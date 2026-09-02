وقتی تقاضای مؤثر از عرضه پایدار فولاد مبارکه جا میماند:
تابآوری در کف قیمتی
دادههای معاملاتی بورس کالا در پنجماهه نخست سال ۱۴۰۵ راوی حقیقتی قابلتأمل در زنجیره ارزش فولاد است. در روزهایی که التهابات اقتصادی و فشارهای تورمی تابآوری صنایع را نشانه گرفتهاند، شرکت فولاد مبارکه با عرضه مستمر بیش از یک میلیون و ۲۶۰ هزار تن انواع ورق گرم در کف قیمتی ۸۵ و ۸۷ هزار تومان، استراتژی حمایت از تولید ملی را عملیاتی کرده است. با این حال، ثبت تقاضای موثر برای تنها ۹۴۴ هزار تن از این محصولات، نشان میدهد که تقاضای مؤثر در بازار از حجم عرضه جا مانده است؛ شکافی معنادار که پرده از تفاوت آشکار میان ظرفیتهای اسمی و توان واقعی صنایع پاییندست برمیدارد. این گزارش ابعاد این رویکرد تنظیمگرانه و حمایت قیمتی را بررسی میکند.
به گزارش اصفهان امروز، در اقتصادهای صنعتی، حفظ جریان پایدار مواد اولیه به سمت صنایع پاییندستی، شاخصی کلیدی برای سنجش تابآوری کل زنجیره ارزش است. تجربه نشان میدهد که استمرار عرضه، حتی در غیاب تقاضای مؤثر، راهبردی حیاتی برای جلوگیری از توقف چرخهای صنعت و ایمنسازی بازار در برابر شوکهای احتمالی است.
دادههای بورس کالا و مستندات ارائهشده نشان میدهد که شرکت فولاد مبارکه در پنجماهه نخست سال ۱۴۰۵، با اولویتدهی به تأمین نیاز داخل، راهبردی حمایتی و تنظیمگرانه را در پیش گرفته است. این شرکت، جریان تأمین مواد اولیه صنایع استراتژیک از جمله خودروسازی و نوردکاران را با وجود ضعف مشهود تقاضا در بازار، متوقف نکرده است. همزمانی تداوم عرضه با افت تقاضا را میتوان نشانهای از تعهد به پایداری زنجیره تولید دانست؛ رویکردی که مانع از فلج شدن خطوط تولید پاییندست در روزهای ملتهب اقتصاد میشود.
تأمین پایدار در سایه کمبود تقاضا
در صنایع زنجیرهای، تضمین دسترسی مشتریان داخلی به ورقهای فولادی، پیششرط پایداری تولید ملی است. با این حال، آمارها روایتگر روزهایی است که اشتهای بازار همگام با ظرفیت عرضهکننده پیش نرفته است. بررسی دقیق حاکی از آن است که فولاد مبارکه مجموعاً یک میلیون و ۲۶۰ هزار و ۶۰۰ تن انواع محصولات ورق گرم (شامل ورق گرم HR، ورق خودرو و ورق نوردکاران) را روانه تابلو بورس کالا کرده است؛ در حالی که در سمت مقابل، حجم قراردادهای ثبتشده در بخش تقاضا تنها ۹۴۴ هزار و ۴۶۰ تن بوده است.
باقی ماندن بخش قابلتوجهی از این عرضهها روی تابلو و فاصله معنادار میان حجم عرضه و تقاضای ثبتشده، پرده از واقعیتی ساختاری در زنجیره تولید برمیدارد؛ این شکاف آماری بهخوبی نشان میدهد که ظرفیتهای واقعی و توان جذب مواد اولیه در صنایع پاییندست، تفاوت آشکاری با ظرفیتهای اسمی تعریفشده برای آنها دارد و تقاضای مؤثر در بازار، هنوز با آن ظرفیتهای اسمی فاصله دارد. با وجود این واقعیت، فولاد مبارکه ظرفیت عرضه خود را محدود نکرده و کوشیده است تا چتر حمایتی خود را بر سر صنایع پاییندستی گسترده نگاه دارد، چرا که توقف عرضه میتوانست به ارسال سیگنال کمبود و التهاب کاذب در بازار منجر شود.
سد دفاعی قیمتها در برابر تورم
عملکرد فولاد مبارکه در ماههای نخست سال ۱۴۰۵ تنها به حجم بالای عرضه محدود نمیشود؛ پایش ارقام معاملاتی بُعد مهمتری از این سیاست یعنی «حمایت قیمتی» را نمایان میکند. در شرایطی که فشار هزینههای تولید و نوسانات اقتصادی سایه سنگینی بر صنایع انداخته است، این شرکت محصولات خود را در کف قیمتی به بازار ارائه کرده است.
دادههای معاملاتی نشان میدهد که عمده این عرضههای مستمر، با قیمتهای پایه ۸۵ هزار تومان (۸۵۰ هزار ریال) و در اواخر مردادماه با قیمت ۸۷ هزار تومان (۸۷۰ هزار ریال) انجام شده است. عرضه در این سطوح قیمتی همچون یک ضربهگیر عمل کرده و مصرفکنندگان نهایی را از اثرات تورمی و جهشهای قیمتی مصون نگه داشته است.
حفظ جریان مواد اولیه در کف قیمتی و در دورهای که تقاضای متناظر برای آن وجود ندارد، در نگاه خرد شاید به معنای انجماد مقطعی منابع مالی تلقی شود، اما در مقیاس زنجیره ارزش، ضامن تابآوری صنعتی است. در این چارچوب، فولاد مبارکه نشان داده است که تأمین پایدار بازار داخل، حتی به بهای نبود خریدار، استراتژی غیرقابلمذاکرهای است که ظرفیتهای جهش تولید را برای روزهای بازگشت رونق به بازار، محفوظ و آماده نگه میدارد.