۱۰ تا ۱۲ ۵ کمال بلوار خادمی، کوچه شورای شهر، بلوار کارگر، بلوار خلیج فارس، خیابان سهیل

۱۰ تا ۱۲ ۹ قائم کمربندی از میدان زجاجی به سمت میدان بسیج سمت چپ، بلوار میوه و تره‌بار، انتهای بلوار کارگر، خیابان طالقانی

۱۰ تا ۱۲ ۶ و ۸ راوند از راوند به طرف کاشان، سمت راست بلوار قطب، شهرک مطهری راوند، میدان راوند، بلوار فرازنده، بلوار و میدان سهراب سپهری، محله سادات، کوچه شهید طحانی، شهرک قطب، شهرک آزادگان

۱۰ تا ۱۲ ۶ فیض خیابان نواب، بلوار خاندایی، کوچه درمانگاه نواب، خیابان‌های صالحی و پیام نور، میدان گاز

۱۰ تا ۱۲ ۹ فیض خیابان ملامحسن، کوچه چکبر، کوچه مسجد آقابزرگ، درب اصفهان، چهارراه امام جواد، قسمتی از بلوار چمران

۱۴ تا ۱۶ ۱۲ راوند از راوند به طرف کاشان سمت چپ بلوار ابوالرضا، کوچه شهید کحال، خیابان حرم، سمت چپ بلوار قطب راوندی، کوچه نگارستان، مسیر بلوار قطب تا آرد روشن

۱۶ تا ۱۸ ۴ بابا افضل روستاهای خنچه، بارونق، استرک و جوشقان

۱۶ تا ۱۸ ۹ بابا افضل روستاهای حسنارود، نشلج، علوی، مشهد اردهال و باریکرسف

۱۶ تا ۱۸ ۴ قمصر جاده قمصر به سمت قمصر و شهر قمصر

۱۸ تا ۲۰ ۳ کمال خیابان کلیم کاشانی، دست چپ بلوار راوند از مدخل تا پل بهشتی، بلوار دانشجو

۱۸ تا ۲۰ ۱۰ کمال بلوار مطهری، میدان معلم، بلوار باهنر، بلوار مادر

۱۸ تا ۲۰ ۴ قائم خیابان‌های میثاق و گازرگاه، کوچه‌های سجادیه و بلال، بلوار ساحلی

۱۸ تا ۲۰ ۶ قائم خیابان‌های راه‌آهن، نطنز، اباذر، غیاث‌الدین جمشید، بلوارهای چمران و فاطمیه

۱۸ تا ۲۰ ۱ ناجی‌آباد بلوارهای گلستان، نارنجستان و شهید رییسی، میدان پلیس، خیابان طبیعت

۱۸ تا ۲۰ ۳ ناجی‌آباد شهرک امیرالمومنین از بلوار امام رضا، بلوار عباس‌زاده و اطراف کاشان‌مال، بلوار ناجا

۱۸ تا ۲۰ ۸ ناجی‌آباد دست راست بلوار امام رضا از میدان کتاب تا اتوبان، کوچه مسجد صاحب‌الزمان، خط گاز ناجی‌آباد

۱۸ تا ۲۰ ۱۱ ناجی‌آباد ابتدای خیابان بعثت، بلوار الغدیر، خیابان تابنده، میدان آب، خیابان وطنی

۱۸ تا ۲۰ ۱۲ ناجی‌آباد دست راست بلوار امام رضا از میدان کتاب تا میدان جهاد، خیابان ایمان، خیابان بهشتی از معلم تا چهارراه شاهد

۱۸ تا ۲۰ ۵ راوند اتوبان کاشان‌قم بعد از مشکات، روستای سن‌سن، آبشیرین، منطقه شوراب

۱۸ تا ۲۰ ۸ بابا افضل روستاهای برزآباد، کله، ارمک، ازناوه، رهق، سار، قه، وادقان و ون

۱۸ تا ۲۰ ۳ قمصر جاده قمصر، میدان زارع مجرد، بلوار ساحلی تا قبل از میدان ۹ دی، کوچه میلاد

