دنبال یک تئاتر برای تماشا در اصفهان هستید؟ در این صفحه می‌توانید برنامه نمایش‌های روی صحنه را ببینید و بر اساس تاریخ اجرا، سالن و ژانر، گزینه مناسب خود را پیدا کنید.

در روزهای پایانی شهریور ۱۴۰۵، چند نمایش در سالن‌های اصفهان روی صحنه می‌روند؛ از کمدی و کمدی انتقادی تا نمایشی با فضای درام و فلسفی.

برنامه تئاتر اصفهان در طول سال با اضافه شدن اجراهای تازه، تغییر زمان یا پایان نمایش‌ها به‌روزرسانی می‌شود. این صفحه برای دسترسی سریع‌تر به اطلاعات اجراها، سالن‌ها و خرید بلیت تهیه شده است.

برنامه تئاتر اصفهان ۱۴۰۵

نمایش ژانر سالن تاریخ اجرا ساعت بازه قیمت بلیت کمدی سلبریتی کمدی سالن وحدت؛ پردیس هنر مهستان ۲۵، ۲۶ و ۳۰ شهریور ۱۴۰۵ ۲۰ ۳۳۸ تا ۵۲۷ هزار تومان اول شخص مفرد درام، فلسفی، کمدی سالن سیتی‌سنتر اصفهان ۲۵ شهریور ۱۸:۳۰ ۳۵۰ تا ۷۰۰ هزار تومان طلای رشید کمدی انتقادی تالار رودکی اصفهان ۲۶ و ۲۷ شهریور ۱۹ ۴۰۰ هزار تا ۱ میلیون تومان

کمدی سلبریتی

نمایش «کمدی سلبریتی» روزهای چهارشنبه ۲۵ شهریور و پنجشنبه ۲۶ شهریور و دوشنبه ۳۰ شهریور ۱۴۰۵، ساعت ۲۰ در سالن وحدت پردیس هنر مهستان اجرا خواهد شد می‌شود.

اول شخص مفرد

«اول شخص مفرد» ۲۵ شهریور ۱۴۰۵ ساعت ۱۸:۳۰ در سالن سیتی‌سنتر اصفهان اجرا می‌شود. مدت این نمایش ۸۰ دقیقه است و قیمت بلیت آن بین ۳۵۰ تا ۷۰۰ هزار تومان اعلام شده است.

طلای رشید

نمایش کمدی انتقادی «طلای رشید» پنجشنبه و جمعه ۲۶ و ۲۷ شهریور ۱۴۰۵ ساعت ۱۹ در تالار رودکی اصفهان روی صحنه می‌رود.

خرید بلیط تئاتر اصفهان

برای خرید بلیط تئاتر اصفهان یک سامانه واحد وجود ندارد و فروش هر نمایش ممکن است از طریق پلتفرم متفاوتی انجام شود.

در فهرست فعلی، بلیت «کمدی سلبریتی» از طریق اصفهان‌تیکت، بلیت «اول شخص مفرد» از طریق سینماتیکت و بلیت «طلای رشید» از طریق گیشه۸ عرضه می‌شود.

هنگام خرید اینترنتی، پیش از پرداخت، تاریخ و ساعت اجرا، جایگاه صندلی و قوانین مربوط به خرید را بررسی کنید. برای «کمدی سلبریتی» و «طلای رشید» پس از انتخاب صندلی، ۱۵ دقیقه برای تکمیل پرداخت فرصت وجود دارد. در صورت انتخاب هم‌زمان یک صندلی توسط چند نفر نیز اولویت با فردی است که زودتر وارد مرحله پرداخت شود.

اطلاعات سالن‌های تئاتر اصفهان

سالن وحدت؛ پردیس هنر مهستان

آدرس: اصفهان، میدان ارتش، محله فرح‌آباد، جنب توپخانه ۴۴

پردیس هنر مهستان اصفهان در محدوده میدان ارتش و در مجاورت توپخانه ۴۴ قرار دارد.

در حال حاضر اطلاعات قابل اتکایی درباره پارکینگ اختصاصی، مسیر مترو یا شماره تماس این سالن در دسترس نیست.

سالن سیتی‌سنتر اصفهان

نام دیگر: مرکز همایش‌های بین‌المللی اصفهان سیتی‌سنتر

آدرس: جاده شیراز، روبه‌روی سپاهان‌شهر، مجموعه اصفهان سیتی‌سنتر

تلفن مجموعه: ۰۳۱-۳۶۵۵۰۵۰۴

ظرفیت: ۱۰۵۵ نفر

پارکینگ: پارکینگ زیرزمینی و مسقف مجموعه با ظرفیت حدود ۵۵۰۰ خودرو

تالار رودکی اصفهان

آدرس: اصفهان، ملک‌شهر، خیابان ۱۷ شهریور، روبه‌روی شهربازی

تلفن: ۰۳۱-۳۴۴۱۰۰۰۶

پارکینگ: تالار رودکی دارای فضای پارک روباز است. ظرفیت پارکینگ روباز حدود ۱۰۰ خودرو اعلام شده و زمین روبه‌روی تالار نیز امکان پارک حدود ۳۰۰ خودرو را دارد.

راهنمای تماشای تئاتر در اصفهان

پیش از حرکت به سمت سالن، تاریخ و ساعت اجرای انتخابی خود را دوباره بررسی کنید؛ به‌خصوص در برنامه‌هایی که چند نوبت یا چند روز اجرا دارند.

بهتر است کمی زودتر از زمان شروع در سالن حضور داشته باشید تا انتخاب صندلی و ورود به سالن بدون عجله انجام شود. قوانین ورود، محدودیت سنی و مقررات مربوط به عکاسی و فیلم‌برداری نیز ممکن است برای هر اجرا متفاوت باشد.

برای «طلای رشید»، افراد بالای ۴ سال به بلیت نیاز دارند و عکاسی و فیلم‌برداری از اجرا ممنوع اعلام شده است.

سخن آخر

شما برای تماشای تئاتر در اصفهان کدام اجرا را انتخاب می‌کنید؟ اگر اطلاعات تازه‌ای از یک نمایش دارید یا تجربه تماشای یکی از اجراها را داشته‌اید، نظر خود را با ما در میان بگذارید. عکس‌ها و ویدئوهای خود از اجراها را نیز می‌توانید برای اصفهان امروز ارسال کنید.

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