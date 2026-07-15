اعلام برنامه خاموشیهای شبکه توزیع برق شهرستان کاشان
جدول خاموشی برق کاشان امروز پنجشنبه ۲۵ تیر؛ ساعت قطعی برق هر محله
مدیریت توزیع برق شهرستان کاشان برنامه خاموشیهای امروز پنجشنبه ۲۵ تیر ۱۴۰۵ را اعلام کرد. بر این اساس از ساعت ۱۰ صبح تا ۲۴، برق بیش از ۴۰ فیدر در مناطق شهری کاشان و شهرهای راوند، قمصر و برزک و روستاهای تابعه در بازههای دوساعته قطع خواهد شد. پاسخ اینکه برق هر محله کاشان امروز چه ساعتی قطع و وصل میشود، در جدول زیر آمده است.
به گزارش اصفهان امروز، روابط عمومی مدیریت برق شهرستان کاشان برنامه خاموشیهای امروز پنجشنبه ۲۵ تیر ۱۴۰۵ را از طریق کانال رسمی اطلاعرسانی خود منتشر کرد. بر اساس این برنامه، خاموشیها از ساعت ۱۰ صبح آغاز میشود و تا پایان شب در هفت بازه دوساعته ادامه دارد. دامنه قطعیها گسترده است و علاوه بر محلههای مرکزی و حاشیهای شهر کاشان از جمله ناجیآباد، فین و لتحر، شهرهای راوند، قمصر، برزک و مشکات و روستاهای بخشهای برزک و قهرود را نیز شامل میشود. جزئیات کامل مناطق مشمول خاموشی به تفکیک ساعت و فیدر در جدول زیر آمده است؛ توصیه میشود ساکنان پیش از شروع بازه اعلامشده، تمهیدات لازم را برای وسایل برقی حساس در نظر بگیرند.
|ساعت
|فیدر
|محدوده خاموشی
|۱۰ تا ۱۲
|۶ کمال
|خیابانهای زیارتی، شاهد، شریعتی، کوچه تقدیسی
|۱۰ تا ۱۲
|۸ ناجیآباد
|دست راست بلوار امام رضا از میدان کتاب تا اتوبان، کوچه مسجد صاحبالزمان، خط گاز ناجیآباد
|۱۰ تا ۱۲
|۱۱ ناجیآباد
|ابتدای خیابان بعثت، بلوار الغدیر، خیابان تابنده، میدان آب، خیابان وطنی
|۱۰ تا ۱۲
|۴ فیض
|خیابان سلمان، مجتمع فرهنگیان، خیابان خراسانی، باغچه قاضی، ابتدای خیابان بخارایی
|۱۰ تا ۱۲
|۵ فیض
|ابتدای خیابان امیرکبیر از میدان امام حسین تا چهارراه سلمان، خیابان مدرس، بلوار مفتح، خیابان کتابچی، خیابان غزنوی، خیابانهای سپاه و بهشتی از چهارراه آیتالله کاشانی تا چهارراه شاهد
|۱۲ تا ۱۴
|۶ و ۸ راوند
|از راوند به طرف کاشان، سمت راست بلوار قطب، شهرک مطهری راوند، میدان راوند، بلوار فرازنده، بلوار و میدان سهراب سپهری، محله سادات، کوچه شهید طحانی، شهرک قطب، شهرک آزادگان
|۱۴ تا ۱۶
|۱۰ راوند
|بلوار ابوالرضا راوندی به طرف پلیس راه، طاهرآباد
|۱۴ تا ۱۶
|۳ بابا افضل
|روستاهای مرق و سادیان
|۱۴ تا ۱۶
|۴ قمصر
|جاده قمصر به سمت قمصر و شهر قمصر
|۱۶ تا ۱۸
|۱۲ راوند
|از راوند به طرف کاشان سمت چپ بلوار ابوالرضا، کوچه شهید کحال، خیابان حرم، سمت چپ بلوار قطب راوندی، کوچه نگارستان، مسیر بلوار قطب تا آرد روشن
|۱۸ تا ۲۰
|۴ قائم
|خیابانهای میثاق و گازرگاه، کوچههای سجادیه و بلال، بلوار ساحلی
|۱۸ تا ۲۰
|۹ قائم
|کمربندی از میدان زجاجی به سمت میدان بسیج سمت چپ، بلوار میوه و ترهبار، انتهای بلوار کارگر، خیابان طالقانی
|۱۸ تا ۲۰
|۱۱ قائم
|خیابانهای امام و راهآهن، کمربندی از میدان زجاجی به سمت میدان بسیج سمت راست
|۱۸ تا ۲۰
|۴ ناجیآباد
|دست راست شهرک امیرالمومنین از بلوار امام رضا تا خیابان امیرکبیر، خیابان مجدالدین، قسمتی از بلوار الهیه
|۱۸ تا ۲۰
|۶ ناجیآباد
|خیابانهای پاسگاه، بهارستان، مخابرات، بهاران فاز ۲
