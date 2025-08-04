فهرست مدارس پسرانه گلپایگان با آدرس و شماره تلفن

با انتخاب مدرسه مناسب برای فرزندتان، چالش‌های بسیاری پیش روی شما قرار دارد. در این گزارش، فهرستی جامع از مدارس پسرانه گلپایگان با آدرس‌ها و شماره تلفن‌های آنها برای راحتی شما فراهم شده است.

تحریریه اصفهان: در انتخاب مدرسه برای دانش‌آموزان، خانواده‌ها با چالش‌های زیادی روبرو هستند. به‌ویژه هنگامی که نیاز به اطلاعات دقیق برای ثبت‌نام و انجام امور اداری دارند. در این مقاله، فهرستی از مدارس پسرانه گلپایگان همراه با آدرس و شماره تماس آنها برای کمک به این دسته از خانواده‌ها آورده شده است. این اطلاعات به شما این امکان را می‌دهد که به‌راحتی با مدارس تماس گرفته و فرآیندهای لازم را پیگیری کنید.

لیست مدارس پسرانه گلپایگان

لیست مدارس ابتدایی پسرانه گلپایگان

شماره نام مدرسه آدرس شماره تلفن کدپستی 1 دبستان دولتی پسرانه شهیدان اتفاقی گلپایگان سعیدآباد خیابان اصلی کوچه چمران 3483264 یا 57383297 8774118314 2 دبستان دولتی پسرانه امیرکبیر گلپایگان بلوار سلمان فارسی جنب بانک قوامین 3222567 یا 57422567 8771963934 3 دبستان دولتی پسرانه معلم شهیدمحمدحسن احمدی گلپایگان خیابان شهید احمدی 3253440 یا 57453440 8771667383 4 دبستان دولتی پسرانه صحت گلپایگان خیابان امام خمینی (ره) کوچه مسجد حاجی 57453440 یا 57427399 8771954741 5 دبستان دولتی پسرانه شهید آیت الله غفاری گلپایگان خیابان هفده تن کوچه 2 (شهید حجازی) 3251004 یا 57451004 8771976468 6 دبستان دولتی پسرانه ولی عصر گلپایگان عمران خیابان ولی عصر جنوبی جنب مسجدالنبی 3241006 یا 57242878 8771744453 7 دبستان دولتی پسرانه شهدا کنجدجان گلپایگان گلشهر خیابان اصلی 3422094 8784131337 8 دبستان دولتی پسرانه فردوسی گلپایگان خیابان آیت اله غفاری پشت میدان میوه و تره بار 3252133 یا 57452133 8771717934 9 دبستان دولتی پسرانه ادیب گلپایگان خیابان مسجدجامع کوچه امورتربیتی 3222262 یا 57422262 8781844719 10 دبستان دولتی پسرانه شهیدحاج حسین اکرمی گلپایگان خیابان معلم 3230049 یا 57330049 8781755183 11 دبستان دولتی پسرانه نبوت گلپایگان کوچه فاطمیه خیابان شقایق 57240420 8771757343 12 دبستان دولتی پسرانه شهید دکتر بهشتی گلپایگان روستای رباط سرخ 3483800 یا 57383800 8774143643 13 دبستان غیرانتفاعی پسرانه فجر گلپایگان - - - 14 دبستان غیرانتفاعی پسرانه باقرالعلوم گلپایگان خیابان فروردین، جنب میوه فروشی بهار 57484233 8771946533 15 دبستان غیرانتفاعی پسرانه فجر گلپایگان میدان17شهریور ابتدای خیابان امام حسین روبروی سقاخانه 3221100 یا 57421100 8771953917 16 دبستان غیرانتفاعی پسرانه آرین گلپایگان میدان قاضی زاهد ابتدای شهید مطهری کوچه 7 57425349 8771899335 17 دبستان غیرانتفاعی پسرانه مهاد گلپایگان میدان 17 شهریور خیابان امام حسین روبروی برق منطقه ای شهرستان 3240885 یا 57240885 8771645656 18 دبستان غیرانتفاعی پسرانه آرین2 گلپایگان جاده قدیم اصفهان مدرسه مهدیه سابق 57425349 8771899335 19 دبستان غیرانتفاعی پسرانه بهشت آیین گلپایگان خیابان امام حسین خیابان خیام نبش کوچه 3 پلاک 12 57470614 8771734641 20 دبستان غیرانتفاعی پسرانه بهشت آیین گلپایگان خیابان امام حسین خیابان خیام نبش کوچه 3 57470614 - 21 دبستان غیرانتفاعی پسرانه مهاد گلپایگان گلپایکان خیابان امام حسین روبروی اداره برق 3240885 - 22 دبستان غیرانتفاعی پسرانه مهرپویان گلپایگان خیابان غدیر ابتدای بلوار امام رضا (ع) نبش کوچه 3 پلاک2 8771675876 - 23 دبستان غیرانتفاعی پسرانه مشکات گلپایگان روستای نیوان نار - -

