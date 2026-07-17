۱۰ تا ۱۲ خیابان کلیم کاشانی، دست چپ بلوار راوند از مدخل تا پل بهشتی، بلوار دانشجو

۱۰ تا ۱۲ خیابان‌های زیارتی، شاهد، شریعتی، کوچه تقدیسی

۱۰ تا ۱۲ بلوارهای گلستان، نارنجستان و شهید رییسی، میدان پلیس، خیابان طبیعت

۱۰ تا ۱۲ از میدان کتاب دست چپ تا میدان جهاد، منطقه زیدی، دست چپ بلوار دانش از میدان جهاد تا بلوار زیتون

۱۰ تا ۱۲ خیابان‌های پاسگاه، بهارستان، مخابرات، بهاران فاز ۲

۱۰ تا ۱۲ روستاهای مرق و سادیان

۱۰ تا ۱۲ دست راست خیابان امیرکبیر از چهارراه سلمان تا هتل امیرکبیر، خیابان صادق اصفهانی، خیابان ملک‌الشعرای بهار، بلوار الهیه از میدان عامریه تا میدان الهیه

۱۰ تا ۱۲ میدان قاضی اسدالله، قسمتی از ملامحسن و فاضل نراقی، خیابان محتشم، میدان امام، ابتدای خیابان امام

۱۴ تا ۱۶ دانشگاه کاشان، کوچه سنگ خارا

۱۴ تا ۱۶ بلوار ابوالرضا راوندی به طرف پلیس راه، طاهرآباد

۱۴ تا ۱۶ روستاهای خنچه، بارونق، استرک و جوشقان

۱۶ تا ۱۸ از راوند به طرف کاشان سمت چپ بلوار ابوالرضا، کوچه شهید کحال، خیابان حرم، سمت چپ بلوار قطب راوندی، کوچه نگارستان، مسیر بلوار قطب تا آرد روشن

۱۸ تا ۲۰ بلوار معمار، میدان جهاد (شهید خامنه‌ای)، سمت راست بلوار دانش تا بلوار صنعت، محدوده مدرسه هاشم‌زاده

۱۸ تا ۲۰ کمربندی از میدان زجاجی به سمت میدان بسیج سمت چپ، بلوار میوه و تره‌بار، انتهای بلوار کارگر، خیابان طالقانی

۱۸ تا ۲۰ خیابان‌های امام و راه‌آهن، کمربندی از میدان زجاجی به سمت میدان بسیج سمت راست

۱۸ تا ۲۰ خیابان پیروزی، خیابان بعثت، میدان سیلک و کوچه‌های اطراف

۱۸ تا ۲۰ جاده قدیم قم، مشکات و شهرک مشکات

۱۸ تا ۲۰ جاده برزک، روستای نابر، شهر برزک و روستاهای بخش برزک

۱۸ تا ۲۰ جاده قمصر به سمت قمصر و شهر قمصر

۱۸ تا ۲۰ شهرک خاتم‌الانبیا (مسکن مهر)، قسمتی از مصلی فین

۱۸ تا ۲۰ خیابان نواب، بلوار خاندایی، کوچه درمانگاه نواب، خیابان‌های صالحی و پیام نور، میدان گاز

۱۸ تا ۲۰ ابتدای ملامحسن از قاضی اسدالله، قسمتی از فاضل نراقی سمت ملامحسن، میدان کمال‌الملک، خیابان بابا افضل، چهارراه آیت‌الله کاشانی، خیابان علوی، ملک‌آباد

۲۰ تا ۲۲ شهرک انقلاب، کوچه خندان، دست راست بلوار راوند از مدخل تا پل بهشتی

۲۰ تا ۲۲ بلوار خادمی، کوچه شورای شهر، بلوار کارگر، بلوار خلیج فارس، خیابان سهیل

۲۰ تا ۲۲ خیابان‌های راه‌آهن، نطنز، اباذر، غیاث‌الدین جمشید، بلوارهای چمران و فاطمیه

۲۰ تا ۲۲ شهرک امیرالمومنین از بلوار امام رضا، بلوار عباس‌زاده و اطراف کاشان‌مال، بلوار ناجا

۲۰ تا ۲۲ دست راست شهرک امیرالمومنین از بلوار امام رضا تا خیابان امیرکبیر، خیابان مجدالدین، قسمتی از بلوار الهیه

۲۰ تا ۲۲ دست راست بلوار امام رضا از میدان کتاب تا اتوبان، کوچه مسجد صاحب‌الزمان، خط گاز ناجی‌آباد

۲۰ تا ۲۲ ابتدای خیابان بعثت، بلوار الغدیر، خیابان تابنده، میدان آب، خیابان وطنی

۲۰ تا ۲۲ اتوبان کاشان‌قم بعد از مشکات، روستای سن‌سن، آبشیرین، منطقه شوراب

۲۰ تا ۲۲ روستاهای برزآباد، کله، ارمک، ازناوه، رهق، سار، قه، وادقان و ون

۲۰ تا ۲۲ روستاهای حسنارود، نشلج، علوی، مشهد اردهال و باریکرسف

۲۰ تا ۲۲ جاده قمصر، میدان زارع مجرد، بلوار ساحلی تا قبل از میدان ۹ دی، کوچه میلاد

۲۰ تا ۲۲ کوچه باسکول جاده قمصر، شهرک ۲۲ بهمن، انتهای ۱۴ معصوم لتحر و اراضی دشت لتحر

۲۰ تا ۲۲ خیابان آیت‌الله کاشانی، سه‌راه غزنوی، خیابان رجایی، بیمارستان نقوی، خیابان میرعماد، دروازه دولت تا خرداد، قسمتی از بازار، جمال‌آباد

۲۰ تا ۲۲ دست چپ خیابان امیرکبیر از چهارراه سلمان تا هتل نگارستان، خیابان شاداب، حسن‌آباد و منطقه یزدآباد

۲۲ تا ۲۴ بلوار مطهری، میدان معلم، بلوار باهنر، بلوار مادر

۲۲ تا ۲۴ دست راست بلوار امام رضا از میدان کتاب تا میدان جهاد، خیابان ایمان، خیابان بهشتی از معلم تا چهارراه شاهد

۲۲ تا ۲۴ از راوند به طرف کاشان، سمت راست بلوار قطب، شهرک مطهری راوند، میدان راوند، بلوار فرازنده، بلوار و میدان سهراب سپهری، محله سادات، کوچه شهید طحانی، شهرک قطب، شهرک آزادگان

۲۲ تا ۲۴ مسکن ملی کاشان، قسمتی از فین بزرگ به سمت حسن‌آباد، محله حیدری فین و کوچه‌های اطراف

۲۲ تا ۲۴ خیابان سلمان، مجتمع فرهنگیان، خیابان خراسانی، باغچه قاضی، ابتدای خیابان بخارایی

۲۲ تا ۲۴ خیابان ملامحسن، کوچه چکبر، کوچه مسجد آقابزرگ، درب اصفهان، چهارراه امام جواد، قسمتی از بلوار چمران