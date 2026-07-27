گروه فولاد مبارکه در چهارمین سمینار تحلیلی اندیشکده فولاد و صنایع معدنی ایران، مفتخر به دریافت تندیس تاب‌آوری ملی شد. این نشان، تقدیر از سرعت عمل در بازسازی، پایداری تولید، مدیریت مؤثر بحران و صیانت از جان کارکنان است؛ مؤلفه‌هایی که تاب‌آوری را از یک شعار به یک مزیت راهبردی تبدیل می‌کنند.فولاد مبارکه بار دیگر نشان داد در بزنگاه‌های دشوار، با اتکا به سرمایه انسانی، انضباط عملیاتی و تصمیم‌گیری مسئولانه، می‌توان هم تولید را حفظ کرد و هم از سرمایه‌های انسانی و ملی پاسداری نمود. این تندیس، نماد یک توانمندی و قابلیت ریشه‌دار است.