اعلام برنامه خاموشیهای شبکه توزیع برق شهرستان کاشان
جدول خاموشی برق کاشان امروز جمعه ۲۶ تیر؛ ساعت قطعی برق هر محله
برق شهرستان کاشان زمانبندی خاموشیهای امروز را در شش بازه دوساعته از ساعت ۱۰ صبح تا ۲۴ اعلام کرد؛ خاموشیها علاوه بر مناطق شهری کاشان، راوند، قمصر، برزک و دهها روستای اطراف را نیز در بر میگیرد.
مدیریت توزیع برق شهرستان کاشان برنامه خاموشیهای امروز جمعه ۲۶ تیر ۱۴۰۵ را اعلام کرد. بر این اساس از ساعت ۱۰ صبح تا ۲۴، برق بیش از ۴۰ فیدر در مناطق شهری کاشان و شهرهای راوند، قمصر و برزک و روستاهای تابعه در بازههای دوساعته قطع خواهد شد.
به گزارش اصفهان امروز، روابط عمومی مدیریت برق شهرستان کاشان برنامه خاموشیهای امروز جمعه ۲۶ تیر ۱۴۰۵ را از طریق کانال رسمی اطلاعرسانی خود منتشر کرد. بر اساس این برنامه، خاموشیها از ساعت ۱۰ صبح آغاز میشود و تا پایان شب در شش بازه دوساعته ادامه دارد و برخلاف روزهای گذشته، در بازه ۱۲ تا ۱۴ خاموشی پیشبینی نشده است. دامنه قطعیها علاوه بر محلههای مرکزی و حاشیهای شهر کاشان از جمله ناجیآباد، فین و لتحر، شهرهای راوند، قمصر، برزک و مشکات و روستاهای اطراف را نیز شامل میشود. پاسخ اینکه برق هر محله امروز چه ساعتی قطع میشود، در جدول زیر به تفکیک ساعت و فیدر آمده است.
|ساعت
|فیدر
|محدوده خاموشی
|۱۰ تا ۱۲
|۵ کمال
|بلوار خادمی، کوچه شورای شهر، بلوار کارگر، بلوار خلیج فارس، خیابان سهیل
|۱۰ تا ۱۲
|۹ قائم
|کمربندی از میدان زجاجی به سمت میدان بسیج سمت چپ، بلوار میوه و ترهبار، انتهای بلوار کارگر، خیابان طالقانی
|۱۰ تا ۱۲
|۶ و ۸ راوند
|از راوند به طرف کاشان، سمت راست بلوار قطب، شهرک مطهری راوند، میدان راوند، بلوار فرازنده، بلوار و میدان سهراب سپهری، محله سادات، کوچه شهید طحانی، شهرک قطب، شهرک آزادگان
|۱۰ تا ۱۲
|۶ فیض
|خیابان نواب، بلوار خاندایی، کوچه درمانگاه نواب، خیابانهای صالحی و پیام نور، میدان گاز
|۱۰ تا ۱۲
|۹ فیض
|خیابان ملامحسن، کوچه چکبر، کوچه مسجد آقابزرگ، درب اصفهان، چهارراه امام جواد، قسمتی از بلوار چمران
|۱۴ تا ۱۶
|۱۲ راوند
|از راوند به طرف کاشان سمت چپ بلوار ابوالرضا، کوچه شهید کحال، خیابان حرم، سمت چپ بلوار قطب راوندی، کوچه نگارستان، مسیر بلوار قطب تا آرد روشن
|۱۶ تا ۱۸
|۴ بابا افضل
|روستاهای خنچه، بارونق، استرک و جوشقان
|۱۶ تا ۱۸
|۹ بابا افضل
|روستاهای حسنارود، نشلج، علوی، مشهد اردهال و باریکرسف
|۱۶ تا ۱۸
|۴ قمصر
|جاده قمصر به سمت قمصر و شهر قمصر
|۱۸ تا ۲۰
|۳ کمال
|خیابان کلیم کاشانی، دست چپ بلوار راوند از مدخل تا پل بهشتی، بلوار دانشجو
|۱۸ تا ۲۰
|۱۰ کمال
|بلوار مطهری، میدان معلم، بلوار باهنر، بلوار مادر
|۱۸ تا ۲۰
|۴ قائم
|خیابانهای میثاق و گازرگاه، کوچههای سجادیه و بلال، بلوار ساحلی
|۱۸ تا ۲۰
|۶ قائم
|خیابانهای راهآهن، نطنز، اباذر، غیاثالدین جمشید، بلوارهای چمران و فاطمیه
|۱۸ تا ۲۰
|۱ ناجیآباد
|بلوارهای گلستان، نارنجستان و شهید رییسی، میدان پلیس، خیابان طبیعت
|۱۸ تا ۲۰
|۳ ناجیآباد
|شهرک امیرالمومنین از بلوار امام رضا، بلوار عباسزاده و اطراف کاشانمال، بلوار ناجا
|۱۸ تا ۲۰
|۸ ناجیآباد
|دست راست بلوار امام رضا از میدان کتاب تا اتوبان، کوچه مسجد صاحبالزمان، خط گاز ناجیآباد
|۱۸ تا ۲۰
|۱۱ ناجیآباد
|ابتدای خیابان بعثت، بلوار الغدیر، خیابان تابنده، میدان آب، خیابان وطنی
|۱۸ تا ۲۰
|۱۲ ناجیآباد
