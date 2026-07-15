روابط عمومی امور برق شهرستان شهرضا برنامه قطعی برق امروز پنجشنبه ۲۵ تیر ۱۴۰۵ را اعلام کرد. بر این اساس به دلیل افزایش مصرف و به منظور حفظ پایداری شبکه، برق ۱۶ فیدر در محدوده شهرضا، حکیم الهی و مهیار از ساعت ۱۰ صبح تا ۲۴ در بازه‌های دوساعته قطع می‌شود.

به گزارش اصفهان امروز، روابط عمومی امور برق شهرستان شهرضا برنامه خاموشی‌های احتمالی امروز پنجشنبه ۲۵ تیر ۱۴۰۵ را از طریق کانال رسمی اطلاع‌رسانی خود منتشر کرد. بر اساس این اطلاعیه، به دلیل افزایش مصرف برق و به منظور حفظ پایداری شبکه، خاموشی‌ها از ساعت ۱۰ صبح آغاز می‌شود و تا پایان شب در هفت بازه دوساعته ادامه دارد. پاسخ اینکه برق هر منطقه شهرضا امروز چه ساعتی قطع می‌شود، در جدول زیر به تفکیک شماره فیدر آمده است.

جدول خاموشی برق شهرضا ساعت فیدرهای مشمول خاموشی ۱۰ تا ۱۲ فیدرهای ۱، ۳ و ۵ مهیار ۱۲ تا ۱۴ فیدر ۶ حکیم الهی ۱۴ تا ۱۶ فیدر ۱۰ حکیم الهی، فیدر ۶ مهیار ۱۶ تا ۱۸ فیدرهای ۴، ۷ و ۱۲ حکیم الهی، فیدر ۷ شهرضا ۱۸ تا ۲۰ فیدرهای ۳ و ۱۱ حکیم الهی، فیدرهای ۹ و ۱۰ شهرضا ۲۰ تا ۲۲ فیدر ۵ حکیم الهی، فیدر ۳ شهرضا ۲۲ تا ۲۴ فیدر ۱۱ شهرضا

بر اساس اعلام اداره برق شهرستان شهرضا، مسیر قطع هر منطقه براساس شماره فیدر تعیین می‌شود و شهروندان می‌توانند برنامه خاموشی احتمالی روز بعد را هر روز در کانال رسمی اطلاع‌رسانی این اداره مشاهده کنند. در صورت بروز حادثه یا خرابی، سامانه ۱۲۱ اتفاقات برق نیز به صورت شبانه‌روزی پاسخگوی شهروندان است.

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