیابان شهدا، روبروی بازار میوه، فولاد سرویس 03191887874 fuladservice.ir شاهین سرویس اصفهان، شاهین‌شهر، خیابان عطار، جنب لوازم خانگی نایس، مرکز تعمیرات شاهین سرویس 03191899698 shaheenservice.ir نجف سرویس اصفهان، نجف‌آباد، امیرآباد، بلوار بهشتی، نبش بلوار جمهوری 03191897542 najafservice.ir بهار تعمیر اصفهان، شهر بهارستان، خیابان الفت، نبش خیابان ولیعصر 09135626146 baharrepair.ir

۱) نمایندگی تعمیرات ال جی اصفهان (lgisfahan.com)

معرفی:

مرکز ال جی اصفهان یکی از شناخته‌شده‌ترین مراکز تعمیرات محصولات ال جی در اصفهان است و به‌خاطر سابقه طولانی، سرعت در اعزام تکنسین و پوشش مناسب مناطق شهری، بین کاربران محبوب شده است. این مجموعه برای کسانی مناسب است که می‌خواهند تعمیر دستگاهشان سریع انجام شود و در عین حال امکان مراجعه حضوری هم داشته باشند. وجود شعبه فیزیکی در خیابان ارتش باعث شده پیگیری و تحویل دستگاه راحت‌تر باشد.

این مرکز بیشتر روی تعمیر تلویزیون، یخچال، ماشین لباسشویی و ظرفشویی ال جی تمرکز دارد و برای خرابی‌های رایج و تخصصی، خدمات کامل ارائه می‌دهد. اگر دنبال مرکزی هستید که هم تجربه داشته باشد و هم پاسخگویی سریعی ارائه کند، نمایندگی تعمیرات ال جی اصفهان می‌تواند گزینه قابل‌اعتمادی باشد.

اطلاعات تماس

آدرس: اصفهان، خیابان ارتش، ابتدای خیابان سهروردی

اصفهان، خیابان ارتش، ابتدای خیابان سهروردی تلفن: 09136816560

09136816560 وب‌سایت: https://lgisfahan.com/lg-shops-dealers-isfahan/

نقشه مسیریابی مرکز تعمیرات ال جی اصفهان lgisfahan.com

خدمات این مرکز

تعمیر تلویزیون‌های ال جی.

تعمیر یخچال‌های دوقلو، ساید فریزر پایین یا بالا

تعمیر ماشین لباسشویی ال جی درب جلو و درب از بالا

تعمیر ماشین ظرفشویی ال جی توکار و ۱۴ نفره

انواع ماکروفر و سولاردم ال جی

عیب‌یابی در محل.

پذیرش حضوری دستگاه در شعبه.

ارائه ضمانت پس از تعمیر.

پوشش مناطق مختلف اصفهان و حومه مانند خواجو، چهارباغ، کهندژ، آتشگاه، طوقچی، جی و... .

۲) اصفهان تعمیر

معرفی:

اصفهان تعمیر یکی از مراکزی است که علاوه بر خود شهر اصفهان، شهرهای اطراف را هم پوشش می‌دهد. این ویژگی برای کاربرانی که در مناطق حومه زندگی می‌کنند بسیار مهم است، چون همیشه پیدا کردن تعمیرکار سریع و قابل‌اعتماد آسان نیست. این مرکز تلاش کرده خدمات خود را به شکل گسترده‌تر و در دسترس‌تر ارائه کند.

یکی از نقاط قوت این مجموعه، ارائه خدمات در روزهای تعطیل و حتی خارج از ساعات معمول کاری است. اگر دستگاه شما در زمان نامناسبی خراب شده و به سرویس فوری نیاز دارید، این مجموعه می‌تواند انتخاب کاربردی‌ای باشد.

اطلاعات تماس

آدرس: اصفهان، خیابان کاشانی، نرسیده به چهارراه وفایی، کوچه حکیم سنایی

اصفهان، خیابان کاشانی، نرسیده به چهارراه وفایی، کوچه حکیم سنایی تلفن: 03191690931

03191690931 تلفن همراه: 09138354934

09138354934 وب‌سایت: esfahantamir.com

نقشه مسیریابی اصفهان تعمیر

خدمات این مرکز

تعمیر لوازم خانگی ال جی.

پوشش اصفهان و شهرهای اطراف.

تعمیر در محل.

خدمات در روزهای تعطیل.

مشاوره تلفنی قبل از اعزام.

عیب‌یابی تخصصی برد و قطعات.

استفاده از قطعات اصلی.

ارائه ضمانت ۶ ماهه.

