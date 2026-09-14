مدیرعامل گروه فولادمبارکه؛ نماد اراده در بازسازی

سعید زرندی، مدیرعامل گروه فولاد مبارکه، در آیین تجلیل از صادرکنندگان نمونه سال ۱۴۰۴ استان اصفهان مورد تقدیر قرار گرفت؛ تقدیری که به پاس نقش‌آفرینی در بازسازی سریع فولاد مبارکه و بازگشت این مجموعه به مدار تولید در مدت ۴۵ روز انجام شد.

به گزارش اصفهان امروز، آیین تجلیل از صادرکنندگان نمونه سال ۱۴۰۴ استان اصفهان امروز شنبه ۲۱ شهریور ۱۴۰۵ با حضور جمعی از مسئولان کشوری و استانی، مدیران اقتصادی، فعالان بخش خصوصی و صادرکنندگان در اتاق بازرگانی اصفهان برگزار شد.

در جریان این مراسم، از سعید زرندی، مدیرعامل گروه فولاد مبارکه به دلیل مدیریت فرآیند بازسازی و احیای سریع این مجموعه صنعتی تقدیر شد؛ اقدامی که به عنوان نمادی از صبر، همدلی، تلاش شبانه‌روزی و عزم جهادی در صنعت کشور مورد توجه قرار گرفت.

بازسازی فولاد مبارکه و بازگشت این مجموعه به چرخه تولید در مدت ۴۵ روز، حاصل فعالیت مستمر و شبانه‌روزی مدیران، کارکنان، متخصصان و پیمانکاران این شرکت بود؛ فرآیندی که در آن، حفظ تولید و تداوم فعالیت زنجیره صنعت فولاد، همزمان با اجرای عملیات بازسازی، در اولویت قرار گرفت.

۴۵ روز؛ روایتی از اراده برای بازگشت به تولید

آنچه بازسازی فولاد مبارکه را به یک اتفاق شاخص تبدیل کرد، تنها سرعت انجام عملیات نبود؛ بلکه ایستادگی در برابر بحران، حفظ روحیه کارکنان و تلاش برای بازگرداندن هرچه سریع‌تر تولید به مدار فعالیت، بخش مهمی از این روایت را شکل داد.