۱۸ تا ۲۰ ۶ قمصر کوچه باسکول جاده قمصر، شهرک ۲۲ بهمن، انتهای ۱۴ معصوم لتحر و اراضی دشت لتحر

۱۸ تا ۲۰ ۸ فیض خیابان آیت‌الله کاشانی، سه‌راه غزنوی، خیابان رجایی، بیمارستان نقوی، خیابان میرعماد، دروازه دولت تا خرداد، قسمتی از بازار، جمال‌آباد

۱۸ تا ۲۰ ۱۱ فیض دست چپ خیابان امیرکبیر از چهارراه سلمان تا هتل نگارستان، خیابان شاداب، حسن‌آباد و منطقه یزدآباد

۲۰ تا ۲۲ ۶ کمال خیابان‌های زیارتی، شاهد، شریعتی، کوچه تقدیسی

۲۰ تا ۲۲ ۱۱ قائم خیابان‌های امام و راه‌آهن، کمربندی از میدان زجاجی به سمت میدان بسیج سمت راست

۲۰ تا ۲۲ ۶ ناجی‌آباد خیابان‌های پاسگاه، بهارستان، مخابرات، بهاران فاز ۲

۲۰ تا ۲۲ ۹ ناجی‌آباد خیابان پیروزی، خیابان بعثت، میدان سیلک و کوچه‌های اطراف

۲۰ تا ۲۲ ۳ راوند جاده قدیم قم، مشکات و شهرک مشکات

۲۰ تا ۲۲ ۳ بابا افضل روستاهای مرق و سادیان

۲۰ تا ۲۲ ۹ قمصر شهرک خاتم‌الانبیا (مسکن مهر)، قسمتی از مصلی فین

۲۰ تا ۲۲ ۱۰ قمصر مسکن ملی کاشان، قسمتی از فین بزرگ به سمت حسن‌آباد، محله حیدری فین و کوچه‌های اطراف

۲۰ تا ۲۲ ۷ فیض ابتدای ملامحسن، قسمتی از فاضل، میدان کمال‌الملک، خیابان بابا افضل، چهارراه آیت‌الله کاشانی، خیابان علوی، ملک‌آباد

۲۰ تا ۲۲ ۱۲ فیض خیابان‌های سلمان و بخارایی، بلوار سپیده کاشانی، خیابان‌های اعتمادی و همت، لتحر، بلوار فضیلت، خیابان شمس‌آبادی، بلوار مناقب، مشفق کاشانی، ملافتح‌الله، محله سرفره

۲۲ تا ۲۴ ۴ کمال شهرک انقلاب، کوچه خندان، دست راست بلوار راوند از مدخل تا پل بهشتی

۲۲ تا ۲۴ ۱۱ کمال بلوار معمار، میدان جهاد (شهید خامنه‌ای)، سمت راست بلوار دانش تا بلوار صنعت، محدوده مدرسه هاشم‌زاده

۲۲ تا ۲۴ ۴ ناجی‌آباد دست راست شهرک امیرالمومنین از بلوار امام رضا تا خیابان امیرکبیر، خیابان مجدالدین، قسمتی از بلوار الهیه

۲۲ تا ۲۴ ۷ راوند دانشگاه کاشان، کوچه سنگ خارا

۲۲ تا ۲۴ ۱۰ راوند بلوار ابوالرضا راوندی به طرف پلیس راه، طاهرآباد

۲۲ تا ۲۴ ۶ بابا افضل جاده برزک، روستای نابر، شهر برزک و روستاهای بخش برزک

۲۲ تا ۲۴ ۳ فیض دست راست خیابان امیرکبیر از چهارراه سلمان تا هتل امیرکبیر، خیابان صادق اصفهانی، خیابان ملک‌الشعرای بهار، بلوار الهیه از میدان عامریه تا میدان الهیه

۲۲ تا ۲۴ ۵ فیض ابتدای خیابان امیرکبیر از میدان امام حسین تا چهارراه سلمان، خیابان مدرس، بلوار مفتح، خیابان کتابچی، خیابان غزنوی، خیابان‌های سپاه و بهشتی از چهارراه آیت‌الله کاشانی تا چهارراه شاهد