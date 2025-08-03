لیست کامل مدارس دخترانه گلپایگان با آدرس و شماره تلفن

این لیست جامع از مدارس دخترانه گلپایگان شامل آدرس و شماره تلفن‌های دقیق به شما کمک می‌کند تا انتخابی آگاهانه برای تحصیل فرزندتان داشته باشید. با استفاده از این اطلاعات می‌توانید به راحتی به مدارس مورد نظر خود دسترسی پیدا کرده و در صورتی که نیاز به اطلاعات بیشتری دارید، به راحتی با آن‌ها تماس بگیرید.

تحریریه اصفهان: انتخاب مدرسه مناسب برای فرزندتان یکی از مهم‌ترین تصمیمات زندگی است. بسیاری از خانواده‌ها به دنبال یافتن بهترین مدارس در نزدیکی خود هستند تا بتوانند راحت‌تر به امور تحصیلی فرزندانشان رسیدگی کنند. در این مطلب، به معرفی لیست مدارس دخترانه گلپایگان پرداخته‌ایم که شامل آدرس و شماره تلفن این مدارس است. این اطلاعات به شما کمک می‌کند تا فرایند انتخاب مدرسه و انجام امور اداری مربوطه را آسان‌تر کنید.

لیست مدارس دخترانه گلپایگان

لیست مدارس ابتدایی دخترانه گلپایگان

شماره نام مدرسه آدرس شماره تلفن کدپستی 1 دبستان دولتی دخترانه شهید حسینجان زینلی گلپایگان خیابان مسجدجامع کوچه شهیدافتخاری 3222076 8771871337 2 دبستان دولتی دخترانه امین گلپایگان خیابان امام خمینی کوچه 16 3222919 یا 57451000 8771965988 3 دبستان دولتی دخترانه بانو فاطمه اختری گلپایگان خیابان آیت اله گلپایگانی کوچه شهیداحمدی 3224521 6736487716 4 دبستان دولتی دخترانه نبوت گلپایگان شهرک الوند بلوار مدرس مدرسه محمدصادق 3240420 یا 57243999 8771334561 5 دبستان دولتی دخترانه شهیدآیه ا..اشرفی اصفهانی گلپایگان خیابان امام حسن مجتبی 3222567 یا 57486263 8771946778 6 دبستان دولتی دخترانه شهیدداود فیض گلپایگان گلشهر 8784178937 3422094 7 دبستان دولتی دخترانه سیزده آبان گلپایگان گوگدپشت خدمات روستائی 3230046 یا 57330043 8781663571 8 دبستان دولتی دخترانه نرگس خاتون گلپایگان خیابان آیت اله مدنی کوچه 5 3222995 یا 57422995 8771717849 9 دبستان دولتی دخترانه شهید عبداله ربیعی منفرد خیابان مسجدجامع کوچه 12 فرعی هفتم 3222076 یا 57422076 8771871337 10 دبستان دولتی دخترانه معلم گلپایگان بلوار سلمان فارسی جنب دادگستر ی - 8771667397 11 دبستان دولتی دخترانه زینب کبری (س) گلپایگان شهرک شهیدرجائی 3241006 یا 57241006 8771744453 12 دبستان دولتی دخترانه سعدی گلپایگان روستای سعید آباد کوچه شهید سیفی 3483264 یا 57383264 8774135213 13 دبستان غیر انتفاعی دخترانه پدیده برتر گلپایگان خیابان شهید رجائی پلاک 62 - 8771867449 14 دبستان غیر انتفاعی دخترانه جلال آل احمد گلپایگان خیابان امام خمینی کوچه دانشسرا جنب مدرسه الزهرا 57422120 8771965863 15 دبستان غیر انتفاعی دخترانه طلوع دانش گلپایگان خیابان طالقانی کوچه 15 57426401 8771955316 16 دبستان غیر انتفاعی دخترانه عمید گلپایگان پارک شهر خیابان غدیر 3236844 8771663915 17 دبستان غیر انتفاعی دخترانه آفرینش گلپایگان خیابان شهید احمدی روبروی سالن هلال احمر 57482533 یا 57451250 8771666193 18 دبستان غیر انتفاعی دخترانه نیک اندیش گلپایگان پارک شهر خیابان علی ابن ابی طالب روبروی کوچه شماره 9 پلاک 131 57430138 8771685389 19 دبستان غیر انتفاعی دخترانه عمید گلپایگان خیابان شهید احمدی خیابان ارم 3236844 20 دبستان غیر انتفاعی دخترانه کودکستان جلال آل احمد گلپایگان خیابان امام خمینی کوچه مسجد حاجی روبروی دبیرستان صحت 3222120

