لیست کامل مدارس دخترانه گلپایگان با آدرس و شماره تلفن
این لیست جامع از مدارس دخترانه گلپایگان شامل آدرس و شماره تلفنهای دقیق به شما کمک میکند تا انتخابی آگاهانه برای تحصیل فرزندتان داشته باشید. با استفاده از این اطلاعات میتوانید به راحتی به مدارس مورد نظر خود دسترسی پیدا کرده و در صورتی که نیاز به اطلاعات بیشتری دارید، به راحتی با آنها تماس بگیرید.
تحریریه اصفهان: انتخاب مدرسه مناسب برای فرزندتان یکی از مهمترین تصمیمات زندگی است. بسیاری از خانوادهها به دنبال یافتن بهترین مدارس در نزدیکی خود هستند تا بتوانند راحتتر به امور تحصیلی فرزندانشان رسیدگی کنند. در این مطلب، به معرفی لیست مدارس دخترانه گلپایگان پرداختهایم که شامل آدرس و شماره تلفن این مدارس است. این اطلاعات به شما کمک میکند تا فرایند انتخاب مدرسه و انجام امور اداری مربوطه را آسانتر کنید.
- بیشتر بخوانید: لیست مدارس پسرانه گلپایگان با آدرس و شماره تلفن
لیست مدارس دخترانه گلپایگان
لیست مدارس ابتدایی دخترانه گلپایگان
|شماره
|نام مدرسه
|آدرس
|شماره تلفن
|کدپستی
|1
|دبستان دولتی دخترانه شهید حسینجان زینلی گلپایگان
|خیابان مسجدجامع کوچه شهیدافتخاری
|3222076
|8771871337
|2
|دبستان دولتی دخترانه امین گلپایگان
|خیابان امام خمینی کوچه 16
|3222919 یا 57451000
|8771965988
|3
|دبستان دولتی دخترانه بانو فاطمه اختری گلپایگان
|خیابان آیت اله گلپایگانی کوچه شهیداحمدی
|3224521
|6736487716
|4
|دبستان دولتی دخترانه نبوت گلپایگان
|شهرک الوند بلوار مدرس مدرسه محمدصادق
|3240420 یا 57243999
|8771334561
|5
|دبستان دولتی دخترانه شهیدآیه ا..اشرفی اصفهانی گلپایگان
|خیابان امام حسن مجتبی
|3222567 یا 57486263
|8771946778
|6
|دبستان دولتی دخترانه شهیدداود فیض گلپایگان
|گلشهر
|8784178937
|3422094
|7
|دبستان دولتی دخترانه سیزده آبان گلپایگان
|گوگدپشت خدمات روستائی
|3230046 یا 57330043
|8781663571
|8
|دبستان دولتی دخترانه نرگس خاتون گلپایگان
|خیابان آیت اله مدنی کوچه 5
|3222995 یا 57422995
|8771717849
|9
|دبستان دولتی دخترانه شهید عبداله ربیعی منفرد
|خیابان مسجدجامع کوچه 12 فرعی هفتم
|3222076 یا 57422076
|8771871337
|10
|دبستان دولتی دخترانه معلم گلپایگان
|بلوار سلمان فارسی جنب دادگستر ی
|-
|8771667397
|11
|دبستان دولتی دخترانه زینب کبری (س) گلپایگان
|شهرک شهیدرجائی
|
3241006 یا 57241006
|8771744453
|12
|دبستان دولتی دخترانه سعدی گلپایگان
|روستای سعید آباد کوچه شهید سیفی
|3483264 یا 57383264
|8774135213
|13
|دبستان غیر انتفاعی دخترانه پدیده برتر گلپایگان
|خیابان شهید رجائی پلاک 62
|-
|8771867449
|14
|دبستان غیر انتفاعی دخترانه جلال آل احمد گلپایگان
|خیابان امام خمینی کوچه دانشسرا جنب مدرسه الزهرا
|57422120
|8771965863
|15
|دبستان غیر انتفاعی دخترانه طلوع دانش گلپایگان
|خیابان طالقانی کوچه 15
|57426401
|8771955316
|16
|دبستان غیر انتفاعی دخترانه عمید گلپایگان
|پارک شهر خیابان غدیر
|3236844
|8771663915
|17
|دبستان غیر انتفاعی دخترانه آفرینش گلپایگان
|خیابان شهید احمدی روبروی سالن هلال احمر
|57482533 یا 57451250
|8771666193
|18
|دبستان غیر انتفاعی دخترانه نیک اندیش گلپایگان
|پارک شهر خیابان علی ابن ابی طالب روبروی کوچه شماره 9 پلاک 131
|57430138
|8771685389
|19
|دبستان غیر انتفاعی دخترانه عمید گلپایگان
|خیابان شهید احمدی خیابان ارم
|3236844
