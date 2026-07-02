منطقه ویژه اقتصادی شاهین‌شهر با محوریت صنعت هوایی و شرکت‌های دانش‌بنیان در آستانه ورود به مدار اقتصاد اصفهان است. در این پرونده تاریخچه، مزایای سرمایه‌گذاری و حتی داستان لوگوی هزارساله آن را می‌خوانید.

در شمال کلان‌شهر اصفهان، پروژه‌ منطقه ویژه اقتصادی شاهین شهر در حال شکل‌گیری است که می‌تواند جای استان را در نقشه اقتصادی کشور جابه‌جا کند. شاهین‌شهر، شهری که چند دهه است نامش با صنعت هواپیماسازی گره خورده، حالا میزبان منطقه ویژه اقتصادی‌ای است که مأموریت آن ساختن قطب هوایی ایران است. مدیرکل اقتصادی استانداری اصفهان به‌تازگی اعلام کرده این منطقه تا سال ۱۴۰۶ به چرخه اقتصادی استان می‌پیوندد. اما این منطقه دقیقاً چیست، از کجا آمده و چه چیزی برای اصفهان و فعالان اقتصادی در چنته دارد؟ پاسخ این سه پرسش، تصویر روشنی از یکی از مهم‌ترین پروژه‌های پیشران استان به دست می‌دهد.

منطقه ویژه اقتصادی یعنی چه و چه فرقی با منطقه آزاد دارد؟

این دو اصطلاح اغلب با هم اشتباه گرفته می‌شوند، در حالی که کارکردشان متفاوت است. مناطق آزاد تجاری–صنعتی مثل کیش و قشم، علاوه بر تولید، به تجارت، گردشگری و مصرف هم نظر دارند و معافیت‌های گسترده‌تری ارائه می‌کنند. مناطق ویژه اقتصادی اما داستان دیگری دارند: تمرکز اصلی آن‌ها بر تولید و صادرات است و مهم‌ترین جذابیتشان برای سرمایه‌گذار، مشوق‌های گمرکی برای ورود ماشین‌آلات و مواد اولیه و سازوکارهای آسان‌تر اداری است. به زبان ساده، منطقه ویژه جایی است که تولیدکننده می‌تواند با هزینه و دردسر کمتر، کارخانه بسازد و محصولش را به بازار داخلی و جهانی برساند.

از درخواست هسا تا ابلاغ رئیس‌جمهور؛ داستان یک پروژه ده‌ساله

ایده این منطقه از دل صنعت هوایی شاهین‌شهر بیرون آمد. در سال ۱۳۹۳ و در پی تثبیت جایگاه شرکت صنایع هواپیماسازی ایران (هسا) به‌عنوان قطب توسعه فناوری و صنعت هوایی کشور، این شرکت با حمایت استاندار وقت اصفهان و نماینده شاهین‌شهر، درخواست رسمی ایجاد منطقه ویژه اقتصادی را به شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ارائه کرد. مسیر تصویب اما طولانی بود؛ پروژه پس از تأیید مجلس شورای اسلامی، سرانجام در سال ۱۴۰۰ توسط رئیس‌جمهور ابلاغ شد.

با این حال ابلاغ قانونی به معنای آغاز کار اجرایی نبود و موانع اجرایی و تاریخی سال‌ها پروژه را متوقف نگه داشت. ورق در دو سال اخیر برگشت: به گفته امید شریفی، مدیرکل اقتصادی استانداری اصفهان، با ورود اتاق بازرگانی، مجموعه شهرداری و حمایت مسئولان کشوری، پهنه‌بندی منطقه نهایی شده، سازمان مسئول آن تعیین گردیده و طرح جامع نیز برای تصویب نهایی به دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد ارسال شده است.

چرا شاهین‌شهر و چرا صنعت هوایی؟

انتخاب شاهین‌شهر تصادفی نیست. بر اساس سند آمایش سرزمین مصوب شورای عالی آمایش، در تقسیم کار ملی و منطقه‌ای، قلمرو شهرستان شاهین‌شهر به‌عنوان اولویت توسعه و استقرار صنایع هوایی و فضایی کشور تعیین شده است. حضور چنددهه‌ای هسا، نزدیکی به کلان‌شهر اصفهان، دسترسی به دانشگاه‌ها و نیروی متخصص، همه در همین نقطه به هم می‌رسند.

