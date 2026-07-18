اطلاعیه روابط عمومی امور برق شهرستان شهرضا؛ مدیریت بار امروز از ساعت ۱۲ ظهر آغاز میشود
قطعی برق شهرضا امروز شنبه ۲۷ تیر ۱۴۰۵ | جدول خاموشی برق شهرضا به تفکیک فیدر
جدول خاموشی برق شهرضا امروز شنبه ۲۷ تیر ۱۴۰۵ اعلام شد؛ قطعی برق شهرضا از ساعت ۱۲ ظهر تا ۲۴ در شش نوبت دوساعته و به تفکیک شماره فیدر و آدرس معابر اجرا میشود.
روابط عمومی امور برق شهرستان شهرضا برنامه احتمالی خاموشی امروز شنبه ۲۷ تیر ۱۴۰۵ را اعلام کرد. بر اساس این اطلاعیه، به دلیل افزایش مصرف برق و برای حفظ پایداری شبکه، برق مشترکان شهرضا از ساعت ۱۲ ظهر تا ۲۴ در شش نوبت دوساعته و به تفکیک شماره فیدر قطع خواهد شد؛ فیدرهای امروز از سه پست شهرضا، حکیمالهی و مهیار تغذیه میشوند.
نکته مهم امروز این است که امور برق شهرستان شهرضا در اطلاعیه دومی اعلام کرده بخشی از مسیر سه فیدر به دلیل افزایش بار شبکه تغییر کرده است: فیدر ۸ شهرضا، فیدر ۶ حکیمالهی و فیدر ۲ مهیار. مشترکانی که پیشتر بر اساس آدرس قدیمی این فیدرها برنامهریزی میکردند، بهتر است محدوده تازه را در جدول زیر دوباره بررسی کنند.
نخستین نوبت امروز از ساعت ۱۲ تا ۱۴ شامل فیدرهای ۳ و ۵ و ۶ مهیار و فیدر ۳ حکیمالهی است. در نوبت ۱۴ تا ۱۶ فیدر ۶ حکیمالهی و فیدر ۱ مهیار قطع میشوند و از ساعت ۱۶ تا ۱۸ نوبت فیدرهای ۴، ۵ و ۷ حکیمالهی و فیدر ۱۰ شهرضا است. بازه ۱۸ تا ۲۰ به فیدر ۱۲ حکیمالهی و فیدرهای ۹ و ۱۱ شهرضا اختصاص دارد، از ۲۰ تا ۲۲ فیدرهای ۱۰ و ۱۱ حکیمالهی و فیدر ۷ شهرضا بیبرق میشوند و آخرین نوبت شب از ساعت ۲۲ تا ۲۴ تنها شامل فیدر ۳ شهرضا است.
جدول کامل امروز به تفکیک ساعت، شماره فیدر و محدوده و معابر تحت پوشش در ادامه آمده است:
|ساعت
|فیدر
|محدوده و معابر تحت پوشش
|۱۲ تا ۱۴
|۳ مهیار
|مناطق کشاورزی ۳۰ متری، ایمانکو، سمت راست جاده شهرضا ـ اصفهان
|۱۲ تا ۱۴
|۵ مهیار
|سمت چپ جاده شهرضا ـ اصفهان از روستای مهیار تا قبل از پلیسراه، انشعاب آجر مهدی
|۱۲ تا ۱۴
|۶ مهیار
|محدوده روستای پرزان، جاده شهرضا به اصفهان از کشتارگاه مرغ تا روستای مهیار (سمت راست جاده)، چغادسیاه
|۱۲ تا ۱۴
|۳ حکیمالهی
|خیابان حکیم صهبا از اداره برق تا چهارراه صاحبالزمان (سمت راست)، قسمتی از کوچه شهید آقایی و دبیرستان امام خمینی، خیابان صاحبالزمان، انقلاب اسلامی، حکیم فرزان، ابوذر، عسکریه، از فلکه مرکزی تا چهارراه شهرداری
|۱۴ تا ۱۶
|۶ حکیمالهی ⭐
|مسیر بهروز شد: حد فاصل میدان شهدا تا میدان کوزه (سمت چپ)، ادامه مسیر تا چهارراه فاطمیه (سمت چپ)، سروستان فاز ۱ و ۳، منطقه شریفآباد
|۱۴ تا ۱۶
|۱ مهیار
|منطقه کشاورزی پرزان
|۱۶ تا ۱۸
|۴ حکیمالهی
|خیابان حکیم صهبا از اداره برق تا میدان رسالت (سمت چپ)، سمت چپ بلوار جانبازان، کوی مصلی، بهار، خیابان طالقانی، بلوار حافظ شرقی و غربی (فرعیهای زوج)، بلوار شهید قانع، آزادگان، فرعیهای فرد آیتالله غفاری
|۱۶ تا ۱۸
|۵ حکیمالهی
|میدان رسالت، خیابان حکیم زاهد، از میدان شاهدمند سمت راست خیابان استقلال