|۱۸ تا ۲۰
|۹ ناجیآباد
|خیابان پیروزی، خیابان بعثت، میدان سیلک و کوچههای اطراف
|۱۸ تا ۲۰
|۶ بابا افضل
|جاده برزک، روستای نابر، شهر برزک و روستاهای بخش برزک
|۱۸ تا ۲۰
|۹ بابا افضل
|روستاهای حسنارود، نشلج، علوی، مشهد اردهال و باریکرسف
|۱۸ تا ۲۰
|۳ قمصر
|جاده قمصر، میدان زارع مجرد، بلوار ساحلی تا قبل از میدان ۹ دی، کوچه میلاد
|۱۸ تا ۲۰
|۱۰ فیض
|میدان قاضی اسدالله، قسمتی از ملامحسن و فاضل نراقی، خیابان محتشم، میدان امام، ابتدای خیابان امام
|۱۸ تا ۲۰
|۱۲ فیض
|خیابانهای سلمان و بخارایی، بلوار سپیده کاشانی، خیابانهای اعتمادی و همت، لتحر، بلوار فضیلت، خیابان شمسآبادی، بلوار مناقب، مشفق کاشانی، ملافتحالله، محله سرفره
|۲۰ تا ۲۲
|۴ کمال
|شهرک انقلاب، کوچه خندان، دست راست بلوار راوند از مدخل تا پل بهشتی
|۲۰ تا ۲۲
|۱۱ کمال
|بلوار معمار، میدان جهاد (شهید خامنهای)، سمت راست بلوار دانش تا بلوار صنعت، محدوده مدرسه هاشمزاده
|۲۰ تا ۲۲
|۶ قائم
|خیابانهای راهآهن، نطنز، اباذر، غیاثالدین جمشید، بلوارهای چمران و فاطمیه
|۲۰ تا ۲۲
|۷ راوند
|دانشگاه کاشان، کوچه سنگ خارا
|۲۰ تا ۲۲
|۶ قمصر
|کوچه باسکول جاده قمصر، شهرک ۲۲ بهمن، انتهای ۱۴ معصوم لتحر و اراضی دشت لتحر
|۲۰ تا ۲۲
|۷ فیض
|ابتدای ملامحسن، قسمتی از فاضل، میدان کمالالملک، خیابان بابا افضل، چهارراه آیتالله کاشانی، خیابان علوی، ملکآباد
|۲۰ تا ۲۲
|۸ فیض
|خیابان آیتالله کاشانی، سهراه غزنوی، خیابان رجایی، بیمارستان نقوی، خیابان میرعماد، دروازه دولت تا خرداد، قسمتی از بازار، جمالآباد
|۲۰ تا ۲۲
|۱۱ فیض
|دست چپ خیابان امیرکبیر از چهارراه سلمان تا هتل نگارستان، خیابان شاداب، حسنآباد و منطقه یزدآباد
|۲۲ تا ۲۴
|۳ کمال
|خیابان کلیم کاشانی، دست چپ بلوار راوند از مدخل تا پل بهشتی، بلوار دانشجو
|۲۲ تا ۲۴
|۵ کمال
|بلوار خادمی، کوچه شورای شهر، بلوار کارگر، بلوار خلیج فارس، خیابان سهیل
|۲۲ تا ۲۴
|۱۰ کمال
|بلوار مطهری، میدان معلم، بلوار باهنر، بلوار مادر
|۲۲ تا ۲۴
|۱ ناجیآباد
|بلوارهای گلستان، نارنجستان و شهید رییسی، میدان پلیس، خیابان طبیعت
|۲۲ تا ۲۴
|۲ ناجیآباد
|از میدان کتاب دست چپ تا میدان جهاد، منطقه زیدی، دست چپ بلوار دانش از میدان جهاد تا بلوار زیتون
|۲۲ تا ۲۴
|۳ راوند
|جاده قدیم قم، مشکات و شهرک مشکات
|۲۲ تا ۲۴
|۸ بابا افضل
|روستاهای برزآباد، کله، ارمک، ازناوه، رهق، سار، قه، وادقان و ون
|۲۲ تا ۲۴
|۹ قمصر
|شهرک خاتمالانبیا (مسکن مهر)، قسمتی از مصلی فین
|۲۲ تا ۲۴
|۱۰ قمصر
|مسکن ملی کاشان، قسمتی از فین بزرگ به سمت حسنآباد، محله حیدری فین و کوچههای اطراف
|۲۲ تا ۲۴
|۶ فیض
|خیابان نواب، بلوار خاندایی، کوچه درمانگاه نواب، خیابانهای صالحی و پیام نور، میدان گاز
|۲۲ تا ۲۴
|۹ فیض
|خیابان ملامحسن، کوچه چکبر، کوچه مسجد آقابزرگ، درب اصفهان، چهارراه امام جواد، قسمتی از بلوار چمران
شهروندان کاشانی در صورت بروز حادثه یا مشکل در روشنایی معابر میتوانند با سامانه ۱۲۱ و برای امور مربوط به انشعاب و قبوض با مرکز سمیع به شماره ۳۷۱۲۱ تماس بگیرند. شماره تماس امور برق کاشان واقع در میدان امام حسین (ع)، ابتدای خیابان امیرکبیر نیز ۱۴ـ۵۵۳۳۰۰۱۱ اعلام شده است.
همچنین برنامه قطعی برق اصفهان هم پیش از این منتشر شده است.