۳) گلدیران (نمایندگی رسمی)

معرفی:

گلدیران برای بسیاری از کاربران، نامی آشنا در خدمات پس از فروش ال جی و جی پلاس است. اگر دستگاه شما هنوز در دوره گارانتی باشد، مراجعه به گلدیران معمولاً انتخاب اصلی و استاندارد محسوب می‌شود. این مجموعه به‌دلیل استفاده از قطعات اصلی و روند رسمی تعمیرات، برای کسانی که به اصالت خدمات اهمیت می‌دهند، گزینه مهمی است.

حتی برای دستگاه‌های خارج از گارانتی هم گلدیران می‌تواند انتخاب مناسبی باشد، چون فرآیند تعمیر را طبق استانداردهای رسمی انجام می‌دهد. اگر می‌خواهید مطمئن باشید تعمیر دستگاه شما با ساختار رسمی برند پیش می‌رود، این مرکز ارزش بررسی دارد.

اطلاعات تماس

آدرس: اصفهان، خیابان شیخ صدوق شمالی، نبش خیابان گلزار

اصفهان، خیابان شیخ صدوق شمالی، نبش خیابان گلزار تلفن: 1675

1675 وب‌سایت: cs.goldiran.ir

خدمات این مرکز

خدمات پس از فروش رسمی ال جی و جی‌پلاس.

تعمیر دستگاه‌های دارای گارانتی.

تعمیر دستگاه‌های خارج از گارانتی.

استفاده از قطعات اورجینال.

ثبت و پیگیری درخواست از طریق پشتیبانی.

خدمات مطابق استاندارد کارخانه.

پشتیبانی سراسری شهر اصفهان مانند بزرگمهر، زینبیه، هزار جریب، ملک شهر، خانه اصفهان، کاوه و...

۴) سیتو سرویس

معرفی:

سیتو سرویس یکی از مراکزی است که روی تعمیرات در محل تمرکز جدی دارد و همین موضوع برای خیلی از خانواده‌ها مزیت بزرگی است. وقتی صحبت از یخچال، لباسشویی یا ظرفشویی می‌شود، حمل دستگاه همیشه ساده نیست؛ به همین دلیل، حضور تعمیرکار در محل می‌تواند هم هزینه را کمتر کند و هم دردسر جابه‌جایی را از بین ببرد.

این مجموعه با تکیه بر تکنسین‌های آموزش‌دیده و استفاده از قطعات مناسب، تلاش می‌کند مشکل را با دقت و در زمان مناسب برطرف کند. اگر برای شما سرعت، سادگی و پشتیبانی بعد از تعمیر مهم است، سیتو سرویس می‌تواند در فهرست انتخاب‌ها قرار بگیرد.

اطلاعات تماس

آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، خیابان بزرگمهر، نبش خیابان بلال، جنب کارواش خلیج فارس

اصفهان، خیابان بزرگمهر، نبش خیابان بلال، جنب کارواش خلیج فارس آدرس دفتر ۲: اصفهان، بزرگمهر، خیابان شیخ صفی غربی، نبش کوچه ۱۵

اصفهان، بزرگمهر، خیابان شیخ صفی غربی، نبش کوچه ۱۵ تلفن: 09136864830

09136864830 وب‌سایت: seetoservice.com

نقشه مسیریابی سیتو سرویس برای خدمات تعمیر لوازم خانگی ال جی

خدمات این مرکز

تعمیر تلویزیون ال جی.

تعمیر یخچال و ساید.

تعمیر لباسشویی.

تعمیر ظرفشویی.

اعزام تکنسین به محل.

عیب‌یابی اولیه.

استفاده از قطعات اصلی.

ارائه ضمانت کتبی.

صدور فاکتور خدمات.

۵) نیکی تعمیر

معرفی:

نیکی تعمیر بیشتر برای ساکنان خمینی شهر و مناطق اطراف شناخته می‌شود. یکی از ویژگی‌های مهم این مرکز، ساعت کاری گسترده آن است؛ موضوعی که برای افراد شاغل یا کسانی که در طول روز فرصت کمی دارند، بسیار مفید است. این مجموعه سعی کرده خدماتش را طوری تنظیم کند که کاربر بتواند در زمان مناسب‌تری درخواست تعمیر ثبت کند.

این مرکز در تعمیرات تخصصی و عیب‌یابی ارورهای سیستمی ال جی تجربه دارد و معمولاً برای خرابی‌هایی که با روش‌های ساده رفع نمی‌شوند، گزینه مناسبی به‌حساب می‌آید. اگر دستگاه شما خطاهای مختلف نشان می‌دهد یا عملکرد آن نامنظم شده، این مرکز می‌تواند کمک‌کننده باشد.

