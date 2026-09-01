مدیر روابط عمومی شهر نمایشگاهی اصفهان از برگزاری پانزدهمین نمایشگاه تخصصی صنعت برق و انرژی‌های تجدیدپذیر از ۱۰ تا ۱۳ شهریورماه در شهر نمایشگاهی اصفهان خبر داد.

رضا احمدی‌اصل اظهار کرد: این نمایشگاه با حضور بیش از ۱۰۰ شرکت برگزار می‌شود و علاقه‌مندان می‌توانند همه‌روزه از ساعت ۱۶ تا ۲۲ از این رویداد تخصصی بازدید کنند.

وی افزود: حضور شرکت‌های تولیدکننده و صاحب‌نام در حوزه صنعت برق و همچنین مجموعه‌های فعال در زمینه انرژی‌های تجدیدپذیر، نیروگاه‌های خورشیدی، تجهیزات صنعتی و فناوری‌های نوین، از مهم‌ترین ویژگی‌های این دوره از نمایشگاه است.

مدیر روابط عمومی شهر نمایشگاهی اصفهان تصریح کرد: ۶۵ درصد مشارکت‌کنندگان این دوره را واحدهای تولیدی و ۳۵ درصد را مجموعه‌های توزیعی و خدماتی تشکیل می‌دهند و ۴۱ درصد شرکت‌کنندگان از استان اصفهان و ۵۹ درصد از سایر استان‌های کشور در این رویداد حضور دارند.

رضا احمدی‌اصل ادامه داد: برق صنعتی و تجهیزات صنعت برق، برق ساختمانی، نورپردازی و سیستم‌های روشنایی، تجهیزات مرتبط با انرژی‌های تجدیدپذیر، نیروگاه‌های خورشیدی و خدمات بازرگانی، مشاوره و آموزش از جمله زمینه‌های فعالیت مشارکت‌کنندگان در این نمایشگاه است.

وی خاطرنشان کرد: حضور و اعلام حمایت سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق «ساتبا»، حضور شرکت‌های تولیدکننده و صاحب‌نام و همچنین برگزاری میز تخصصی انرژی استان، پنل تخصصی مدیریت انرژی صنایع، نشست تخصصی کاهش مصرف انرژی و افزایش عمر تجهیزات با درایوهای صنعتی، نشست تخصصی انجمن برق و رویدادهای Reverse Pitch و Pitch ویژه شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور، از مهم‌ترین برنامه‌های این دوره از نمایشگاه است.