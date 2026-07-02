مدیرکل اقتصادی استانداری اصفهان در قرارگاه جنگ اقتصادی خبر داد
منطقه ویژه اقتصادی شاهینشهر تا ۱۴۰۶ به کمک اقتصاد اصفهان میآید
مدیرکل اقتصادی استانداری اصفهان اعلام کرد طرح جامع منطقه ویژه اقتصادی شاهینشهر برای تصویب نهایی به شورای عالی مناطق آزاد رفته و این منطقه با تمرکز بر هوافضا و شرکتهای دانشبنیان تا سال ۱۴۰۶ به چرخه اقتصادی استان میپیوندد.
اصفهان امروز: پروژه منطقه ویژه اقتصادی شاهین شهر که از سال ۱۳۹۴ مصوبه داشت و سالها پشت موانع اجرایی مانده بود، حالا به ایستگاه پایانی نزدیک میشود. مدیرکل اقتصادی استانداری اصفهان اعلام کرد منطقه ویژه اقتصادی شاهینشهر تا سال ۱۴۰۶ به چرخه اقتصادی استان میپیوندد؛ منطقهای که قرار است با تمرکز بر فناوریهای پایه هوافضا و شرکتهای دانشبنیان، یکی از پیشرانهای جهش اقتصادی اصفهان باشد.
امید شریفی در نشست «قرارگاه جنگ اقتصادی» گفت پهنهبندی این پروژه نهایی شده، سازمان مسئول آن تعیین گردیده و طرح جامع نیز برای تصویب نهایی به دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد ارسال شده است. به گفته او، این پروژه پس از سالها توقف به دلیل موانع اجرایی و تاریخی، با پیگیریهای مستمر دو سال اخیر جان تازهای گرفته است.
شریفی ورود اتاق بازرگانی، مجموعه شهرداری و حمایتهای تخصصی مسئولان کشوری در یک سال اخیر را عامل گشایشهای قابلتوجه در تأمین سرمایه و سرعتبخشی به پروژههای کلیدی استان دانست و درباره چشمانداز زمانی پروژه توضیح داد که برنامهریزی گامبهگام در قالب گانتچارت عملیاتی انجام شده و با تداوم همین روند، افتتاح و ورود این منطقه به مدار اقتصادی استان در سال ۱۴۰۶ قابل دستیابی است.
آنچه موضوع راهاندازی منطقه ویژه اقتصادی شاهینشهر را برای شاهینشهریها ملموستر میکند، پیوند پروژه با هویت صنعتی شهری است که سالهاست نامش با صنایع هوایی گره خورده است. شریفی با اشاره به نزدیکی این منطقه به کلانشهر اصفهان و تمرکز آن بر فناوریهای پایه هوافضا و شرکتهای دانشبنیان، آن را دارای ظرفیت «یک جهش بزرگ در اقتصاد استان» توصیف کرد و از برداشتهشدن گامهای اجرایی تازه در هفتههای پیش رو با حضور مقامات ارشد وزارت دفاع برای تثبیت فعالیتهای صنعتی و دفاعی در این منطقه خبر داد؛ گامهایی که به گفته او با بهرهگیری از توانمندیهای بومی، مسیر توسعه صنعتی استان را هموارتر خواهد کرد.
مناطق ویژه اقتصادی با مشوقهای گمرکی و تسهیلات ورود ماشینآلات و مواد اولیه، معمولاً مقصد جذابی برای سرمایهگذاری صنعتی به شمار میروند و راهاندازی چنین منطقهای در شمال اصفهان میتواند زنجیرهای از فرصتهای تولید و اشتغال را در پی داشته باشد.
مدیرکل اقتصادی استانداری اصفهان در پایان از دستگاههای اجرایی خواست ضمن حفظ شتاب فعلی، در رفع موانع پیش رو همکاری کنند و تأکید کرد: «هدف ما عبور سنگر به سنگر از مشکلات است تا این مناطق ویژه بهعنوان بازوهای اصلی توسعه استان، هرچه سریعتر به مرحله بهرهبرداری برسند.»