اطلاعات تماس

آدرس: اصفهان، خمینی شهر، خیابان جانبازان، روبروی کوچه ۱۸، نیکی تعمیر

اصفهان، خمینی شهر، خیابان جانبازان، روبروی کوچه ۱۸، نیکی تعمیر تلفن: 03191887874

03191887874 وب‌سایت: nikirepair.ir

خدمات این مرکز

تعمیر یخچال ال جی.

تعمیر لباسشویی و ظرفشویی.

تعمیر تلویزیون ال جی.

رفع ارورهای سیستمی.

اعزام تعمیرکار به محل.

عیب‌یابی با تجهیزات دیجیتال.

خدمات در روزهای تعطیل.

ضمانت ۳ تا ۶ ماهه.

خدمات در خمینی شهر، منظریه، درچه و...

۶) فولاد سرویس

معرفی:

فولاد سرویس برای ساکنان فولادشهر و مناطق صنعتی اطراف، یک مرکز کاربردی و نزدیک محسوب می‌شود. مزیت اصلی این مجموعه، سرعت بالای اعزام تعمیرکار است؛ چون تمرکز خدمات آن بیشتر روی همین محدوده جغرافیایی است. این موضوع باعث می‌شود زمان انتظار مشتری کمتر شود.

این مرکز بیشتر روی تعمیر یخچال، لباسشویی و ظرفشویی ال جی تمرکز دارد، اما برخی برندهای دیگر را هم پوشش می‌دهد. اگر در فولادشهر زندگی می‌کنید و به‌دنبال سرویس سریع و محلی هستید، این مجموعه قابل بررسی است.

اطلاعات تماس

آدرس: اصفهان، فولادشهر، خیابان شهدا، روبروی بازار میوه، فولاد سرویس

اصفهان، فولادشهر، خیابان شهدا، روبروی بازار میوه، فولاد سرویس تلفن: 03191887874

03191887874 وب‌سایت: fuladservice.ir

خدمات این مرکز

تعمیر یخچال و ساید.

تعمیر لباسشویی.

تعمیر ظرفشویی.

اعزام سریع تکنسین.

تعمیر در محل.

پوشش برخی برندهای دیگر.

ارائه ضمانت خدمات.

مناسب برای فولادشهر، ، بلوک‌های A, B , C, F , زرین شهر و مناطق اطراف.

۷) شاهین سرویس

معرفی:

شاهین سرویس برای ساکنان شاهین شهر و اطراف آن طراحی شده و مزیت اصلی آن، تمرکز محلی است. این یعنی لازم نیست برای هر تعمیر ساده‌ای به مرکز شهر اصفهان مراجعه کنید. این رویکرد هم در زمان صرفه‌جویی می‌کند و هم هزینه رفت‌وآمد را پایین می‌آورد.

این مجموعه بیشتر در تعمیر لباسشویی و ظرفشویی ال جی شناخته می‌شود، اما خدمات مربوط به یخچال و تلویزیون را هم پوشش می‌دهد. اگر در شاهین شهر زندگی می‌کنید و سرعت حضور تعمیرکار برایتان مهم است، این مرکز می‌تواند گزینه خوبی باشد.

اطلاعات تماس

آدرس: اصفهان، شاهین شهر، خیابان عطار، جنب لوازم خانگی نایس، مرکز تعمیرات شاهین سرویس

اصفهان، شاهین شهر، خیابان عطار، جنب لوازم خانگی نایس، مرکز تعمیرات شاهین سرویس تلفن: 03191899698

03191899698 وب‌سایت: shaheenservice.ir

خدمات این مرکز

تعمیر لوازم خانگی ال جی در شاهین شهر.

تعمیر لباسشویی.

تعمیر ظرفشویی.

تعمیر یخچال.

تعمیر تلویزیون.

تعمیر مایکروویو و سولاردم

اعزام در محل کلیه مناطق فردوسی، منازل چوبی، عطار، فردوسی، گزبرخوار، گرگاب و...

خدمات در تعطیلات.

استفاده از قطعات اصلی.

گارانتی تعمیرات ۳ ماهه .

۸) نجف سرویس

معرفی:

نجف سرویس یکی از مراکز فعال در نجف آباد است که بیشتر روی تعمیرات در محل تمرکز دارد. این موضوع برای خانواده‌هایی که نمی‌خواهند دستگاه سنگین را جابه‌جا کنند، بسیار مهم است. این مرکز تلاش کرده خدماتش را با سرعت قابل‌قبول و پشتیبانی مناسب ارائه دهد.

این مجموعه برای انواع یخچال، لباسشویی، ظرفشویی و تلویزیون ال جی خدمات ارائه می‌کند و معمولاً برای درخواست‌های فوری هم پاسخگو است. اگر در نجف آباد یا شهرهای اطراف زندگی می‌کنید و دنبال تعمیرکار محلی هستید، این مرکز می‌تواند گزینه مناسبی باشد.