لیست دبیرستان پسرانه گلپایگان

شماره نام مدرسه آدرس شماره تلفن کدپستی 1 دبیرستان دوره اول حکمت گلپایگان - - - 2 دبیرستان دوره اول پسرانه شهید حسین خوشنویسان گلپایگان بلوار سلمان فارسی ابتدای خیابان امام حسن مجتبی 57486999 - 3 دبیرستان دوره اول پسرانه ابوذر غفاری گلپایگان مسجد جامع خیابان سید جمال الدین کوچه 3 57422746 - 4 دبیرستان دوره اول پسرانه دولتی شهید نوری گلپایگان چهارصد دستگاه خیابان لاله 1 جنب مسجد فاطمیه 57240381 - 5 دبیرستان دوره اول پسرانه نمونه دولتی شهید محمدحسین فهمیده خیابان اردیبهشت اردیبهشت 15 57422885 - 6 دبیرستان دوره اول پسرانه شهید محمدتقی ترابی گلپایگان گوگد خیابان امام خمینی خیابان سید مهدی گلپایگانی 57330045 7 دبیرستان دوره اول شهید رجائی گلپایگان جلگه دهستان نیوانین روستای نیوان نار 57430084 8 دبیرستان دوره اول پسرانه دولتی دهخدا گلپایگان خیابان شهید احمدی، کوچه 25 57471062 9 متوسطه پسرانه رسالت گلپایگان دبیرستان دوره اول رسالت گلپایگان 10 دبیرستان دوره اول شهید آیت ا... سعیدی گلپایگان 11 دبیرستان دوره دوم پسرانه امام خمینی (ره) گلپایگان خیابان امام خمینی 3222787 یا 57422337 8771866544 12 دبیرستان دوره دوم پسرانه سید جمال الدین گلپایگانی خیابان امام حسین (ع) 57422589 8771645474 13 دبیرستان دوره دوم آیت الله گلپایگانی گلپایگان گوگد بلوار شهدا 3230041 8781631137 14 دبیرستان دوره دوم ایثارگران گلپایگان مسجدجامع 3224900 - 15 دبیرستان غیرانتفاعی پسرانه کمال گلپایگان خیابان امام حسن مجتبی (ع) نبش کوچه 9 57431057-57431231 8771948813 16 دبیرستان دوره دوم پسرانه دانش گلپایگان خیابان شهید احمدی کوچه شهید شمسی 57470655 8771644384 17 متوسطه پسرانه سبحان گلپایگان خیابان شهید احمدی میدان گلها 57425109 - 18 دبیرستان دوره اول پسرانه هیات امنایی فرهنگ گلپایگان - 031 5748 7222 - 19 متوسطه پسرانه نمونه آزادگان گلپایگان خیابان جاده قدیم اصفهان کوچه6 57488289 8771965989

لیست هنرستان پسرانه گلپایگان

شماره نام مدرسه آدرس شماره تلفن کدپستی 1 هنرستان پسرانه آیت الله گلپایگانی کاردانش گلپایگان شهر گوگد 57330041 یا 03157330 8781631137 2 هنرستان پسرانه شهیدبهشتی گلپایگان خیابان امام حسن مجتبی (ع) 3226031 یا 57426033 8771111111 3 هنرستان پسرانه کاردانش غدیر گلپایگان جاده حسن حافظ 3284065 یا 57434417 8771676485 4 هنرستان پسرانه کاردانش ابوذر گلپایگان کنجدجان بلوارمخابرات جنب مخابرات 3422091 یا 57322091 8784164741 5 هنرستان پسرانه امام خمینی گلپایگان - - -

سخن آخر

در این مطلب، سعی کردیم فهرستی از مدارس پسرانه گلپایگان همراه با اطلاعات تماس و آدرس آنها ارائه دهیم تا بتوانید تصمیم بهتری برای انتخاب مدرسه فرزندتان بگیرید. در صورتی که اطلاعات ارائه‌شده صحیح نیست یا نیاز به ویرایش دارد، لطفاً نظرات خود را در قسمت کامنت‌ها بنویسید تا این اطلاعات به‌روزرسانی شود.