|20
|دبستان غیر انتفاعی دخترانه کودکستان جلال آل احمد گلپایگان
|خیابان امام خمینی کوچه مسجد حاجی روبروی دبیرستان صحت
|3222120
لیست دبیرستان دخترانه گلپایگان
|شماره
|نام مدرسه
|آدرس
|شماره تلفن
|کدپستی
|1
|دبیرستان دوره اول دخترانه پروین اعتصامی گلپایگان
|خیابان شهید مدنی دبیرستان 17 شهریور
|3222329
|-
|2
|دبیرستان دوره اول راضیه گلپایگان
|گلشهر ورزنه خیابان اصلی بن بست شهید احمدرضا جمالی
|57326211
|-
|3
|دبیرستان دوره اول دخترانه هیات امنایی حضرت خدیجه گلپایگان
|فلکه هفده شهریور کوچه مخابرات جنب مخابرات
|57422795
|-
|4
|متوسطه دخترانه مصطفی حبیب الهی گلپایگان
|خیابان فرمانداری
|57470115
|-
|5
|دبیرستان دوره اول دخترانه زینبیه گلپایگان
|پارک شهر کوچه مهتاب
|57484104
|-
|6
|دبیرستان دوره اول دخترانه شهید قرنی گلپایگان
|خیابان طالقانی کوچه 18 فرعی 9
|57422585
|-
|7
|دبیرستان دوره اول دخترانه شرف 1 گلپایگان
|شهرک فاطمیه خیابان مهتاب
|57241310
|-
|8
|دبیرستان دوره اول دخترانه دولتی شهید مطهری گلپایگان
|سعید آباد بلوار گلها کوچه مریم چیت ساز
|57383296
|-
|9
|دبیرستان دوره اول دخترانه فاطمیه گوگد گلپایگان
|گوگد خیابان نیوان
|-
|-
|10
|دبیرستان دوره اول دخترانه معصومیه گلپایگان
|-
|-
|-
|11
|دبیرستان دوره اول عصمت گلپایگان
|-
|-
|-
|12
|دبیرستان دوره دوم دخترانه الزهرا (س) گلپایگان
|خیابان امام خمینی کوچه 16
|3226038 یا 57426038
|8771965858
|13
|دبیرستان دوره دوم دخترانه دولتی فاطمه زهرا (س) گلپایگان
|ایت الله طالقانی
|3239025
|8771953167
|14
|دبیرستان دوره دوم دخترانه حضرت مریم گلپایگان
|کنجدجان
|3422040
|8784174163
|15
|دبیرستان دوره دوم نیکان گلپایگان
|گوگدجاده نیوان
|3230042
|-
|16
|دبیرستان دوره دوم دخترانه شهید سجادی گلپایگان
|عمران بلوار رسالت
|3240054
|8771756819
|17
|دبیرستان دوره اول دخترانه غیر انتفاعی ریحانه النبی گلپایگان
|گلپایگان، خیابان شهید احمدی، روبروی میدان گلها، کوچه 13
|57453500
|-
|18
|دبیرستان دوره دوم دخترانه غیر انتفاعی حنان گلپایگان
|خیابان آیت اله گلپایگانی جنب کتابخانه عمومی
|3224651
|8771951137
|19
|متوسطه دخترانه نوآوران گلپایگان
|خیابان هفده تن کوچه مسجدالمهدی (قاضی زاهدی) جنب هنرستان پتروشیمی
|57424440
|8771969368
|20
|متوسطه دخترانه مهرگان گلپایگان
|خیابان شهید عابدی نبش کوچه9 پلاک103
|57424224
|8771975436
|21
|متوسطه دخترانه البرز گلپایگان
|خیابان امام حسن مجتبی نبش کوچه 9
|57423911
|-
|22
|متوسطه دخترانه مهندس وکیلی گلپایگان
|خیابان هفده تن
|32369945 یا 57436995
|8771967664
لیست هنرستان دخترانه گلپایگان
|شماره
|نام مدرسه
|آدرس
|شماره تلفن
|کدپستی
|1
|هنرستان دخترانه حضرت مریم گلپایگان
|گلشهر کنجدجان خیابان حضرت مریم
|57322040
|8784174163
|2
|هنرستان دخترانه بانو قائدی گلپایگان
|ولی عصر ابتدای بلوار ولی عصر
|3252910 یا 57452910
|8771977466
|3
|هنرستان دخترانه شهدای پتروشیمی گلپایگان
|خیابان هفده تن کوچه مسجد المهدی
|3227886 یا 57427738
|8771968889
|4
|هنرستان دخترانه نیکان گلپایگان
|گوگد جاده نیوان
|57330043
|8781675114
سخن آخر
در پایان، اگر اطلاعات ذکر شده در این مطلب شامل تغییراتی است یا شماره تلفن و آدرس مدرسهای اشتباه است، لطفاً از طریق قسمت نظرات این موضوع را به ما اطلاع دهید. هدف ما ارائه دقیقترین و بهروزترین اطلاعات برای شما است.