اطلاعات تماس

آدرس: اصفهان، نجف آباد، امیرآباد، بلوار بهشتی، نبش بلوار جمهوری، نجف سرویس

اصفهان، نجف آباد، امیرآباد، بلوار بهشتی، نبش بلوار جمهوری، نجف سرویس تلفن: 03191897542

03191897542 وب‌سایت: najafservice.ir

خدمات این مرکز

تعمیر یخچال و ساید ال جی.

تعمیر لباسشویی.

تعمیر ظرفشویی.

تعمیر تلویزیون.

اعزام فوری تکنسین.

تعمیر در محل کلیه مناطق نجف آباد مانند امیر آباد، یزدان شهر، ویلاشهر، گلدشت و...

استفاده از قطعات اورجینال.

ارائه ضمانت کتبی.

سرویس دوره‌ای و نگهداری.

۹) بهار تعمیر

معرفی:

بهار تعمیر برای ساکنان بهارستان اصفهان و مناطق نزدیک، یک گزینه محلی و قابل‌دسترس است. این مرکز با تکیه بر تکنسین‌های بومی و سرعت مناسب در پاسخگویی، تلاش کرده خدماتی مقرون‌به‌صرفه و کاربردی ارائه دهد. برای خانواده‌هایی که ترجیح می‌دهند تعمیرکار از همان منطقه باشد، این موضوع اهمیت زیادی دارد.

این مجموعه تعمیر انواع لوازم خانگی ال جی را انجام می‌دهد و معمولاً پیش از شروع کار، عیب‌یابی اولیه را هم بررسی می‌کند. اگر به‌دنبال خدمات سریع، منظم و با هزینه منطقی هستید، بهار تعمیر می‌تواند در فهرست انتخاب‌ها قرار بگیرد.

اطلاعات تماس

آدرس: اصفهان، شهر بهارستان، خیابان الفت، نبش خیابان ولیعصر، مرکز تعمیرات بهار تعمیر

اصفهان، شهر بهارستان، خیابان الفت، نبش خیابان ولیعصر، مرکز تعمیرات بهار تعمیر تلفن: 09135626146

09135626146 وب‌سایت: baharrepair.ir

خدمات این مرکز

تعمیر لوازم خانگی ال جی در بهارستان.

اعزام تکنسین بومی.

عیب‌یابی اولیه رایگان.

تعمیر در محل.

استفاده از قطعات اورجینال.

ارائه گارانتی.

نرخ مناسب و رقابتی.

پوشش روستاهای اطراف.

سوالات متداول

آیا این مراکز فقط تعمیرات ال جی انجام می‌دهند؟

بیشتر این مراکز تمرکز اصلی‌شان روی ال جی است، اما بعضی از آن‌ها برندهای دیگر را هم پوشش می‌دهند. برای اطمینان بهتر است قبل از ثبت سفارش، نوع دستگاه و برند را تلفنی هماهنگ کنید.

تعمیر در محل بهتر است یا تحویل دستگاه؟

برای دستگاه‌هایی مثل یخچال، لباسشویی و ظرفشویی، تعمیر در محل معمولاً راحت‌تر و کم‌ریسک‌تر است. اما اگر خرابی پیچیده باشد یا نیاز به تجهیزات خاص داشته باشد، تحویل دستگاه به مرکز می‌تواند بهتر باشد.

از کجا بفهمیم یک مرکز قابل‌اعتماد است؟

داشتن آدرس مشخص، شماره تماس ثابت، ضمانت کتبی، پاسخگویی روشن و سابقه فعالیت، از نشانه‌های مهم اعتماد است. همچنین بهتر است مرکزی را انتخاب کنید که خدماتش را شفاف و قابل پیگیری توضیح می‌دهد.

آیا ضمانت تعمیرات واقعاً مهم است؟

بله، ضمانت نشان می‌دهد مرکز به کیفیت کار خود اطمینان دارد. اگر بعد از تعمیر همان مشکل دوباره ظاهر شود، وجود ضمانت می‌تواند خیال شما را راحت‌تر کند.

کدام مرکز برای انتخاب مناسب‌تر است؟

این موضوع به محل زندگی شما و نوع خرابی بستگی دارد. اگر در مرکز اصفهان هستید، گزینه‌های شهری مناسب‌ترند؛ اگر در شاهین شهر، نجف آباد، فولادشهر یا بهارستان زندگی می‌کنید، معمولاً مراکز محلی سریع‌تر و به‌صرفه‌تر هستند.