مأموریت منطقه هم فراتر از یک شهرک صنعتی معمولی تعریف شده است: بومی‌سازی فناوری‌های صنعت هوایی، رفع گلوگاه‌های فناورانه کشور با استفاده از سرریز فناوری این صنعت، جذب متخصصان و ایجاد اشتغال دانش‌بنیان، و در افق بلندمدت، مشارکت در زنجیره ارزش جهانی طراحی و تولید هواپیما. در برنامه‌های اعلام‌شده، صنایع وابسته‌ای مانند گردشگری هوایی و آموزش خلبانی هم دیده شده تا در کنار هسته صنعتی، یک اکوسیستم کامل هوانوردی شکل بگیرد.

سرمایه‌گذاران چه چیزی به دست می‌آورند؟

بر اساس آنچه سازمان منطقه ویژه اقتصادی شاهین‌شهر اعلام کرده، بسته پیشنهادی این منطقه برای سرمایه‌گذاران چند لایه دارد. در لایه قانونی، مقررات تشویقی سرمایه‌گذاری، معافیت‌های مالیاتی و گمرکی و تسهیل صدور مجوزها وعده داده شده است. در لایه زیرساختی، دسترسی به شبکه راه‌ها و فرودگاه، انرژی (آب، برق و گاز) و امکانات لجستیکی و انبارداری مطرح است. و شاید مهم‌تر از همه، لایه انسانی: نیروی کار ماهری که طی دهه‌ها فعالیت صنایع هوایی در این منطقه تربیت شده و دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی که در دسترس‌اند. برای فعالان اقتصادی اصفهان که به دنبال فرصت‌های تازه‌اند، ترکیب این سه لایه در فاصله‌ای کوتاه از مرکز استان، پیشنهادی است که کمتر جای دیگری پیدا می‌شود.

نشانی از هزار سال پیش؛ داستان لوگوی منطقه

در میان اسناد و طرح‌های صنعتی این پروژه، یک جزئیات فرهنگی چشم را می‌گیرد: لوگوی منطقه ویژه اقتصادی شاهین‌شهر از یک ستون هزارساله الهام گرفته است. در مسجد تاریخی شهر گز، ستونی از دوره دیلمیان (قرن چهارم هجری) برجای مانده که تزئینات آن به سبک آل بویه است؛ نقوش گیاهی، هندسی و اسلیمی درهم‌تنیده‌ای که کهن‌ترین نقش برجای‌مانده از تاریخ در شهرستان شاهین‌شهر به شمار می‌رود.

طراحان لوگو همین نقوش را مبنای کار قرار داده‌اند و خود سازمان منطقه دلیلش را این‌طور توضیح می‌دهد: یادآوری دائمی این مسئولیت که توسعه بدون حفظ میراث طبیعی و فرهنگی، پایدار نیست. انتخابی که برای منطقه‌ای با مأموریت پیشرفته‌ترین فناوری‌های کشور، پیوند معناداری میان گذشته و آینده این خاک برقرار می‌کند؛ از حجاری هنرمند قرن چهارمی بر سنگ، تا مهندسی هوافضا در قرن پانزدهم خورشیدی.

افق ۱۴۰۶؛ منطقه در آستانه ورود به مدار

حالا و پس از یک دهه فراز و نشیب، پروژه به حساس‌ترین مرحله خود رسیده است. برنامه‌ریزی گام‌به‌گام عملیاتی انجام شده و استانداری اصفهان پیش‌بینی می‌کند در صورت تداوم روند فعلی، منطقه ویژه اقتصادی شاهین‌شهر در سال ۱۴۰۶ افتتاح شود و به مدار اقتصادی استان بپیوندد. در هفته‌های پیش رو نیز با حضور مقامات ارشد وزارت دفاع، گام‌های تازه‌ای برای تثبیت فعالیت‌های صنعتی و دفاعی منطقه برداشته خواهد شد. اگر این وعده‌ها به موقع محقق شود، اصفهان در آستانه به دست آوردن چیزی است که سال‌ها در انتظارش بوده: یک موتور محرک تازه برای اقتصاد استان، این بار از آسمان.