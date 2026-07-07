مدیرعامل بانک رفاه کارگران:
بانک رفاه کارگران برای حمایت از واحدهای تولیدی اصفهان محدودیتی در تامین مالی ندارد
مدیرعامل بانک رفاه کارگران گفت: این بانک خود را شریک صنعت، تولید و کارگران میداند و بر این اساس هیچ محدودیتی برای حمایت از واحدهای تولیدی استان اصفهان ندارد.
مدیرعامل بانک رفاه کارگران گفت: این بانک خود را شریک صنعت، تولید و کارگران میداند و بر این اساس هیچ محدودیتی برای حمایت از واحدهای تولیدی استان اصفهان ندارد.
به گزارش روابط عمومی بانک رفاه کارگران،دکتر اسماعیل للـهگانی در نشست مشترک با فعالان اقتصادی استان اصفهان که امروز یکشنبه 7 تیر ماه برگزار شد با اشاره به اینکه هدف از برگزاری این جلسه شنیدن صدای کارآفرینان، تولیدکنندگان و مدیران بنگاههای اقتصادی استان است، اظهار کرد: رفع بخشی از مسائل و چالشهای تولیدکنندگان در اختیار بانک رفاه کارگران قرار دارد و بخشی دیگر نیازمند هماهنگی با بانک مرکزی ج.ا.ا و سایر دستگاههای تصمیمگیر است که آنها را نیز پیگیری خواهیم کرد.
وی با بیان اینکه بانک رفاه کارگران یک بانک اجتماعی و متعلق به بیش از ۵۰ میلیون بیمهشده سازمان تأمین اجتماعی است، افزود: این بانک هیچ سهامدار خصوصی یا دولتی ندارد و تمام منافع آن دوباره به جامعه کارگری و تولید کشور بازمیگردد.
مدیرعامل بانک رفاه کارگران با اشاره به افزایش قابل توجه سرمایه این بانک گفت: سرمایه بانک رفاه در سالهای اخیر از دو همت به حدود ۱۵۲ همت افزایش یافته و امروز نسبت کفایت سرمایه بانک بالاتر از استانداردهای بانکی است.
وی افزود: بانک رفاه کارگران امروز یکی از سالمترین بانکهای کشور از نظر شاخصهای مالی است و همین موضوع ظرفیت مناسبی برای حمایت از تولید ملی و اشتغالزایی ایجاد کرده است.
دکتر للـهگانی با اشاره به درخواستهای ثبتشده از سوی فعالان اقتصادی استان اصفهان گفت: تاکنون حدود ۳۵ همت درخواست استفاده از اوراق گواهی سپرده خاص از سوی واحدهای تولیدی استان دریافت شده که بخشی پرداخت شده و بخشی دیگر در حال بررسی است.
وی تأکید کرد: برای استفاده از این ابزار و سایر محصولات نوین بانکی ها محدودیتی وجود ندارد و فعالان اقتصادی میتوانند از آنها برای سرمایه در گردش، طرحهای توسعهای و حتی پروژههای جدید استفاده کنند.
مدیرعامل بانک رفاه کارگران با تأکید بر اینکه منابع بانکی محدود است، اظهار کرد: در شرایط فعلی اولویت نخست بانک، تأمین سرمایه در گردش واحدهای فعال، سپس حمایت از طرحهای توسعهای و در نهایت پروژههای جدید است. در بسیاری از صنایع کشور هنوز ظرفیتهای بلااستفاده فراوانی وجود دارد و منطقیتر است ابتدا همین ظرفیتها فعال شوند.
دکتر للـهگانی در پایان با اشاره به درخواست فعالان اقتصادی برای افزایش اختیارات مدیریت شعب استان گفت: با توجه به مطالبات مطرحشده، سقف اختیارات مدیریت استان اصفهان را ۵۰ درصد افزایش میدهیم تا سرعت رسیدگی به پروندهها بیشتر شود.
لازم به ذکر است، در این نشست فعالان اقتصادی، مدیران واحدهای تولیدی و صاحبان کسب و کارها به بیان مسائل و چالشهای خود پرداختند و خواستار توسعه همکاریهای متقابل با بانک رفاه کارگران و استفاده از ظرفیتهای این بانک برای رفع موانع توسعهای و گسترش فعالیتها شدند.