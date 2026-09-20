رویدادهای فرهنگی نجفآباد
جنگ کودک و خانواده «ململ» در نجفآباد؛ قیمت بلیت و جزئیات اجرا
جنگ کودک و خانواده «ململ» جمعه ۱۰ مهر ۱۴۰۵ در سالن شهروند نجفآباد برگزار میشود؛ در ادامه جزئیات اجرا، قیمت بلیت و نحوه خرید را بخوانید.
جنگ کودک و خانواده «ململ» جمعه ۱۰ مهر ۱۴۰۵ در سالن شهروند نجفآباد برگزار میشود. قیمت بلیت این برنامه با توجه به ردیف و شماره صندلی از ۲۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومان اعلام شده و فروش بلیت از طریق سامانه هنر تیکت انجام میشود.
اطلاعات جنگ کودک و خانواده «ململ» در نجفآباد
|مورد
|جزئیات
|عنوان برنامه
|جنگ کودک و خانواده «ململ»
|تاریخ
|جمعه ۱۰ مهر ۱۴۰۵
|ساعت
|۱۷
|مدت اجرا
|۹۰ دقیقه
|محل برگزاری
|سالن شهروند نجفآباد
|شهر
|نجفآباد، اصفهان
|سامانه فروش بلیت
|هنر تیکت
|تهیهکننده
|مؤسسه فرهنگی هنری آریائیان فریدن
قیمت بلیت جنگ کودک و خانواده «ململ»
|ردیف
|صندلی ۱۴ تا ۳۰
|صندلی ۱ تا ۱۳
|صندلی ۳۱ تا ۴۳
|VIP
|۴۰۰ هزار تومان
|—
|—
|۱ تا ۵
|۴۰۰ هزار تومان
|۳۰۰ هزار تومان
|۳۰۰ هزار تومان
|۶ تا ۱۰
|۳۵۰ هزار تومان
|۲۵۰ هزار تومان
|۲۵۰ هزار تومان
|۱۱ تا ۱۴
|۳۰۰ هزار تومان
|۲۰۰ هزار تومان
|۲۰۰ هزار تومان
|۱۵
|۳۰۰ هزار تومان
|—
|—
خرید بلیت جنگ کودک و خانواده «ململ»
بلیت جنگ کودک و خانواده «ململ» در نجفآباد از طریق سامانه هنر تیکت عرضه میشود. برای مشاهده جایگاههای موجود، انتخاب صندلی و خرید بلیت میتوانید به صفحه فروش این برنامه مراجعه کنید.
آدرس سالن شهروند نجفآباد
نجفآباد، بهارستان، شهید حججی، فرهنگ، کافی موسوی، فجر
شرایط حضور کودکان در جنگ «ململ»
طبق اطلاعیه فروش بلیت، از همراه داشتن کودکان زیر ۴ سال خودداری شود.
سخن آخر
اگر در این برنامه شرکت کردید، تجربه و نظر خود درباره اجرای «ململ» را برای ما بنویسید. همچنین میتوانید عکس و ویدئوی خود از این برنامه را برای اصفهان امروز ارسال کنید.
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