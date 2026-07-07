مدیرعامل سازمان نوسازی و بهسازی شهرداری اصفهان از آماده‌سازی طرح مرمت میدانگاه و مجموعه فرهنگی عباسی خبر داده و گفته این طرح این روزها زیر نظر کمیته فنی میراث فرهنگی در حال بررسی است. به گفته او عملیات مرمت قرار است امسال آغاز شود و هدف، بازگرداندن عین‌به‌عین عناصر آسیب‌دیده این بنای ثبت‌ملی است؛ از ایزوله‌کردن سقف و مرمت گنبدهای کاشی‌کاری‌شده گرفته تا اصلاح کف‌سازی و نورپردازی راهروها.

برای خیلی از اصفهانی‌های سی تا شصت‌ساله میدانگاه روبه‌روی هتل عباسی، سال‌ها پیش مرکز ثقل زندگی فرهنگی شهر بود. کتاب‌فروشی‌های دور تا دور همان گودال‌باغچه‌ی زیرزمینی، مقصد ثابت هر کتابخوانی بود و در کنار آن دانش‌آموزی که دنبال کتاب کمک‌درسی یا مجموعه تست کنکور می‌گشت. همان‌جا، در کنار قفسه‌های کتاب، استودیو تومبا آلبوم‌های موسیقی را به روز عرضه می‌کرد و گالری‌های نقاشی، نمایشگاه برپا می‌کردند. مرکز سوره که به حوزه هنری وابسته بود نیز در همین مجموعه جشنواره‌ها و برنامه‌های فرهنگی‌اش را برگزار می‌کرد و میدانگاه را برای مدتی طولانی به یکی از معدود نقطه‌های تجمع اهل فرهنگ در اصفهان تبدیل کرده بود. اصحاب رسانه هم در طبقه دوم به خانه مطبوعات اصفهان رفت و آمد داشتند.

دفتر فروش ایران‌ایر یا هما و فروشگاه عطر پرتو هم برای بسیاری از اصفهانی‌ها نقش خاطره‌ای در ذهن داشته است.

این کارکرد فرهنگی، همان چیزی است که پرونده ثبت ملی بنا هم بر آن تکیه دارد؛ میدانگاه عباسی نه به‌خاطر قدمت، که به‌واسطه ارزش‌گذاری فرهنگی در فهرست آثار ملی ایران ثبت شده است. اما داستان این مکان به دوران کتاب‌فروشی‌ها هم ختم نشد. سال‌ها بعد، همین فضای باز میزبان یکی از اولین گردهمایی‌های پارکورکاران اصفهان شد؛ نشانه‌ای از اینکه میدانگاه هر بار به شکلی تازه، محل شکل‌گرفتن یک جامعه کوچک شهری بوده است.

حالا با گذشت پنج سال از ابلاغ شماره ثبت ملی، طرح مرمت این بنا توسط آتلیه سازمان نوسازی شهر آماده شده و در مرحله به‌روزرسانی برآوردهای مالی قرار دارد. پیش از این، در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۲ مقاوم‌سازی پی ساختمان و آسیب‌شناسی فنی بنا انجام شده بود. طرح تازه، پس از تأیید کمیته فنی اداره کل میراث فرهنگی استان، وارد فاز اجرا خواهد شد؛ اتفاقی که اگر بیفتد، شاید فرصتی باشد تا میدانگاهی که روزگاری قلب فرهنگی اصفهان بود، دوباره نفس بکشد.