|۱۶ تا ۱۸
|۷ حکیمالهی
|چهارراه صاحبالزمان تا میدان مفتح (سمت چپ)، خیابان حافظ شرقی و غربی (فرعیهای فرد)، خیابان ۴۵ متری از میدان امام تا سروستان (هر دو طرف)، فازهای ۲ و ۴ سروستان
|۱۶ تا ۱۸
|۱۰ شهرضا
|گردنه پوده به سمت شیراز (سمت راست جاده)، شهر منظریه، زیارتگاه ماران، لندن، قوامآباد، سولار، روشاره، باغسرا، میرآباد و انتهای بلوار آیتالله غفاری (سمت راست)
|۱۸ تا ۲۰
|۱۲ حکیمالهی
|خیابان ارشاد از پل به سمت بلوار مطهری، بلوار چهلمتری حد فاصل چهارراه صاحبالزمان تا چهارراه مدرس (هر دو طرف)، خیابانهای ولیعصر شرقی و غربی (هر دو طرف)، خیابان حکیمالهی، اردیبهشت، امیرکبیر، فرعی ۳ خیابان حکیم نصرالله
|۱۸ تا ۲۰
|۹ شهرضا
|کمربندی، شهرک ایتالیاییها، شهر منظریه، جاده اسفرجان، روستاهای اسفرجان و هونجان، امینآباد، جاده رامشه، شهرک امیرکبیر
|۱۸ تا ۲۰
|۱۱ شهرضا
|خیابان چاوشی (سمت راست)، خیابان جانبازان، پاسداران پشت پادگان ثارالله، سمت چپ کمربندی تا شهرک امیرکبیر، سمت راست بلوار آیتالله غفاری تا میدان امام، ترکآباد
|۲۰ تا ۲۲
|۱۰ حکیمالهی ⭐
|خیابان شهید یزدانی، فرعیهای زوج خیابان حکیم نصرالله، بلوار مطهری حد فاصل مدرس تا شهدا (فرعیهای فرد)، بلوار نواب صفوی، خیابان بلال، خیابان شهید بهشتی، از شهدا تا میدان حر، بلوار امام حد فاصل میدان کوزه تا چهارراه سمیه (بخشی از مسیر بهروزرسانی شده است)
|۲۰ تا ۲۲
|۱۱ حکیمالهی
|بلوار جانبازان (سمت چپ) تا میدان بسیج، شهرک شهید طباطبایی، خیابان ثارالله، بلوار پاسداران
|۲۰ تا ۲۲
|۷ شهرضا
|کمربندی از جاده پوده تا مدینةالعلم (سمت چپ)، انشعاب جفاد، چاودانه، پمپ بنزین فلاردی
|۲۲ تا ۲۴
|۳ شهرضا
|گردنه پوده سمت راست به طرف جاده دهاقان، اسلامآباد، شهرک صنعتی اسلامآباد، سمت چپ تا دانشگاه
امور برق شهرستان شهرضا تأکید کرده است که مسیر قطع هر منطقه بر اساس شماره فیدر و آدرس ذکرشده تعیین میشود و ساعات اعلامشده احتمالی است؛ بسته به وضعیت بار شبکه ممکن است زمان یا مدت خاموشی تغییر کند یا برخی نوبتها اجرا نشود. مشترکانی که میخواهند برنامه دقیق و شخصی محل خود را ببینند، میتوانند با شناسه قبض یا شماره موبایل از اپلیکیشن «برق من»، بازوی برق من در پیامرسان بله به نشانی ble.ir/BarghemanBot یا سایت شرکت توزیع برق استان اصفهان به نشانی epedc.ir برنامه خاموشی خود را استعلام کنند. در صورت بروز حادثه یا قطعی خارج از برنامه نیز شماره ۱۲۱ بهصورت شبانهروزی پاسخگوی مشترکان است و شمارههای ۱۵۲۱ و ۱۰۰۰۱۵۲۱ برای امور مشترکان در دسترس است.
برای کاهش آسیب لوازم برقی توصیه میشود پیش از وصل مجدد برق، دوشاخه یخچال، تلویزیون، پکیج و کولر گازی از پریز جدا شود و چند دقیقه پس از پایدارشدن جریان دوباره وصل گردد؛ نوسان لحظه وصل، شایعترین علت خرابی این دستگاهها در روزهای خاموشی است. همچنین انتقال مصرف دستگاههای پرمصرف مانند اتو، ماشین لباسشویی و ظرفشویی به خارج از ساعات اوج و تنظیم دمای کولر گازی روی ۲۴ تا ۲۶ درجه، سادهترین راههایی است که هم فشار روی شبکه و هم مبلغ قبض را کاهش میدهد.