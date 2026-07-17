روابط عمومی امور برق شهرستان شهرضا برنامه قطعی برق امروز جمعه ۲۶ تیر ۱۴۰۵ را اعلام کرد. بر این اساس، به دلیل افزایش مصرف و به منظور حفظ پایداری شبکه، برق ۱۷ فیدر در محدوده شهرضا، حکیم‌الهی و مهیار از ساعت ۱۰ صبح تا ۲۲ در بازه‌های دوساعته قطع می‌شود.

به گزارش اصفهان امروز، روابط عمومی امور برق شهرستان شهرضا برنامه خاموشی‌های احتمالی امروز جمعه ۲۶ تیر ۱۴۰۵ را از طریق کانال رسمی اطلاع‌رسانی خود منتشر کرد. بر اساس این اطلاعیه، به دلیل افزایش مصرف برق و به منظور حفظ پایداری شبکه، خاموشی‌ها از ساعت ۱۰ صبح آغاز می‌شود و تا ساعت ۲۲ در شش بازه دوساعته ادامه دارد. پاسخ اینکه برق هر منطقه شهرضا امروز چه ساعتی قطع می‌شود، در جدول زیر به تفکیک شماره فیدر آمده است.

جدول خاموشی برق شهرضا — جمعه ۲۶ تیر ۱۴۰۵

ساعت فیدرهای مشمول خاموشی ۱۰ تا ۱۲ فیدرهای ۳، ۵ و ۶ مهیار ۱۲ تا ۱۴ فیدر ۵ حکیم‌الهی، فیدر ۱ مهیار ۱۴ تا ۱۶ فیدرهای ۴، ۷ و ۱۱ حکیم‌الهی، فیدرهای ۷ و ۱۰ شهرضا ۱۶ تا ۱۸ فیدر ۶ حکیم‌الهی، فیدرهای ۳ و ۱۱ شهرضا ۱۸ تا ۲۰ فیدر ۱۰ حکیم‌الهی ۲۰ تا ۲۲ فیدرهای ۳ و ۱۲ حکیم‌الهی، فیدر ۹ شهرضا

اداره برق شهرستان شهرضا همچنین اعلام کرده است که «بخشی از مسیر» چند فیدر به دلیل افزایش بار شبکه تغییر یافته و آدرس فیدرهای ۶ و ۱۰ حکیم‌الهی و فیدر ۸ شهرضا به‌روزرسانی شده است. بر اساس این اطلاعیه، محدوده فیدر ۸ شهرضا حد فاصل ورودی شهر تا میدان شهدا (سمت راست) و خیابان گاز است. محدوده فیدر ۶ حکیم‌الهی حد فاصل میدان شهدا تا میدان کوزه (سمت چپ)، ادامه مسیر تا چهارراه فاطمیه (سمت چپ)، سروستان (فاز ۱ و ۳) و منطقه شریف‌آباد را در بر می‌گیرد. محدوده فیدر ۲ مهیار نیز حد فاصل شهرک رازی تا رستوران و کافه درخشان (سمت راست جاده) اعلام شده است.

بر اساس اعلام اداره برق شهرستان شهرضا، مسیر قطع هر منطقه بر اساس شماره فیدر و آدرس ذکر شده تعیین می‌شود و شهروندان می‌توانند برنامه خاموشی احتمالی روز بعد را هر روز در کانال رسمی اطلاع‌رسانی این اداره مشاهده کنند. در صورت بروز حادثه یا خرابی، سامانه ۱۲۱ اتفاقات برق نیز به صورت شبانه‌روزی پاسخگوی شهروندان است.

بیشتر بخوانید: جدول خاموشی برق شهرضا پنجشنبه ۲۵ تیر؛ ساعت قطعی برق هر منطقه