|دست راست بلوار امام رضا از میدان کتاب تا میدان جهاد، خیابان ایمان، خیابان بهشتی از معلم تا چهارراه شاهد
|۱۸ تا ۲۰
|۵ راوند
|اتوبان کاشانقم بعد از مشکات، روستای سنسن، آبشیرین، منطقه شوراب
|۱۸ تا ۲۰
|۸ بابا افضل
|روستاهای برزآباد، کله، ارمک، ازناوه، رهق، سار، قه، وادقان و ون
|۱۸ تا ۲۰
|۳ قمصر
|جاده قمصر، میدان زارع مجرد، بلوار ساحلی تا قبل از میدان ۹ دی، کوچه میلاد
|۱۸ تا ۲۰
|۶ قمصر
|کوچه باسکول جاده قمصر، شهرک ۲۲ بهمن، انتهای ۱۴ معصوم لتحر و اراضی دشت لتحر
|۱۸ تا ۲۰
|۸ فیض
|خیابان آیتالله کاشانی، سهراه غزنوی، خیابان رجایی، بیمارستان نقوی، خیابان میرعماد، دروازه دولت تا خرداد، قسمتی از بازار، جمالآباد
|۱۸ تا ۲۰
|۱۱ فیض
|دست چپ خیابان امیرکبیر از چهارراه سلمان تا هتل نگارستان، خیابان شاداب، حسنآباد و منطقه یزدآباد
|۲۰ تا ۲۲
|۶ کمال
|خیابانهای زیارتی، شاهد، شریعتی، کوچه تقدیسی
|۲۰ تا ۲۲
|۱۱ قائم
|خیابانهای امام و راهآهن، کمربندی از میدان زجاجی به سمت میدان بسیج سمت راست
|۲۰ تا ۲۲
|۶ ناجیآباد
|خیابانهای پاسگاه، بهارستان، مخابرات، بهاران فاز ۲
|۲۰ تا ۲۲
|۹ ناجیآباد
|خیابان پیروزی، خیابان بعثت، میدان سیلک و کوچههای اطراف
|۲۰ تا ۲۲
|۳ راوند
|جاده قدیم قم، مشکات و شهرک مشکات
|۲۰ تا ۲۲
|۳ بابا افضل
|روستاهای مرق و سادیان
|۲۰ تا ۲۲
|۹ قمصر
|شهرک خاتمالانبیا (مسکن مهر)، قسمتی از مصلی فین
|۲۰ تا ۲۲
|۱۰ قمصر
|مسکن ملی کاشان، قسمتی از فین بزرگ به سمت حسنآباد، محله حیدری فین و کوچههای اطراف
|۲۰ تا ۲۲
|۷ فیض
|ابتدای ملامحسن، قسمتی از فاضل، میدان کمالالملک، خیابان بابا افضل، چهارراه آیتالله کاشانی، خیابان علوی، ملکآباد
|۲۰ تا ۲۲
|۱۲ فیض
|خیابانهای سلمان و بخارایی، بلوار سپیده کاشانی، خیابانهای اعتمادی و همت، لتحر، بلوار فضیلت، خیابان شمسآبادی، بلوار مناقب، مشفق کاشانی، ملافتحالله، محله سرفره
|۲۲ تا ۲۴
|۴ کمال
|شهرک انقلاب، کوچه خندان، دست راست بلوار راوند از مدخل تا پل بهشتی
|۲۲ تا ۲۴
|۱۱ کمال
|بلوار معمار، میدان جهاد (شهید خامنهای)، سمت راست بلوار دانش تا بلوار صنعت، محدوده مدرسه هاشمزاده
|۲۲ تا ۲۴
|۴ ناجیآباد
|دست راست شهرک امیرالمومنین از بلوار امام رضا تا خیابان امیرکبیر، خیابان مجدالدین، قسمتی از بلوار الهیه
|۲۲ تا ۲۴
|۷ راوند
|دانشگاه کاشان، کوچه سنگ خارا
|۲۲ تا ۲۴
|۱۰ راوند
|بلوار ابوالرضا راوندی به طرف پلیس راه، طاهرآباد
|۲۲ تا ۲۴
|۶ بابا افضل
|جاده برزک، روستای نابر، شهر برزک و روستاهای بخش برزک
|۲۲ تا ۲۴
|۳ فیض
|دست راست خیابان امیرکبیر از چهارراه سلمان تا هتل امیرکبیر، خیابان صادق اصفهانی، خیابان ملکالشعرای بهار، بلوار الهیه از میدان عامریه تا میدان الهیه
|۲۲ تا ۲۴
|۵ فیض
|ابتدای خیابان امیرکبیر از میدان امام حسین تا چهارراه سلمان، خیابان مدرس، بلوار مفتح، خیابان کتابچی، خیابان غزنوی، خیابانهای سپاه و بهشتی از چهارراه آیتالله کاشانی تا چهارراه شاهد
|۲۲ تا ۲۴
|۱۰ فیض
|میدان قاضی اسدالله، قسمتی از ملامحسن و فاضل نراقی، خیابان محتشم، میدان امام، ابتدای خیابان امام
شهروندان در صورت بروز حادثه یا مشکل در روشنایی معابر میتوانند با سامانه ۱۲۱ تماس بگیرند. شماره اداره برق کاشان (امور برق شهرستان واقع در میدان امام حسین (ع)، ابتدای خیابان امیرکبیر) ۱۴ـ۵۵۳۳۰۰۱۱ و مرکز سمیع برای امور انشعاب و قبوض ۳۷۱۲۱ اعلام شده است.
جدول خاموشی برق کاشان پنجشنبه ۲۵ تیر