لیست دبیرستان دخترانه گلپایگان

شماره نام مدرسه آدرس شماره تلفن کدپستی 1 دبیرستان دوره اول دخترانه پروین اعتصامی گلپایگان خیابان شهید مدنی دبیرستان 17 شهریور 3222329 - 2 دبیرستان دوره اول راضیه گلپایگان گلشهر ورزنه خیابان اصلی بن بست شهید احمدرضا جمالی 57326211 - 3 دبیرستان دوره اول دخترانه هیات امنایی حضرت خدیجه گلپایگان فلکه هفده شهریور کوچه مخابرات جنب مخابرات 57422795 - 4 متوسطه دخترانه مصطفی حبیب الهی گلپایگان خیابان فرمانداری 57470115 - 5 دبیرستان دوره اول دخترانه زینبیه گلپایگان پارک شهر کوچه مهتاب 57484104 - 6 دبیرستان دوره اول دخترانه شهید قرنی گلپایگان خیابان طالقانی کوچه 18 فرعی 9 57422585 - 7 دبیرستان دوره اول دخترانه شرف 1 گلپایگان شهرک فاطمیه خیابان مهتاب 57241310 - 8 دبیرستان دوره اول دخترانه دولتی شهید مطهری گلپایگان سعید آباد بلوار گلها کوچه مریم چیت ساز 57383296 - 9 دبیرستان دوره اول دخترانه فاطمیه گوگد گلپایگان گوگد خیابان نیوان - - 10 دبیرستان دوره اول دخترانه معصومیه گلپایگان - - - 11 دبیرستان دوره اول عصمت گلپایگان - - - 12 دبیرستان دوره دوم دخترانه الزهرا (س) گلپایگان خیابان امام خمینی کوچه 16 3226038 یا 57426038 8771965858 13 دبیرستان دوره دوم دخترانه دولتی فاطمه زهرا (س) گلپایگان ایت الله طالقانی 3239025 8771953167 14 دبیرستان دوره دوم دخترانه حضرت مریم گلپایگان کنجدجان 3422040 8784174163 15 دبیرستان دوره دوم نیکان گلپایگان گوگدجاده نیوان 3230042 - 16 دبیرستان دوره دوم دخترانه شهید سجادی گلپایگان عمران بلوار رسالت 3240054 8771756819 17 دبیرستان دوره اول دخترانه غیر انتفاعی ریحانه النبی گلپایگان گلپایگان، خیابان شهید احمدی، روبروی میدان گل‌ها، کوچه 13 57453500 - 18 دبیرستان دوره دوم دخترانه غیر انتفاعی حنان گلپایگان خیابان آیت اله گلپایگانی جنب کتابخانه عمومی 3224651 8771951137 19 متوسطه دخترانه نوآوران گلپایگان خیابان هفده تن کوچه مسجدالمهدی (قاضی زاهدی) جنب هنرستان پتروشیمی 57424440 8771969368 20 متوسطه دخترانه مهرگان گلپایگان خیابان شهید عابدی نبش کوچه9 پلاک103 57424224 8771975436 21 متوسطه دخترانه البرز گلپایگان خیابان امام حسن مجتبی نبش کوچه 9 57423911 - 22 متوسطه دخترانه مهندس وکیلی گلپایگان خیابان هفده تن 32369945 یا 57436995 8771967664

لیست هنرستان دخترانه گلپایگان

شماره نام مدرسه آدرس شماره تلفن کدپستی 1 هنرستان دخترانه حضرت مریم گلپایگان گلشهر کنجدجان خیابان حضرت مریم 57322040 8784174163 2 هنرستان دخترانه بانو قائدی گلپایگان ولی عصر ابتدای بلوار ولی عصر 3252910 یا 57452910 8771977466 3 هنرستان دخترانه شهدای پتروشیمی گلپایگان خیابان هفده تن کوچه مسجد المهدی 3227886 یا 57427738 8771968889 4 هنرستان دخترانه نیکان گلپایگان گوگد جاده نیوان 57330043 8781675114

سخن آخر

در پایان، اگر اطلاعات ذکر شده در این مطلب شامل تغییراتی است یا شماره تلفن و آدرس مدرسه‌ای اشتباه است، لطفاً از طریق قسمت نظرات این موضوع را به ما اطلاع دهید. هدف ما ارائه دقیق‌ترین و به‌روزترین اطلاعات برای شما است.